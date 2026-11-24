El Tribunal Electoral de Salta aprobó este martes el cronograma de las elecciones provinciales del 16 de mayo de 2027, luego del anuncio del gobernador Gustavo Sáenz . El calendario estableció las fechas para la presentación de candidaturas, la conformación de alianzas, el inicio de la campaña y la difusión de publicidad electoral.

El organismo está presidido por Teresa Ovejero e integrado por las juezas de Corte Alejandra Gauffin y María Edit Nallim , junto con las juezas de Cámara Guadalupe Valdés Ortiz y Rosana Castro . La resolución ordenó los plazos que deberán cumplir las fuerzas políticas antes de la jornada de votación.

El primer vencimiento importante quedó establecido para el 25 de febrero próximo, cuando se publicarán los padrones provisorios en formato digital. La ciudadanía tendrá hasta el 7 de marzo para solicitar correcciones. Ese mismo día vencerá el plazo para constituir frentes y alianzas electorales, además de la asignación de colores partidarios.

El 17 de marzo será otra fecha central para la competencia. Hasta ese día, los espacios políticos deberán presentar sus listas de postulantes, mientras que los medios de comunicación tendrán que informar al Tribunal Electoral los costos de sus espacios publicitarios. El 6 de abril, en tanto, vencerá el plazo para presentar imágenes y símbolos partidarios.

La campaña electoral comenzará formalmente el 16 de abril, fecha en la que también se publicarán los padrones definitivos. El 21 de abril las fuerzas políticas deberán presentar sus propuestas de pauta publicitaria y, desde el 26 de ese mes, podrán difundir propaganda en televisión, radio, internet y medios gráficos.

El cierre de la actividad proselitista quedó fijado para el 14 de mayo, 48 horas antes de la votación. Finalmente, el domingo 16 de mayo de 2027 se celebrarán las elecciones provinciales, bajo el sistema de Boleta Única Electrónica y sin elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La estrategia política de Gustavo Sáenz y su proyección nacional

El anuncio de la fecha electoral se produjo el lunes 16, durante la presentación del libro Federalismo y progreso, una actividad que Sáenz utilizó como escenario para exhibir sus vínculos políticos y reforzar su posicionamiento nacional. El encuentro reunió a figuras con las que comparte una agenda de negociación frente al gobierno de Javier Milei.

Hugo Passalacqua, de Misiones, fue el único mandatario que asistió del grupo de dialoguistas que también integran Raúl Jalil, de Catamarca y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Los cuatro dirigentes comparten reclamos por los recursos provinciales y obra pública, pero también un buen vínculo con la Casa Rosada.

Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua.

También adquirió protagonismo la senadora por Jujuy Carolina Moisés, una de las referencias del peronismo dialoguista en la cámara alta. La construcción de esos vínculos le permitió al mandatario salteño ampliar sus interlocutores y explorar acuerdos que excedieron las fronteras de su provincia.

La discusión por la reelección y el escenario electoral

Detrás de la demostración política también quedó expuesta una discusión que podía resultar determinante para el futuro del oficialismo. La reforma de la Constitución provincial de 2021 redujo de tres a dos los mandatos consecutivos permitidos para el gobernador. Sáenz impulsó ese cambio durante su primera gestión, pero luego sostuvo que su mandato inicial no debía computarse bajo las nuevas disposiciones.

El argumento del mandatario se apoyó en que había sido elegido y había asumido antes de la entrada en vigencia de la nueva carta magna. La interpretación abrió un debate sobre la posibilidad de una nueva candidatura y dejó planteada una controversia constitucional que podría terminar ante la Corte Suprema de Justicia.

Juan Manuel Urtubey quiere competirle a Gustavo Sáenz.

La elección también pondrá en juego una parte sustancial del poder legislativo y territorial. En la Cámara de Diputados se renovarán 30 de las 60 bancas, mientras que en el Senado provincial se pondrán en juego 11 de los 23 escaños. Además, se votarán intendentes y concejales en los distintos municipios.

En ese sentido, La Libertad Avanza buscará ampliar su presencia en el territorio provincial, en un contexto de diálogo entre Sáenz y Milei. La oposición, con figuras como el exgobernador Juan Manuel Urtubey y la Unión Cívica Radical (UCR), deberá transformar sus cuestionamientos a la gestión y al sistema electoral en una alternativa competitiva.