Urtubey sale a caminar Salta y abre una canaleta para la fuga de los votos peronistas que quiere retener Sáenz

Juan Manuel Urtubey se lanzó a recorrer Salta . Con una agenda que aunque todavía no se presenta como electoral empieza a tener cada vez más elementos de una construcción política, el exgobernador evita hablar de una candidatura propia para 2027. No quiere instalarla, dice, pero tampoco la descarta.

El movimiento se da en el marco de la disputa por el PJ de Salta. Julio Argentino San Millán , hombre del gobernador Gustavo Sáenz , fue proclamado presidente del partido en un proceso conducido por el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta . El espacio que responde a Urtubey decidió no competir, judicializó la intervención y quedó a la espera de una resolución que no llega. “Claramente me parece que es funcional”, afirmó el exgobernador respecto de la falta de resolución de la Cámara Nacional Electoral .

Urtubey entiende que la ausencia de una definición terminó favoreciendo la consolidación del poder existente . Mientras tanto, profundiza su plan de recorridas. En los últimos días se reunió con referentes sindicales de la CGT salteña y mantuvo encuentros por municipios del interior. Así, ofrece un camino alternativo para que los votos peronistas que Sáenz quiere hacer jugar para su re-reelección encuentren una canal por el cual manifestarse. Claro está, también le complica los planes al gobernador.

Para Urtubey, el principal problema del peronismo no es quién debe conducirlo sino qué representa actualmente. Su diagnóstico es que el movimiento fue perdiendo capacidad de interpretar las demandas sociales y terminó convertido en una estructura más preocupada por la disputa de poder que por la construcción de una alternativa política.

Según entiende, eso explica la distancia que existe entre las organizaciones tradicionales y una sociedad que encontró otras formas de expresar su malestar frente a Javier Milei . Para el exgobernador, “si nosotros vemos en la participación ciudadana una competencia, y no el germen de la resistencia, se nos va a complicar mucho la reconstrucción”. “No podemos pretender volver a hacer lo que era antes la política y el peronismo, eso ya no existe más”, afirma en diálogo con Letra P .

Su propuesta pasa por construir un proyecto nacional que ofrezca certezas frente a un escenario de incertidumbre y una lógica económica centrada en el mercado. Las prioridades, entiende, son una reforma educativa y una política de formación permanente. También cuestiona un modelo basado exclusivamente en la explotación de recursos naturales sin industrialización.

¿Candidato? Sí, pero por ahora no

En ese marco, Urtubey mantiene abierta una posibilidad que no busca convertir en lanzamiento. “Yo no estoy pensando en candidaturas”, afirma, pero deja en claro que tampoco se considera fuera de una eventual competencia. “No tengas duda de que puedo ser candidato, pero será consecuencia de la demanda ciudadana”, sostiene. En el fondo, quiere que esa posibilidad aparezca como resultado de un proceso político y social.

Su diagnóstico también incorpora una autocrítica generacional, ya que entiende que buena parte de la dirigencia política quedó atrapada en una lógica individualista que terminó reproduciendo, paradójicamente, el mismo tipo de comportamiento que hoy cuestiona en el gobierno libertario. “Si nosotros creemos que esto se resuelve con Juan, Pedro o María de candidatos, no entendimos nada”, sostiene.

Otros tiempos: Juan Manuel Urtubey con CFK, cuando eran gobernador de Salta y presidenta respectivamente. Ahora, el salteño propone una PASO.

La disputa entre CFK y Axel Kicillof tampoco encuentra a Urtubey tomando partido. Su posición es que "es sano que existan" diferencias internas, aunque el límite es que la discusión deje de ser productiva y quede reducida a posicionamientos personales. Esas diferencias, según el exgobernador, deben resolverse mediante mecanismos democráticos. Si las PASO continúan existiendo, deberían utilizarse; si finalmente son eliminadas, habrá que buscar otros mecanismos de competencia. Lógicamente, está en contra de la reforma electoral y la define como una “pseudoprivatización del sistema electoral argentino”.

Con Gustavo Sáenz ni a la esquina

Urtubey no coicide casi en nada con Sáenz. En principio, Urtubey no ve como una "proscripción" la imposibilidad de que el gobernador pueda buscar un tercer mandato. El referente de Fuerza Patria Salta recuerda que la reforma constitucional fue impulsada por el propio gobierno provincial y que él había manifestado su desacuerdo con esa iniciativa. “Veo un cambio de opinión respecto a que alguien pensaba una cosa en una época y ahora piensa otra distinta”, asegura.

No obstante, la crítica más fuerte apunta al vínculo entre el PJ provincial y el gobierno de Sáenz. Urtubey sostiene que el peronismo salteño dejó de funcionar como una herramienta de oposición a Milei para convertirse en una estructura que, en los hechos, acompaña al oficialismo provincial y su relación con La Libertad Avanza. “Es contranatural, contracultural”, plantea.

“En Salta no se está discutiendo desde dónde enfrentar a Milei, sino cómo asociarse con él. Hay una distancia sideral entre una discusión y la otra”, sostiene y se lanza a jugar.