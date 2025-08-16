Santa Fe: la lista completa de Maximiliano Pullaro y Provincias Unidas

Sobrado, con más de 24 horas de antelación al plazo oficial para el cierre de listas, el gobernador Maximiliano Pullaro ya definió los nombres de su armado federal, Provincias Unidas, para competir por las nueve bancas de Diputados que Santa Fe pone en juego el 26 de octubre.
Como ya había anticipado Letra P, la lista será encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia (PRO) y el segundo lugar será para Pablo Farías, representante del socialismo. En el tercer escalón aparece la diputada Melina Giorgi (UCR) y luego Rogelio Biazzi, hombre del intendente de Rosario, Pablo Javkin.
La nómina continúa con representantes de las diferentes fuerzas que conforman el armado de Unidos, el instrumento electoral que le permitió a Pullaro llegar a la Casa Gris, como el PDP, el GEN, UNO y Encuentro Republicano Federal. También aparece un nombre de Hacemos, el partido del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, que se incorporó a la coalición el año pasado.