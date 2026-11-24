Empoderado por la visita del papa León XIV a Córdoba , el cardenal Ángel Rossi redobla la presión sobre el gobernador Martín Llaryora para frenar las apuestas online. Mientras exige reglamentar los cambios de la ley provincial contra la ludopatía, la Iglesia impulsa definiciones urgentes en el Senado, que tratará el tema en comisión.

La presencia papal en el país , sumada a las recientes advertencias del pontífice en Perú y en su encíclica Magnificat Humanitas sobre el daño de las apuestas y la necesidad de una alianza entre la política, la escuela y las familias, reposicionó al arzobispo cordobés en el centro del tablero local y convirtió su despacho en una referencia obligada para toda la dirigencia.

Con ese respaldo doctrinal e institucional a cuestas, Rossi y su entorno apuntan directamente al Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, por no avanzar con la reglamentación de las modificaciones de la Ley 10.986 , sancionada en la Legislatura en 2024 para ponerle límites al juego digital en la provincia.

La cruzada de Rossi contra políticas y decisiones provinciales no es nueva y las plataformas de apuestas no quedaron exentas, se remonta mucho antes de 2021, año en que la Legislatura de Córdoba sancionó la ley que las permitía.

En reiteradas intervenciones públicas el cardenal cuestionó de raíz el negocio detrás de las pantallas: "Te la disfrazan de entretenimiento, pero es un negociado", disparó, tras denunciar que el sistema consiste en "lucrar con la debilidad de la persona". Ahora, tras la visita y posición del Papa sobre el tema, y el debate en el Congreso, Rossi vuelve a bajar línea.

Con la mira puesta en la Unicameral cordobesa, donde ya había presionado previamente sobre la ley original de 2021 que habilitó el sistema en la provincia, Rossi dejó una definición que todavía resuena en los pasillos del poder local: advirtió que en Córdoba "no hay casinos, pero le han puesto un casino a cada pibe en su celular" y sentenció que frente a esa realidad "o hay negligencia, o hay complicidad", calificando el avance del juego entre adolescentes como una "adicción fatal".

Munir Bracco, vocero del Arzobispado de Córdoba.

En sintonía con el arzobispo, el vocero del Arzobispado, el padre Munir Bracco, ratificó en diálogo con Letra P que la Iglesia y la Pastoral Social mantendrán la presión institucional sobre el Ejecutivo provincial y no abandonarán el reclamo por la falta de aplicación de la reforma. "En Córdoba fuimos los primeros en poner el grito en el cielo cuando esta ley se iba a tratar allá en el 2021. La modificación de la ley, que no se reglamentó, en gran parte también fue por nuestra insistencia y vamos a ir haciendo todo lo que podamos hacer desde nuestro lugar", aseguró el sacerdote.

La postura de León XIV, el faro

Bracco subrayó que la ofensiva cordobesa se apoya directamente en el mensaje que el papa León XIV pronunció recientemente en Perú, donde citando su encíclica Magnificat Humanitas, advirtió sobre las familias "lastimadas por la irrupción de los vicios, como la adicción a los juegos de azar y las apuestas" y alertó que "la tecnología actual tiene el riesgo de suplantar la convivencia real, exponiendo a los miembros de la familia a la distracción y a contenidos a veces nocivos".

En esa misma alocución, el pontífice marcó la hoja de ruta que hoy replica el Arzobispado local: "Es indispensable una alianza entre la política, las instituciones educativas y las familias para solucionar juntos los problemas que de ello surgen".

Sra. Senadora... tienen una oportunidad muy valiosa para atender a una realidad que está causando estragos. Ojalá que el @SenadoArgentina no ceda a la presión de quienes para ganar más dinero exprimen la debilidad y la enfermedad de otros. ¡Es momento de elegir! Dios la bendiga. https://t.co/M66vlmlTwq — Munir Alberto Bracco (@pmunirbracco) November 16, 2026

Bajo ese paraguas, el vocero cordobés enfatizó que tanto el frente provincial como la pulseada en el Congreso responden a una misma urgencia social: "Ahora estamos con lo del Senado, pero la causa es la misma y la preocupación es la misma, porque en realidad acá el tema es todo lo que están sufriendo las familias. Siempre nos van a encontrar intentando dar esta batalla desde nuestro lugar".

Si Bracco expuso el malestar eclesiástico en redes sociales por la demora en la Cámara alta nacional, donde el oficialismo postergó el tratamiento sobre tablas y motivó un cruce directo de Bracco con la senadora Patricia Bullrich para exigir que no cedan ante las presiones económicas del sector.

La ley en pausa en Córdoba y la crítica de la UCR

El radicalismo y Encuentro Vecinal fueron los aliados de la Iglesia en esta cruzada. El exdiputado Rodrigo de Loredo encabezó una comitiva radical junto a las legisladoras Alejandra Ferrero y Brenda Austin para llevarle propuestas al cardenal y exponer la inacción del Ejecutivo provincial en la reglamentación de las modificaciones del 2024.

Ferrero, presidenta de la bancada radical en la Legislatura, coincidió con el diagnóstico de Bracco y habló de la normativa sancionada hace dos años (Ley 10.986) para modificar la ley habilitante de 2021 nunca se aplicó. "Esa ley es letra muerta porque nunca fue reglamentada. Yo hice pedidos de informe exigiendo la reglamentación y nunca me contestaron", denunció a este medio.

Rodrigo de Loredo, Ángel Rossi, Alejandra Ferrero y Brenda Austin.

Esa reforma obligaba al Estado provincial a implementar un registro de datos biométricos para impedir que niños, niñas y adolescentes ingresen con el DNI de sus padres, un programa obligatorio de prevención en las escuelas públicas, un consejo consultivo interdisciplinario y restricciones publicitarias en horarios de protección al menor y eventos con presencia infantil.

Para Ferrero, incluso si el gobernador decidiera reglamentar esa ley mañana mismo, el marco provincial seguiría siendo insuficiente frente al avance del negocio digital porque la reforma de 2024 dejó afuera la prohibición de la publicidad en redes sociales, el reparto de bonos de bienvenida para captar jóvenes y el patrocinio en las camisetas del fútbol, tres proyectos de su autoría que el oficialismo bloqueó en la Legislatura.

"El tema estuvo en agenda siempre por iniciativa de la oposición, que los obligamos a sacar esa ley en 2024, y hoy volvimos a ver a Rossi para reinstalarlo frente al vencimiento del plazo en el Congreso", remarcó.

La presión en Córdoba apunta ahora directamente al despacho de Llaryora: si bien el gobernador y el cardenal mantienen sintonía en algunos puntos de la agenda social y de gestión, en este tema la Iglesia decidió marcarle la cancha sin concesiones. Con el envión de León XIV, Rossi y el Arzobispado no piensan darle tregua al Panal y apurará la reglamentación.