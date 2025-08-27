PIQUETE SIN PROTOCOLO

El intendente Federico Otermín cruzó a Javier Milei por la caravana en pleno centro de Lomas en hora pico

Lo mandó “a laburar” en lugar de “obstaculizar” la principal avenida del distrito. “Nada más casta que aparecer unos días antes de las elecciones”, fustigó.

Por Letra P | Periodismo Político
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, apuntó contra el presidente Javier Milei por organizar una caravana política en la avenida Hipólito Yrigoyen, una de las arterias más transitadas del conurbano, en pleno horario laboral.

La actividad libertaria fue anunciada en redes sociales por referentes de La Libertad Avanza, sin coordinación con las autoridades locales. Es la primera visita de Milei al distrito desde que asumió como presidente, lo que Otermín calificó como una maniobra electoralista: “Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones”.

El jefe comunal reclamó que el Presidente vaya al distrito “a laburar” en lugar de obstaculizar una avenida estratégica para la movilidad local. En su descargo en sus cuentas de redes sociales, remarcó: “Nos encantaría que venga a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien”.

Caravana libertaria y caos de tránsito en Lomas

La crítica del jefe comunal también apuntó a las consecuencias prácticas del acto libertario. Cuestionó el desorden generado por la interrupción del tránsito en un día laborable, perjudicando a comerciantes, trabajadores, familias y estudiantes. “Resulta absurda la idea de obstaculizar la avenida Yrigoyen un día y horario laborable”, expresó.

Además, enfatizó que este tipo de actividades deberían realizarse en espacios organizados, no en zonas críticas para la circulación de miles de personas.

El llamado a votar de Federico Otermín

El intendente, al mismo tiempo, se mostró preocupado por las convocatorias a manifestarse en contra de Milei que circularon por redes sociales. En ese sentido, pidió “paz y respeto por la democracia”: “Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”.

En ese marco, Otermín subrayó que la mejor forma de expresar el rechazo a las políticas del Gobierno nacional es en las urnas. Convocó a respaldar a los candidatos del espacio Unión por la Patria en los próximos comicios del 7 de septiembre y del 26 de octubre, en apoyo a Sol Tischik, jefa de Gabinete lomense y primera en la lista de postulantes al Concejo Deliberante; a la vicegobernadora Verónica Magario, primera en la tira de la Tercera sección, y a Jorge Taiana, primer candidato en la nómina peronista para la Cámara de Diputados del Congreso.

Un cruce que expone la tensión electoral

El episodio se produce en un contexto de alta tensión política en el conurbano bonaerense. La confrontación entre intendentes peronistas y el Gobierno nacional se viene profundizando, especialmente frente al ajuste fiscal, los recortes a programas sociales y las reformas impulsadas por La Libertad Avanza.

En ese escenario, las elecciones legislativas se perfilan como un nuevo capítulo del enfrentamiento entre los oficialismos locales y la gestión basada en la motosierra que encabeza Milei.

