Impacto del Karinagate en la Quinta sección: ausentismo en ascenso y optimismo peronista

Las miradas sobre cómo afectará el Karinagate en la elección del 7 de septiembre difieren según la fuerza consultada. En la Quinta sección , La Libertad Avanza desestima un efecto adverso a raíz de las denuncias sobre pedidos de coimas que recaen sobre Karina Milei , mientras el peronismo cree que podría beneficiarse por el crecimiento del voto en blanco.

Entre el silencio elegido por la cúpula del Gobierno para abordar el tema y las -pocas- voces que salieron a defender a la hermana del Presidente, las versiones y algunas encuestas que reflejan que LLA podría perder votos crecieron en las últimas horas. En ese sentido, los libertarios buscan correr al tema del eje de campaña y reforzar el slogan “ Kirchnerismo Nunca Más” para apostar a una confrontación de modelos.

El peronismo, que no deja de poner el escándalo en el primer plano de la campaña, cree que el factor enojo puede generar mayor apatía en el electorado, que podría volcarse al voto en blanco o a la inasistencia. Cualquiera de los dos comportamientos le restaría apoyo a los candidatos del Gobierno nacional.

LLA busca reforzar al electorado antiperonista siempre característico en la Quinta sección, sobre todo en Mar del Plata , la ciudad cabecera que concentra al 43% del electorado total de la sección compuesta por 27 municipios. Para eso apuntala a su candidato a senador, el intendente marplatense Guillermo Montenegro, uno de los impulsores de la alianza del PRO con el partido de Javier Milei, fuertemente identificado con el relato libertario.

En la coordinación electoral libertaria dicen que el Karinagate no tuvo ninguna repercusión en los municipios chicos y muy poco en los grandes. Creen que, en todo caso, puede crecer la inasistencia y coinciden en ese punto con el peronismo en que podría favorecer a la boleta que encabeza la camporista Fernanda Raverta . No por el traslado de votos, sino por los porcentajes que se darían.

En esa tribu creen que necesitan que la gente vaya a votar de manera genuina porque el kirchnerismo movilizará a su electorado. Es lo que vienen trabajando en cada uno de los municipios, en una gira que terminará el viernes completando a cada uno de los 27 que nutren a la sección.

mariana cuestas fernanda raverta Fernanda Raverta.

La expectativa del peronismo

Fuerza Patria sostiene que hay buen clima en su militancia y cree que la gente está enojada, en general, con el Gobierno nacional a raíz de lo que pasó con el caso Karina Milei, y en particular, con la gestión de Montenegro en Mar del Plata. Entienden que hay desilusión con Milei y rechazo hacia el intendente.

En el armado que conduce Raverta observan que el tema pegó fuerte y crece, con un consecuente aumento del voto en blanco. Una tendencia que, al fidelizar el voto peronista, restaría apoyos a la boleta violeta y beneficiaría a FP al bajar el número de votos positivos.

La Quinta sección electoral tiene 1.310.478 personas en condiciones de votar, de las cuales 589.157 residen en General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata. Es el 43,95% del total del padrón seccional. Por eso, lo que se resuelva en ese distrito será clave para el resto de la región de la costa bonaerense.