Tucumán: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Son nueve las listas que aparecerán en la Boleta Única de Papel (BUP) en Tucumán.

La Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en Tucumán en las elecciones de octubre quedó definida con el sorteo que estableció el orden en que aparecerán las nueve fuerzas que competirán por cuatro bancas en la Cámara de Diputados. El dato: Osvaldo Jaldo quedó en el medio de los dos opositores mejor posicionados: Roberto Sánchez y Federico Pelli .

El acto se concretó en la Secretaría Electoral Nacional con la presencia de los apoderados partidarios y determinó, de izquierda a derecha, cómo se ubicarán las listas. La Boleta Única de Papel prevé que vayan fotos de los dos primeros aspirantes de cada lista.

A la izquierda, en la primera columna vertical, será ubicado el frente Unidos por Tucumán , cuya lista es encabezada por el radical Sánchez.

Al lado, siendo el segundo sorteado, aparecerá la alianza Tucumán Primero , que lleva como cabeza de nómina al gobernador tucumano.

El tercer lugar quedó reservado para La Libertad Avanza , que postula a Pelli, secundado por Soledad Molinuevo .. La cuarta fila es para Pueblo Unido ( Silvio Bellomío ). Fuerza Republicana , con Ricardo Bussi , se afincó en la quinta columna.

En la sexta columna aparece Política para la Obrera (Raquel Grassino). En la fila número 7, la sorteada fue el Partido del Trabajo y el Pueblo (Sebastián Solís)

En el octavo lugar, el Frente de Izquierda Unidad (Alejandra Arreguez). Cierra la BUP el partido CREO, con Paula Omodeo a la cabeza.

Tucumán deberá renovar cuatro bancas en la Cámara de Diputados, como parte de la elección legislativa parcial que se llevará a cabo en todo el país. Los legisladores tucumanos cuyos mandatos vencen el 10 de diciembre son Paula Omodeo, de CREO; Sánchez, de Unidos por Tucumán; y los peronistas Elia Fernández de Mansilla y Agustín Fernández, ambos integrantes del bloque Independencia.

Los cuatro fueron electos en 2021 y tres buscarán la reelección en octubre: Omodeo, Fernández de Mansilla y Sánchez.