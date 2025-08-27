LA CARTA MAGNA

La Convención de Santa Fe terminó con la mayoría automática en la distribución de bancas en Diputados

Aunque no definió cuál será el nuevo sistema, ya no se dará con la mitad más uno de los escaños a la fuerza ganadora. También se amplía el período de sesiones.

Por Letra P | Periodismo Político
La Convención de Santa Fe terminó con la mayoría automática en la distribución de bancas en Diputados

La Convención de Santa Fe terminó con la mayoría automática en la distribución de bancas en Diputados

La Convención que trabaja en la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe definió este miércoles un cambio sustancial en la futura composición de la Cámara de Diputados al ponerle fin a la mayoría automática que favorecía a la primera minoría.

Notas Relacionadas
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, espera el pedido de la Legislatura para solicitar que la reforma constitucional se sancione en extraordinarias.
LA CARTA MAGNA

Santa Fe: la Convención habilitará a Pullaro a buscar su reelección y eliminará la re-re de los legisladores

Por  Mauro Aguilar

El dictamen general que incluía los cambios en el Legislativo, acordado inicialmente en Unidos, logró finalmente en la sesión plenaria un consenso amplio: lo acompañaron todos los bloques salvo La Libertad Avanza y Somos Vida.

Qué cambia en la elección de Diputados en Santa Fe

La nueva Constitución establece que la cámara baja mantendrá la composición de 50 escaños elegidos de forma directa por el pueblo con la provincia como distrito único.

Diputados Santa Fe.jpeg
La C&aacute;mara de Diputados de Santa Fe tiene, hasta ahora, un sistema de mayor&iacute;a autom&aacute;tica para el reparto de esca&ntilde;os.

La Cámara de Diputados de Santa Fe tiene, hasta ahora, un sistema de mayoría automática para el reparto de escaños.

El cambio trascendental está dado en la distribución de las bancas: hasta ahora, la primera minoría, aunque hubiese ganado por un solo voto, se quedaba con 28 de los 50 escaños, repartiendo los 22 restantes de manera proporcional con el resto de las fuerzas.

Con la nueva Constitución, cuya vigencia tendrá efecto en las elecciones de 2027, el reparto se hará "mediante sistema de representación proporcional", que no fue especificado en la letra del artículo reformado.

Cómo cambia el período de sesiones en Santa Fe

Otro cambio sustancial definido este miércoles por la sesión en pleno de la Convención es la ampliación del período ordinario de sesiones de ambas cámaras, que en Santa Fe sólo se extiende por seis meses, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre.

Con la nueva Constitución, la Legislatura funcionará entre el 15 de febrero y el 30 de noviembre, dejando el período extraordinario en dos meses y medio.

AperturaDeSesionesPullaro.jpg
Maximiliano Pullaro, en la &uacute;ltima Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Santa Fe.

Maximiliano Pullaro, en la última Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Santa Fe.

Otros cambios en la Legislatura

También se definió bajar la edad de eligibilidad para diputados de 22 a 21 años, y para senadores de 30 a 25 años. En ambos casos, se mantiene la exigencia de dos años de residencia inmediata en la provincia y departamento, según corresponda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ludeponti/status/1960794737725637083&partner=&hide_thread=false

Al mismo tiempo, queda expresada en la Constitución la obligatoriedad de la paridad de género en la composición de las listas.

Temas
Notas Relacionadas
Joaquín Blanco, Emiliano Peralta y Patricia Boni presidente la comisión redactora de la reforma constitucional en Santa Fe.
LA CARTA MAGNA

La reforma constitucional de Santa Fe, en la fase decisiva: redacción del nuevo texto, debate, votación y jura

Hay 105 dictámenes que llegarán al recinto. Esta semana podría aprobarse la cláusula transitoria para la reelección de Maximiliano Pullaro. 10-S, día clave.
Diario de la Convención de Santa Fe, día 32: Pullaro encolumna a la mitad más uno del PJ tras su reelección
LA CARTA MAGNA

Diario de la Convención de Santa Fe, día 32: Pullaro encolumna a la mitad más uno del PJ tras su reelección

Siete de 12 convencionales del panperonismo habilitarán al gobernador a jugar en 2027. Quiénes son y quiénes se oponen. Se vota este miércoles.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Quinta sección: Fuerza Patria y LLA se disputan cinco bancas del Senado y la UCR busca evitar el descenso
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Quinta sección: Fuerza Patria y LLA se disputan cinco bancas del Senado y la UCR busca zafar del descenso

Por  Nacho Catullo  y Juan Rubinacci
La Cuarta sección pone en juego siete bancas del Senado en una mesa de tres.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

La Cuarta sección pone en juego siete bancas del Senado en una mesa de tres

Por  Nacho Catullo  y José Maldonado
Fernanda Raverta y Guillermo Montenegro.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Impacto del Karinagate en la Quinta sección: ausentismo en ascenso y optimismo peronista

Por  Juan Rubinacci
Mauricio Davico es el entrerriano preferido de los hermanos Milei. Tiene una amistad de años con Martín Menem.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Un leal en Entre Ríos: el intendente de Gualeguaychú puso las manos en el fuego por Karina Milei y los Menem

Por  Laura Terenzano