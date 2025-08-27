Javier Milei bajo ataque: un caldo espeso en la previa y un incidente a medida de las necesidades del Gobierno

La llegada de Javier Milei al punto de encuentro ya fue caótica. La avenida Hipólito Yrigoyen , en pleno centro de Lomas de Zamora, estaba cortada por la militancia libertaria, que se dividía entre quienes se abalanzaban sobre la camioneta para tocar al mandatario y un grupo que se trenzaba, a empujones, con personas que rechazaban la visita de campaña.

Se notaba: había un caldo de cultivo para la agresión a la caravana presidencial que, en medio del Karinagate, le abrió una puerta al Gobierno para cambiar de tema.

El peregrinaje proselitista, que iba a extenderse a lo largo de un kilómetro, no pudo completar una cuadra . Antes de que botellas y alguna piedra que capturó un fotoperiodista de AFP volaran sobre la camioneta que trasladaba al Jefe de Estado, Karina Milei y el candidato a diputado nacional José Luis Espert , el clima en el distrito de la Tercera sección electoral, bastión peronista, era espeso. Todo terminó como reflejaron las cámaras de TV: con una evacuación de emergencia , mientras la custodia presidencial cubría a ambos Milei con la valija balística.

Minutos antes, desde uno de los edificios que miraban hacia la caravana se presagiaba el abrupto final: en el balcón de un primer piso se desplegaba un cartel que decía "Fuera Milei". En las veredas, el decorado antilibertario se completaba con personas haciendo la "V" peronista. En medio del escándalo de las supuestas coimas que reveló Diego Spagnuolo en sus audios explosivos, que involucran a la secretaria general de la Presidencia , el gesto justicialista de dos dedos sumó al pulgar para hacer un tres, en referencia al porcentaje al que el extitular de la ANDIS dice que ascendían los retornos.

Desde arriba de una maceta municipal ubicada sobre el bulevar, una mujer le gritaba "coimera" a Karina Milei mientras pasaba el vehículo.

La agresión a Javier Milei, un respiro del Karinagate

Medio minuto antes de que se encendieran todas las sirenas, los cánticos a favor, un griterío sin claridad de la multitud y algunas referencias al caso Spagnuolo se entremezclaron para convertirse en una bola de sonido inentendible.

El punto de inflexión, según pudo constatar Letra P, fue cuando volaron botellas de plástico vacías y otros objetos que la comitiva y la seguridad intentaron atajar. Una piedra encendió las alarmas y activó el operativo escape, que, paradójicamente, le permitió al oficialismo evadir la seguidilla de golpes simbólicos que viene recibiendo.

de26c63d-102b-4718-85d5-09bb425ae9cf

"Obvio que nos beneficia", celebraban fuentes oficiales el caótico final de la caravana electoral. En las redes sociales, por primera vez desde que estalló la denuncia de los sobornos, LLA mostró un discurso unificado. "Las piedras no son más que la muestra más fiel del final del kirchnerismo", posteó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Integrantes del gabinete y del Congreso salieron con el mismo libreto libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1960813551855054940&partner=&hide_thread=false Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país. Fin. pic.twitter.com/34UUZmwPN5 — Manuel Adorni (@madorni) August 27, 2025

Se sumó al coro la tropa amarilla teñida de violeta. "Otra vez el kirchnerismo mostró su verdadera cara: son violentos y cobardes", proclamó un comunicado del PRO bonaerense, compartido por Cristian Ritondo.

La previa de la evacuación de Javier Milei

Desde temprano, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y calle Laprida, en plena peatonal de la ciudad y a escasos 300 metros de la estación de trenes, por donde circulan a diario miles de personas, ya se percibía un clima de fuerte tensión política.

La esquina era ocupada por militancia y dirigencia libertarias que llegaban en autos desde distintos puntos de la Tercera sección electoral, como Almirante Brown, Lanús y Berazategui, con carteles partidarios, banderas argentinas y cánticos alusivos a la condena de Cristina Fernández de Kirchner. No estaban solas: les hacían sentir que no eran bienvenidas.

Treinta minutos antes de que llegara el jefe de Estado, la multitud libertaria escuchó los primeros insultos de la militancia opositora. Un comerciante de la zona hizo sonar, desde su local de electrodomésticos, La marcha peronista mientras sonreía. Desde una camioneta de repartos salió un fino y persistente chorro de soda que cayó sobre el grupo mileísta.

FOTO 3

Apenas Milei llegó a la caja de una camioneta, el desenlace parecía inevitable. Un referente histórico de esta región que se tiñó de violeta desde la llegada del libertario le anticipó minutos antes a Letra P que Lomas era "un distrito complejo", históricamente justicialista, y que no descartaba que la grieta pudiera enturbiar la actividad. "Es uno de los distritos más difíciles para nosotros; por eso tenemos que esforzarnos todavía más", sostuvo, mientras estaba rodeado de personas que se acercaban a pedirle selfies.

Cuando la caravana, que venía desde Temperley, llegó al punto indicado de la convocatoria, no pasaron ni diez minutos para que la seguridad presidencial, integrada por Casa Militar, la Policía Federal y distintas fuerzas especiales, pusiera en marcha la evacuación de emergencia de la comitiva. Pasadas las 15, la camioneta que trasladaba al Presidente y su hermana aceleró casi a fondo, escoltada por motos y patrullas con las sirenas encendidas.

c28bd5f7-4f7f-43c1-8d32-67e7186885e3

Según pudo saber este medio, cuando la cabeza de la caravana estuvo a varias cuadras de distancia, los hermanos Milei se subieron a otro vehículo para regresar a la Quinta de Olivos. José Luis Espert, que también era parte de la comitiva, se escapó por su cuenta en la moto de un militante. El acto de campaña había concluido.

El trío se reencontró en la residencia presidencial. Milei posteó la foto con el mensaje "Los kukas tirapiedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia". Fue la coronación del uso político de las imágenes que en la televisión mostraban una piedra a centímetros de la cabeza del Presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1960780096295592401&partner=&hide_thread=false En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

Los más memoriosos recuerdan otra caravana que había terminado mal: en 2013, el entonces candidato Sergio Massa fue agredido con una gomera en una actividad en La Matanza. El Frente Renovador ganó esas elecciones.

Federico Otermín, queja con pedido de paz

Tal vez ese mismo recuerdo estaba en la mente del intendente de Lomas, Federico Otermín. Si bien criticó al mandatario por "obstaculizar la avenida Yrigoyen un día y horario laborable", en otra parte del mensaje se mostró preocupado por las convocatorias a manifestarse en contra de Milei que circularon por redes sociales. En ese sentido, pidió “paz y respeto por la democracia”: “Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”, reclamó.

Fuentes a cargo de la organización confirmaron que, tras los incidentes, al menos dos personas fueron detenidas. También, se reportaron algunos heridos leves, incluida una reportera gráfica, que contribuyeron a crear una postal atípica de tensión política como hace tiempo no se veía. Todo, mientras la cúpula libertaria todavía ensaya algún tipo de defensa unificada para frenar la escalada del escándalo de supuestas coimas que expuso Spagnuolo.