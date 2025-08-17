Santa Fe: Romina Diez impugnó el nombre del frente libertario blue que encabeza Gabriel Chumpitaz

Gabriel Chumpitaz junto a Javier Milei. Romina Diez impugnó el nombre de su alianza en Santa Fe.

Las razones de la impugnación de La Libertad Avanza El escrito de impugnación fue presentado por Juan Pablo Montenegro, apoderado del partido que preside Diez, titular de ANSES en la regional del Litoral y candidato a diputado, hace una semana. El motivo era obvio: entendían que el nombre elegido por la alianza que llevaría a Chumpitaz de candidato, Avanza Libertad, podría prestarse a confusión con el de La Libertad Avanza. Al margen, lo que denota la presentación de Montenegro es que la tropa de Javier Milei en Santa Fe no quiere a nadie que le compita en el carril de la derecha del electorado.

Según el escrito firmado por Montenegro, habilitar la alianza Avanza Libertad, cuyos referentes no forman parte del Gobierno, “significaría convalidar la sustracción del nombre La Libertad Avanza y, por ende, de su ideario filosófico-político representativo de un mayoritario sector de la sociedad, generando un daño irreparable en el libre ejercicio de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos que genuinamente adhieren a las ideas del Sr. Presidente de la Nación”. Además, sostiene que el nombre fue requerido por los liberales blue violando el principio de buena fe.

Qué respondieron los libertarios blue de Santa Fe La alianza compuesta por la UCeDe, el partido Unir y el sello Unión Celeste y Blanco contestó la impugnación de La Libertad Avanza negando que haya confusión “material e ideológica” y echando mano a los antecedentes: ese nombre fue usado por la misma alianza en las elecciones de 2021, 2023 y 2025 en Santa Fe. “Incluso, en la última oportunidad se enfrentó a La Libertad Avanza y no hubo problemas”, sostuvieron desde ese espacio. Recuerdan, además, que el nombre surgió en la candidatura de José Luis Espert a diputado en 2021, antes de que exista La Libertad Avanza.

Sin embargo, el juez federal de Venado Tuerto Aurelio Cuello Murúa, subrogante del juzgado electoral de Santa Fe, hizo lugar a la impugnación el último jueves y le dio doce horas a la alianza impugnada para que cambie el nombre. El magistrado actuó validado por el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que recomendó esa decisión en virtud de que el nombre elegido “generaría seria probabilidad de confusión en el electorado” con respecto a La Libertad Avanza.

JuanPabloMontenegro Juan Pablo Montenegro, candidato a diputado y apoderado de LLA Santa Fe. Los otros nombres que se propusieron Ante ese primer revés judicial, los apoderados de la alianza Gonzalo Mansilla de Souza y José Luis Petrocelli presentaron ese mismo jueves el cambio de nombre, proponiendo “Alianza Libertad” como nueva nomenclatura. Sin embargo, el juez entendió que no estaban cumpliendo con el pedido y les dio un plazo de cuatro horas para presentar un nuevo nombre, algo que también hicieron. “Alianza Liberal”, fue el elegido. Todo se dio frenéticamente, durante el jueves. A pesar del doble cambio, ese mismo día Cuello Murúa entendió que no habían cumplido con lo solicitado y decidió no reconocer la alianza. Indignados, los apoderados de la alianza blue apelaron la decisión y fueron a la Cámara Nacional Electoral, que hasta el cierre de esta nota aún no había resuelto la cuestión. Ya no defienden el nombre Avanza Libertad, sino Alianza Liberal. A pesar de la claudicación, aún esperan una resolución para poder cerrar la lista que encabezará Chumpitaz de cara a las elecciones de octubre.

