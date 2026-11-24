La elección de Erbetta, según explicaron fuentes judiciales, responde a su condición de "decano" en el órgano: con las partidas de Gutiérrez y Roberto Falistocco, será el miembro con mayor antigüedad de un cuerpo que modificó casi por completo su composición en los últimos dos años.
La renovación que impulsó Maximiliano Pullaro
Desde que Maximiliano Pullaro emprendió la reforma de la Corte Suprema, el gobernador consiguió ampliar de seis a siete el número de integrantes y avanzar en el desplazamiento de los ministros históricos.
Las primeras bajas fueron las de Mario Netri y María Angélica Gastaldi. En 2025 se incorporaron Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder. En septiembre de este año se sumó Diego Maciel, tras la jubilación de Eduardo Spuler.
Erbetta llegó al máximo tribunal en diciembre de 2007, durante la segunda gobernación de Jorge Obeid, en reemplazo de Rodolfo Vigo. Especialista en derecho penal, cuenta con una extensa trayectoria académica ligada a la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Con casi dos décadas en el cargo, será el único exponente de la conformación que encontró Pullaro cuando desembarcó en la Casa Gris, en diciembre de 2023. No es casualidad: era el único de los ministros de la vieja Corte que no había alcanzado el límite de edad de 75 años.
Ahora, le tocará conducir un cuerpo colegiado en el que seis de sus siete integrantes habrán sido propuestos por el actual mandatario provincial.