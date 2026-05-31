Sergio Uñac reunió al peronismo de San Juan y lanzó su proyección nacional

El senador nacional por San Juan Sergio Uñac reunió a referentes del peronismo provincial en la localidad de Pocito e inició una etapa de construcción política con proyección hacia las elecciones de 2027 . El encuentro funcionó como una señal de ordenamiento interno y como punto de partida de una agenda centrada en el federalismo y las economías regionales.

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La convocatoria reunió a intendentes, legisladores nacionales y provinciales, autoridades del Partido Justicialista , concejales, dirigentes sindicales y referentes territoriales de la provincia.

"No hay proyecto nacional que podamos construir si no recuperamos San Juan ”, afirmó el exgobernador durante el encuentro. Además, anticipó que recorrerá el país con el objetivo de aportar una mirada construida desde el interior productivo.

El legislador explicó que buscará instalar en el debate político temas vinculados con el federalismo, el trabajo, la producción, la educación, la infraestructura y el desarrollo de las provincias.

Durante el encuentro, también realizó un diagnóstico de la situación económica y social de la Argentina, escuchó planteos de intendentes y dirigentes territoriales y remarcó la necesidad de construir una alternativa política que recupere la estabilidad económica y social.

“El supuesto equilibrio fiscal del Gobierno se hizo a costa del desequilibrio en el bolsillo de las familias sanjuaninas y argentinas”, afirmó.

En esa línea, destacó que San Juan puede aportar una experiencia de gestión basada en el equilibrio fiscal con desarrollo productivo, obra pública, minería, energías renovables, agricultura, educación y articulación con los sectores del trabajo y la producción.

Unac 2 Sergio Uñac

Federalismo y economías regionales como eje de la propuesta

El senador planteó además que la defensa de los intereses provinciales debe integrarse a una agenda nacional más amplia.

“San Juan no es un punto de llegada ni un lugar desde donde uno se va. San Juan es el punto de partida para mirar la Argentina desde otro lugar”, expresó.

En otro tramo de su discurso, apeló a la tradición política sanjuanina para fundamentar su visión. “Sarmiento nos enseñó que desde San Juan se podía pensar la Nación. Salvando la enorme distancia, nosotros creemos exactamente lo mismo”, señaló.

La reunión también estuvo atravesada por un mensaje de unidad interna. Uñac convocó al peronismo a ampliar los espacios de diálogo, ordenar prioridades y construir una propuesta capaz de responder a las demandas de una sociedad afectada por la incertidumbre económica y la pérdida del poder adquisitivo.

“El peronismo tiene que volver a escuchar, volver a caminar y volver a ofrecer respuestas concretas. Por eso planteo avanzar hacia un peronismo de soluciones. Frente a un gobierno desconectado, la política debe volver a dar tranquilidad con experiencia, gestión, responsabilidad, respeto y orden”, sostuvo.

Además, el senador afirmó que “nuestro adversario es el daño que las políticas de Milei están provocando en la vida de los argentinos” y ratificó la necesidad de fortalecer al peronismo mediante una propuesta electoral que incorpore las demandas del interior del país.

Según explicó, la iniciativa busca construir complementariedad entre los distintos sectores partidarios y garantizar que las agendas de las provincias tengan un lugar central en la estrategia electoral de cara a 2027.