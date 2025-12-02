TEMPORADA DE ROSCA

Rosario: el PJ y LLA primerearon a Ciudad Futura y se repartieron las vicepresidencias del Concejo

Schmuck retuvo la presidencia y Unidos abrió el juego a peronistas y mileístas para perjudicar a la tribu de Juan Monteverde, que se queda sin nada.

Letra P | Álvaro Maté

Por Letra P | Periodismo Político y Álvaro Maté

La última sesión del Concejo Deliberante de Rosario antes del recambio de bancas

La última sesión del Concejo Deliberante de Rosario antes del recambio de bancas

A horas del recambio de bancas del Concejo de Rosario, ya está definido el reparto de las autoridades del cuerpo. María Eugenia Schmuck continuará conduciendo el Palacio Vasallo por dos años más. Las vicepresidencias quedarán en manos del peronismo y de La Libertad Avanza, en una movida que relega a Ciudad Futura.

Juan Monteverde y Pablo Javkin durante el debate previo a la elección de intendente de Rosario en 2023, moderado por el periodista Sergio Roulier. (Gentileza Alan Monzón/Rosario3)
CONVENCIÓN Y DESPUÉS

La discusión por la autonomía de Rosario reaviva la grieta entre Javkin y Monteverde

Por  Álvaro Maté

Este jueves se llevará a cabo la sesión preparatoria en la que jurarán las trece nuevas figuras que ganaron su lugar en la elección del 29 de junio. Tras la jura, el oficialismo perderá su mayoría automática, el peronismo no variará en número aunque sí en cuanto a su composición y La Libertad Avanza ingresará oficialmente al Concejo de Rosario.

El reparto de autoridades en el Concejo de Rosario

El reparto de autoridades del Concejo se dará según manda la tradición legislativa de la institución: la primera minoría se queda con la presidencia mientras que las segundas y terceras fuerzas se reparten las dos vicepresidencias. Tal como anticipó Letra P, el frente del intendente Pablo Javkin contaba con que retendría la máxima autoridad del cuerpo pese a que ya no poseerá la mitad más uno de los escaños.

JavkinAsuncion2.jpg
Pablo Javkin junto a su socia política, la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck. // Foto: Municipalidad de Rosario / Silvio Moriconi

Pablo Javkin junto a su socia política, la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck. // Foto: Municipalidad de Rosario / Silvio Moriconi

María Eugenia Schmuck consiguió el aval de todos los concejales del frente Unidos Para Cambiar Santa Fe para asumir un cuarto mandato consecutivo al frente del Palacio Vasallo. Aunque el oficialismo sufrirá una merma de cuatro bancas en el recinto, las once que le quedan superan por amplio margen a los interbloques de la oposición.

La Libertad Avanza ocupará una de las dos vicepresidencias

En ese marco de usos y costumbres legislativos, a La Libertad Avanza y el peronismo le corresponden las dos vicepresidencias del cuerpo, aunque no está determinado cual caerá en manos de cada uno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JAleart/status/1991539932968755503?s=20&partner=&hide_thread=false

Como anticipó este medio, la tribu libertaria contará con un bloque de cinco asientos que presidirá Franco Volpe. Esto les permite posicionarse como segunda minoría. Por afuera quedará Sabrina Prence, de buen diálogo con Schmuck y algunos sectores de la oposición. El exconductor de televisión, Juan Pedro Aleart, suena con fuerza como uno de los nombres para ocupar el rol de vice.

La ruta del peronismo hacia la vicepresidencia

Por su parte, el peronismo se agrupará en un interbloque de cinco bancas, lo cual también los hace merecedores de una vicepresidencia. Según indicaron fuentes del Concejo, el desempate entre las dos minorías de cinco concejales se zanjará de acuerdo a la cantidad de voluntades externas que se consigan. En este contexto, será vital el rol que juegue el oficialismo, favoreciendo a uno u otro espacio.

Tras la ruptura de Rosario sin Miedo, el bloque de tres integrantes del Movimiento Evita trabajará de manera conjunta con las dos concejalas peronistas de juego libre, Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y Norma López (Comunidad). Fernanda Rey, quien será la única sobreviviente del bloque “Justicialista” a partir del jueves, se mantendrá al margen de esta alianza cultivando un perfil más amigable con el oficialismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NormaLopezSF/status/1994506975737172294?s=20&partner=&hide_thread=false

En el entorno de López reconocieron a este medio que la concejala mantuvo conversaciones acerca de la posibilidad de ocupar nuevamente una de las vicepresidencias. Fuentes del Movimiento Evita reconocieron que existe esta posibilidad, aunque no está definido.

El camino frustrado de Juan Monteverde hacia la presidencia del Concejo

Como contó este medio, tras los comicios de junio en los que Juan Monteverde finalizó como el candidato más votado, Ciudad Futura se entusiasmó con la posibilidad de obtener la presidencia del Concejo. El partido rosarino buscó liderar un gran bloque de carácter opositor a Javkin, aglutinando a diferentes corrientes peronistas y progresistas, para asaltar la conducción del Palacio Vasallo. Finalmente, el Evita movió primero, asociándose a los demás sectores peronistas, bloqueando los planes de sus otrora aliados.

Consultados sobre el reparto de autoridades, en el partido de Caren Tepp confirmaron que no impulsan ningún nombre propio para los cargos y se mantienen al margen de la disputa. Ciudad Futura contará con cuatro bancas dentro del Palacio Vasallo tras el recambio y su bloque será presidido por Antonio “Toni” Salinas.

