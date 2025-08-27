Santa Fe: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

El sorteo se realizó en el Juzgado Federal con competencia electoral y definió el orden de aparición en la boleta.

La primera columna corresponderá al Partido Autonomista . Provincias Unidas , el armado federal del gobernador Maximiliano Pullaro aparece en el cuarto lugar, Fuerza Patria en el sexto y La Libertad Avanza en la novena ubicación.

La provincia pondrá en juego en octubre nueve de las 19 bancas que posee en Diputados. Terminan su mandato Mónica Fein (PS), Mario Barletta (que entró por la UCR y armó un monobloque), Melina Giorgi (UCR); Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas (PRO); Gabriel Chumpitaz (que llegó por el PRO y armó un monobloque filolibertario); Roberto Mirabella , Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler (PJ).

Las primeras tres columnas de la flamante Boleta Única de Papel que comenzará a utilizarse en elecciones nacionales tendrá en Santa Fe a tres fuerzas menores: la lista del Partido Autonomista , encabezada por Raimar Ataide Da Costa , Igualdad y Participación , con Agustina Donnet al frente, y Republicanos Unidos , con Luciano Rossi a la cabeza.

En la cuarta columna aparece Provincias Unidas, el armado que impulsa Pullaro junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, de Chubut, Ignacio Torres, de Jujuy, Carlos Sadir y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

ScagliaPullaro.jpg El gobernador Maximiliano Pullaro junto a su vice y candidata a diputada Gisela Scaglia

De acuerdo al diseño de la boleta, allí aparecerán los rostros de la vicegobernadora Gisela Scaglia, presidenta del PRO en Santa Fe, y del socialista Pablo Farías, el binomio que el gobernador eligió poniendo al frente a referentes de sus dos socios mayoritarios en Unidos.

Los lugares de Fuerza Patria y La Libertad Avanza

La lista de Coalición Cívica – ARI, que enzabeza Eugenio Malaponte, separa al oficialismo de Pullaro de la lista de costosa unidad de Fuerza Patria, que aparecerá en la sexta columna con los rostros de la concejala rosarina Caren Tepp, de Ciudad Futura, y del exjefe de Gabinete Agustín Rossi.

La lista de La Libertad Avanza que encabeza Agustín Pellegrini, mano derecha de la diputada y jefa del mileísmo en la provincia, Romina Diez, aparece en la mitad de la boleta, en la novena columna. Antes, quedaron ubicados Política Obrera, con Marilin Gómez a la cabeza, y Nuevas Ideas, cuyo primer candidato es Ezequiel Torres.

El resto de competidores en Santa Fe

El resto de la boleta única en la provincia se acomodará con Defendamos Santa Fe en la décima columna, con José Lattuca a la cabeza, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) undécimo, con Franco Casasola encabezando, y el Movimiento Independiente Renovador, con Juan Carlos Blanco al frente, duodécimo.

En la decimotercera columna aparece Compromiso Federal, encabezada por el diputado Gabriel Chumpitaz, quien había pretendido competir con el frente Avanza Libertad, pero tuvo que optar por el partido de los Rodríguez Saa luego de las impugnaciones del mileísmo. En el decimocuarto casillero estará el Partido FE, con Pamela Perino como primera candidata, en la columna quince estará el Frente Amplio por la Soberanía, encabezado por Carlos Del Frade, y el último espacio quedó para el Movimiento al Socialismo, con César Rojas Esquivel al frente.