Un leal en Entre Ríos: el intendente Mauricio Davico puso las manos en el fuego por Karina Milei y los Menem

Mauricio Davico es el entrerriano preferido de los hermanos Milei. Tiene una amistad de años con Martín Menem.

La causa que involucra al Gobierno por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) sacude el corazón de la gestión libertaria. En esta provincia, Davico es la referencia ineludible de la secretaria general de la Presidencia, con quien lo une una amistad de años y a quien se refiere como “Kari” cada vez que la nombra. No dejó de hacerlo ahora que la funcionaria está en el centro de la tormenta.

Con Martín Menem lo ata un vínculo de hace más de 20 años y tienen lazos familiares. Por Martín, conoció a Lule. A todos ellos defiende sin dudar. “Los conozco y vengo hablando con ellos. Confío totalmente”, contó en diálogo con Letra P .

El intendente, que gobierna Gualeguaychú desde diciembre de 2023 fue el primer libertario fiel que la aventura presidencial de Javier Milei encontró en esta provincia. Aunque ganó la intendencia bajo su sello vecinal Nueva Generación en la alianza Juntos , que gobierna Entre Ríos, siempre se referenció con el espacio nacional a raíz de sus vínculos personales.

Fue el único que estuvo con la conducción libertaria la noche de la victoria de 2023, en el búnker en Buenos Aires , y suele visitar la Casa Rosada muy asiduamente por cuestiones oficiales y también por visitas personales. Esta semana, antes de publicar en su cuenta de Instagram el respaldo a la cúpula libertaria habló en privado con Karina Milei y con Martín Menem.

“Lo hice porque lo siento, cuando las papas queman es cuando hay que estar”, explicó a Letra P. Davico marcó que su respaldo es tanto personal como político. No cree que detrás de la difusión de los audios haya una trama de corrupción. “Se puede decir cualquier cosa, el tema es que la Justicia investigue como tiene que investigar. Yo los conozco, a Karina, a Martín y a Lule, y confío en ellos”, apuntó.

Los mensajes con Karina y los Menem

Con la hermana del Presidente habló en privado, como lo hace casi semanalmente, y ella le confió que en el Gobierno sentían que “estaban solos”, ante la desconfianza creciente en el círculo de poder libertario. “Gracias amigo, sos de los pocos”, le respondió ella su mensaje de aliento.

Al presidente de la Cámara de Diputados le mandó un mensaje la semana pasada cuando se conoció el caso. Menem le respondió: “Tranquilo, es una operación”, como declaró luego cuando rompió el silencio.

El encuentro de Davico con Diego Spagnuolo

El intendente conoció al extitular de la ANDIS hace uno meses, cuando se reunió con él por cuestiones de gestión en abril de este año. De esa reunión, reconocen en su entorno, Davico volvió con un sabor amargo, porque el funcionario no le cayó nada bien. “Diego Spagnuolo actuó soberbio”, recuerdan.

Para Davico, lo que define como “operación” también involucra al exfuncionario de Discapacidad a quien, según comenta, “el Gobierno ya tenía en la mira por desmanejos”.

El respaldo de Davico a los Milei en pleno alboroto es el primero que se hizo público con nombre y apellido. Ni los candidatos en la lista de La Libertad Avanza ni ninguna persona de la conducción se manifestó hasta ahora sobre el tema en Entre Ríos.