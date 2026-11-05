Tras los coqueteos de Milei y Sáenz, Emilia Orozco elige un perfil bajísimo y Cornejo pasa al frente en Salta

En el último mes María Emilia Orozco se corrió de las actividades de La Libertad Avanza en Salta y eligió un perfil bajísimo que desentona con su tradicional protagonismo público. Mientras, el senador provincial Roque Cornejo Avellaneda aprovecha el vacío para ganar visibilidad. El movimiento ocurre mientras Javier Milei coquetea con Gustavo Sáenz de cara a las próximas elecciones.

La ausencia de Orozco en eventos clave, como el recibimiento a Karina Milei y Diego Santilli , evidenció las diferencias internas. Sólo dio una entrevista radial de poco tenor político. También se mantiene ausente el presidente del partido, Alfredo Olmedo . Cornejo, en cambio, acompañó a los funcionarios nacionales, marcando su presencia en la escena política.

La nueva visibilidad de Cornejo adquiere relevancia ante la necesidad de la Casa Rosada de construir mayorías parlamentarias. El acercamiento de Milei con gobernadores como Sáenz genera tensiones internas en la tropa libertaria de esa provincia del Norte Grande . Allí aparecen dos bandos: quienes apoyan los acuerdos electorales y quienes piden cuidar la identidad opositora.

Cornejo tiene gestos que buscan contentar al segundo bando. Por ejemplo, rechazó el desguace que el saencismo hizo de la Carta Orgánica de Salta , que se había confeccionado con mayoría libertaria. Aunque la movida evidenció dificultades para imponer su agenda ante la mayoría oficialista, le permitió reafirmar su perfil opositor frente al gobierno provincial.

La relación con el saencismo es un punto de tensión clave. Si bien la negociación entre Milei y los gobernadores no implica una alianza política directa con el oficialismo salteño, obliga a los referentes locales a equilibrar el acompañamiento de acuerdos nacionales con la confrontación provincial. En ese sentido, Cornejo hace equilibrio entre sus lealtades nacionales y su identidad opositora a Sáenz.

Cornejo impulsa el Ateneo Libertario en Salta

La hiperactiva agenda de Cornejo se expresa a través del Ateneo Libertario, un espacio de formación y debate para profesionales, técnicos, empresarios y jóvenes. Su presencia no es menor pues la conducción de Orozco es fuertemente cuestionada al interior del espacio, sobre todo tras las denuncias de violencia de género que involucraron a Pablo Lopez y Carlos Casasola, ediles de la capital salteña.

KARINA MILEI ARRIBÓ A SALTA ACOMPAÑADA POR

ROQUE CORNEJO Y GONZALO GUZMÁN Y FUERON

RECIBIDOS POR JÓVENES MILITANTES



La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei,

arribó a la ciudad de Salta, luego

de participar en la Puna de la inauguración oficial de la

planta de… pic.twitter.com/avxI3LIGtO — La Libertad Avanza Salta (@LLASALTA) October 7, 2026

En ese sentido, el Ateneo es una iniciativa busca dar solidez a la estructura partidaria y construir una agenda de gobierno, sumando especialistas y conformando equipos con potencial de gestión. Cornejo articula este esfuerzo junto a diputados provinciales de La Libertad Avanza y referentes locales.

La expansión territorial del Ateneo se inició en el interior provincial. El 12 de octubre, el espacio desembarcó en San José de Metán. Cinco días después, Cornejo y el senador Gonzalo Guzmán Coraita recorrieron Cafayate y San Carlos. Allí, se reunieron con referentes, visitaron el cuartel de Bomberos Voluntarios y avanzaron en la reorganización partidaria. En San Carlos se relanzó la juventud de La Libertad Avanza.

El destino de Emilia Orozco

El silencio de Orozco, sin embargo, no implica un desplazamiento. La senadora mantiene una posición institucional relevante y un discurso que apela al electorado libertario más crítico de los acuerdos con el oficialismo. Su alto conocimiento público sigue siendo un activo importante para el espacio.

La diferencia radica en la construcción de estructura: Cornejo está construyendo activamente, mientras Orozco enfrenta dificultades para mantener una presencia pública equivalente en Salta. La capacidad de organizar equipos, sumar dirigentes y consolidar presencia municipal será clave para definir las candidaturas y la disputa por 2027.

Olmedo, el presidente del sello libertario, también es una figura central. La interacción entre el trío conductor de la tropa violeta, con sus distintas estrategias y vínculos, será determinante para definir quién liderará la expansión libertaria en Salta -si es que habrá- y cómo se configurarán las candidaturas futuras.