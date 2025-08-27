Mauricio Macri toma distancia del escándalo de las coimas que golpea a los Milei: "Que expliquen ellos"

“Que expliquen ellos”, fue la línea que bajó el expresidente, que siguió los acontecimientos desde Dinamarca, donde viajó para participar del Mundial de Bridge. Macri quedó eliminado en primera ronda, pero eso no lo impulsó a hacer declaraciones sobre la filtración de los audios que involucra a sus socios de La Libertad Avanza (LLA) y llega hasta Karina Milei y su mano derecha, Lule Menem.

Desde Herning, la ciudad donde se disputa el torneo, Macri envió mensajes a la dirigencia de su entorno: ordenó mantenerse al margen del escándalo. “Ni a favor, ni en contra. No digan nada. Distancia justa”, fue el mandato que llegó al sector del PRO que todavía no firmó su pase definitivo al equipo libertario.

De ese otro grupo ya forman parte Santilli, Ritondo, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro . Aunque formalmente siguen dentro del PRO, ninguno de los tres dirigentes consulta ya con Macri a la hora de tomar decisiones políticas ni de hacer declaraciones. En LLA los consideran propios.

El “Colo” estuvo el sábado junto a Karina Milei en La Matanza, donde la secretaria general de la Presidencia llamó a dar la “batalla contra el kirchnerismo” en las elecciones de la provincia de Buenos Aires en un acto frente a fiscales libertarios. Fue la primera aparición de la hermana del Presidente después de que se filtraran los audios en los que Diego Spagnuolo , extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la acusó junto a Lule Menem de quedarse con coimas que habría pagado la droguería Suizo Argentina.

Los socios del PRO

Este lunes, Santilli y Ritondo llegaron juntos al acto que Milei encabezó en Junín junto a los candidatos bonaerenses. Consultados por C5N sobre la causa, coincidieron en que tanto Lule como Martín Menem estaban “aclarando el tema”, aunque no especificaron a qué aclaraciones se referían ni dieron más detalles.

Santilli fue, incluso, más allá. “A 15 días de la elección cuando pasan estas cosas suena a operación, ¿no? “, dijo. Y agregó que no conoce a Spagnuolo, protagonista de los audios, pero que “confía” en lo que dicen "los funcionarios”, en referencia a los primos Menem.

Según Ritondo y Santilli el caso de las coimas de Karina Milei y Lule Menem es una operación política por las elecciones



Cuando fue lo de la Morsa que se probó falso después no tuvieron ningún drama, lo caraduras!

Tras el acto, la cuenta PRO Buenos Aires en Twitter difundió una foto en la que se ve a Santilli y Ritondo abrazados a Milei, acompañados por los diputados del PRO Florencia de Sensi, Alejandro Finocchiaro y Javier Sánchez Wrba. La foto fue acompañada por la leyenda “kirchnerismo, nunca más”, el lema libertario para la campaña de la provincia de Buenos Aires.

Al macrismo puro, esa selfie le pareció “demasiado” para el contexto. Un exceso de cercanía. Pero la realidad es que, ni De Sensi ni Finocchiaro reportan ya al expresidente. La diputada responde políticamente a Ritondo, mientras que el exministro de Educación tiene una muy buena relación con Martín Menem y está alineado con la Casa Rosada.

En la Casa Rosada no esperaban otra cosa. Ni siquiera los propios salieron públicamente a defender a Karina Milei de las acusaciones. El vocero Manuel Adorni no habló. Mucho menos lo iba a hacer Macri, que tiene un encono personal con la secretaria general de la Presidencia, a pesar de que tuvieron una reunión en la previa del cierre de listas, en la que acordaron la inclusión de Fernando De Andreis y Antonela Giampieri en la lista oficialista de la Ciudad.

El amigo Cristian Ritondo

“Agradecele al Presidente. Este gesto no lo encuentro ni en mi propio partido político”. En diciembre de 2024, Ritondo le escribió a un colaborador de Javier Milei para darle las gracias por haberlo defendido en la investigación que le adjudicó a su esposa la propiedad de 72 departamentos supuestamente adquiridos través de empresas offshore.

"Deseo reconocer el fundamental aporte del bloque de diputados del PRO que trabajó mucho con nosotros, nos ayudó mucho; que está conducido por Cristian Ritondo, que hoy está siendo víctima de operaciones y persecuciones justamente por ayudarnos y colaborar", dijo Milei aquel día para defender al jefe del bloque del PRO.

Macri, en aquel momento, tampoco habló. A Ritondo le molestó que nadie en el macrismo lo defendiera. Ahora, le devolvió la gentileza a los hermanos Milei.