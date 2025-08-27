La Convención de Santa Fe terminó con la mayoría automática en la distribución de bancas en Diputados

La Convención que trabaja en la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe definió este miércoles un cambio sustancial en la futura composición de la Cámara de Diputados al ponerle fin a la mayoría automática que favorecía a la primera minoría.

El dictamen general que incluía los cambios en el Legislativo, acordado inicialmente en Unidos , logró finalmente en la sesión plenaria un consenso amplio: lo acompañaron todos los bloques salvo La Libertad Avanza y Somos Vida .

La nueva Constitución establece que la cámara baja mantendrá la composición de 50 escaños elegidos de forma directa por el pueblo con la provincia como distrito único.

El cambio trascendental está dado en la distribución de las bancas : hasta ahora, la primera minoría, aunque hubiese ganado por un solo voto, se quedaba con 28 de los 50 escaños , repartiendo los 22 restantes de manera proporcional con el resto de las fuerzas.

La Cámara de Diputados de Santa Fe tiene, hasta ahora, un sistema de mayoría automática para el reparto de escaños.

Con la nueva Constitución , cuya vigencia tendrá efecto en las elecciones de 2027, el reparto se hará "mediante sistema de representación proporcional" , que no fue especificado en la letra del artículo reformado.

Cómo cambia el período de sesiones en Santa Fe

Otro cambio sustancial definido este miércoles por la sesión en pleno de la Convención es la ampliación del período ordinario de sesiones de ambas cámaras, que en Santa Fe sólo se extiende por seis meses, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre.

Con la nueva Constitución, la Legislatura funcionará entre el 15 de febrero y el 30 de noviembre, dejando el período extraordinario en dos meses y medio.

AperturaDeSesionesPullaro.jpg Maximiliano Pullaro, en la última Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Santa Fe.

Otros cambios en la Legislatura

También se definió bajar la edad de eligibilidad para diputados de 22 a 21 años, y para senadores de 30 a 25 años. En ambos casos, se mantiene la exigencia de dos años de residencia inmediata en la provincia y departamento, según corresponda.

A partir de hoy, Santa Fe se convierte en la segunda provincia del país en establecer en su Constitución la paridad de género.

Esta conquista es fruto del compromiso y la lucha de las mujeres santafesinas. Cuando hablamos de paridad, no se trata de un derecho exclusivo para las… pic.twitter.com/3jNxzcaHMY — Lucila De Ponti (@ludeponti) August 27, 2025



Esta conquista es fruto del compromiso y la lucha de las mujeres santafesinas. Cuando hablamos de paridad, no se trata de un derecho exclusivo para las… pic.twitter.com/3jNxzcaHMY — Lucila De Ponti (@ludeponti) August 27, 2025

Al mismo tiempo, queda expresada en la Constitución la obligatoriedad de la paridad de género en la composición de las listas.