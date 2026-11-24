Santa Fe: Daniel Erbetta fue elegido por unanimidad como presidente de la Corte Suprema para 2027

Tal como anticipó Letra P , Daniel Erbetta fue elegido este martes por unanimidad como presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe . El magistrado asumirá el 1° de diciembre, tras la salida de Rafael Gutiérrez , y permanecerá en el cargo hasta fines de 2027.

La designación comprende dos períodos, ambos avalados por la totalidad de sus pares. El primero se extenderá entre el 1° y el 31 de diciembre de 2026, para completar el mandato de Gutiérrez.

El segundo, en tanto, comenzará el 1° de enero y lo tendrá al frente del Poder Judicial santafesino durante todo el próximo año.

La elección de Erbetta , según explicaron fuentes judiciales, responde a su condición de "decano" en el órgano: con las partidas de Gutiérrez y Roberto Falistocco , será el miembro con mayor antigüedad de un cuerpo que modificó casi por completo su composición en los últimos dos años.

Daniel Erbetta será el nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe El ministro fue elegido por unanimidad por sus colegas del máximo tribunal para completar el mandato de Rafael Gutiérrez, quien se retirará el 30 de noviembre, y por el período 2027 Lo anticipó… https://t.co/NDcoSSjBrj pic.twitter.com/WhOup08YWq

Desde que Maximiliano Pullaro emprendió la reforma de la Corte Suprema, el gobernador consiguió ampliar de seis a siete el número de integrantes y avanzar en el desplazamiento de los ministros históricos.

Las primeras bajas fueron las de Mario Netri y María Angélica Gastaldi. En 2025 se incorporaron Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder. En septiembre de este año se sumó Diego Maciel, tras la jubilación de Eduardo Spuler.

El último capítulo del recambio se concretará con las renuncias de Gutiérrez y Falistocco, que se harán efectivas el 30 de noviembre, y el desembarco de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.

El único sobreviviente de la vieja Corte

Erbetta llegó al máximo tribunal en diciembre de 2007, durante la segunda gobernación de Jorge Obeid, en reemplazo de Rodolfo Vigo. Especialista en derecho penal, cuenta con una extensa trayectoria académica ligada a la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Con casi dos décadas en el cargo, será el único exponente de la conformación que encontró Pullaro cuando desembarcó en la Casa Gris, en diciembre de 2023. No es casualidad: era el único de los ministros de la vieja Corte que no había alcanzado el límite de edad de 75 años.

Ahora, le tocará conducir un cuerpo colegiado en el que seis de sus siete integrantes habrán sido propuestos por el actual mandatario provincial.