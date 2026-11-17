Como si olfatease que se acercan las definiciones, Bettina Romero levantó el perfil en Salta . La exintendenta de la capital, heredera de un histórico clan, combina reclamos económicos y críticas a problemas provinciales que trascienden las fronteras de la ciudad que gobernó . Así, construye una imagen que la posiciona de cara a la temporada electoral.

La exalcaldesa se muestra en encuentros sectoriales, recorre el interior y utiliza las redes sociales para instalar temas en los que busca intervenir con voz propia. La señal más reciente fue cuando denunció una mala experiencia con el servicio Uber Envíos. Cuestionó la falta de respuestas y aprovechó para correr el eje hacia otro problema, “el drama que vive Salta todos los días en materia de inseguridad”.

La intervención mezcló un reclamo como usuaria con una problemática de alcance público y volvió a colocar a Romero en el terreno de la seguridad, uno de los asuntos con mayor peso en la discusión política local. No es el único tema con el que busca marcar presencia: también amplió sus intervenciones sobre la situación económica, refiriéndose a las dificultades de quienes trabajan y emprenden.

Los temas que aborda en sus intervenciones y sus recorridas por todas las provincias hacen imaginar que Romero piensa en alguna candidatura al Congreso . Salta pone en juego cuatro bancas, dos que hoy responden a la Casa Rosada y dos a Gustavo Sáenz . Quizás con ese fin, toma caballitos de batalla de los discursos de cada uno.

Como contó Letra P , el clan Romero tuvo cercanía con La Libertad Avanza en los albores del gobierno de Javier Milei . Juan Carlos, exgobernador y padre de Bettina, acompañó algunas iniciativas libertarias desde la banca que ocupó en el Senado hasta 2025. La propia exintendenta tuvo expresiones en sus redes defendiendo a Emilia Orozco frente a algunas críticas y apuntó contra quienes aumentaron tributos.

Otros tiempos: Bettina Romero con Gustavo Sáenz.

Con Sáenz, por su parte, vivió una etapa de lejanía tras perder la ciudad a manos de Emiliano Durand. Sin embargo, ahora eligió subirse a ciertos reclamos del gobernador, como por ejemplo la inclusión en el pliego de privatización de dos ramales del Belgrano Cargas, una discusión que la llevó a participar el 16 de octubre de una reunión en la Legislatura de Jujuy con diputados y empresarios.

En esa ocasión, Romero se presentó como parte de una articulación entre dirigentes, empresarios y sectores productivos de Salta y Jujuy para exigir que las obras ferroviarias del norte no queden sujetas a la voluntad del futuro concesionario. Es un tema que el gobernador abrazó como propio, puso sobre la mesa en negociaciones con la Casa Rosada y le arrancó un gesto a Toto Caputo.

El avance territorial por Salta

Por otro lado, Romero inició excursiones territoriales por toda la provincia. La recorrida por Orán, difundida el 6 de noviembre, fue una de las señales de mayor exposición. Romero contó que mantuvo encuentros con familias, estudiantes, comerciantes y bomberos voluntarios, y apuntó contra las respuestas pendientes para el interior provincial.

Entre los problemas que enumeró incluyó las promesas incumplidas en materia ferroviaria, los desafíos vinculados con la frontera y la necesidad de generar oportunidades laborales para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos sin tener que abandonar la provincia.

Bettina Romero.

El mensaje también buscó poner en primer plano a los pequeños comerciantes y a las familias que sostienen los estudios de sus hijos en un contexto económico complejo. La idea de una Salta que trabaja, pero no encuentra respuestas suficientes, atraviesa buena parte de sus últimas publicaciones.

En esa línea, en octubre ya había cuestionado los niveles de informalidad laboral y apuntado contra la pérdida de poder adquisitivo. Vinculó los ingresos insuficientes con el endeudamiento de los hogares y planteó que la salida pasa por generar trabajo formal, fortalecer las empresas productivas y facilitar el crédito.

Una presencia que busca ampliar su alcance en Salta

La exintendenta también participó días atrás de la presentación del primer Observatorio de Pobreza y Desigualdad de Salta, impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. La actividad le permitió sumar una aparición institucional a una agenda que viene incorporando indicadores sociales y económicos.

Bettina Romero junto a su padre, el exgobernador Juan Carlos Romero.

La construcción de esta agenda convive con referencias a su propia identidad política y familiar. El 22 de octubre, al recordar el aniversario del nacimiento de su abuelo, el exgobernador Roberto Romero, reivindicó una concepción de la política asociada con las obras y las oportunidades que quedan para la comunidad. “La política se mide por lo que se hace y queda a favor de la comunidad”, escribió.

La referencia no es menor para una dirigente que busca recuperar centralidad pública y que tiene en su apellido una marca histórica dentro del peronismo salteño. Sin embargo, sus intervenciones recientes no se limitan a la evocación de ese legado, ya que apuntan a problemas actuales y a una agenda que conecta la provincia con las discusiones nacionales.