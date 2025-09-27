Rosario: el ruido del Karinagate descose la unidad del futuro bloque de La Libertad Avanza en el Concejo

Menos de tres meses después de sumar cuatro bancas en el Concejo de Rosario , La Libertad Avanza no consigue sellar la unidad. La representación libertaria tiene más dudas que certezas respecto de cómo se conformará el bloque violeta luego del 10 de diciembre. En medio de la incertidumbre, hay quienes señalan a una culpable: Romina Diez .

El mileísmo alcanzará un número considerable en el Palacio Vasallo para el bienio 2026-27. Tendrá seis representantes de las ideas de la libertad dentro del recinto, lo que podría permitirle obtener una vicepresidencia. A las dos figuras que en 2023 consiguieron su banca con un sello blue se sumarán otras cuatro que se ganaron un lugar este año lideradas por Juan Pedro Aleart , el expresentador de noticias que encabezó la boleta.

A pesar de ese crecimiento exponencial en términos legislativos en Rosario , varias de las partes que conforman el complejo rompecabezas libertario evidencian por lo bajo cierto malestar con la conducción del partido en Santa Fe . Diez, quien ejerce ese liderazgo , se mantiene leal a Karina Milei , pese a que la hermana del Presidente está en el ojo de la tormenta tras la implosión del escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad . Este vínculo tan estrecho no es del agrado de los otros sectores libertarios, que buscan despegarse de la secretaria General de la Presidencia.

Dentro del mileísmo rosarino se cuentan distintas tribus. Todas abogan por la unidad, pero ninguna da el primer paso. Por un lado están los bullrichistas. En ese campamento se cuentan Juan Pedro Aleart y Samantara Arias . El exconductor de televisión llegó a la política de la mano de Patricia Bullrich mientras que Arias proviene de la juventud del PRO y es cercana a Federico Angelini . “La unidad va a depender de Diez , quien tienen el sello de La Libertad Avanza”, comentaron fuentes autorizadas del espacio a Letra P .

bullrich angelini.jpg Federico Angelini se mantiene muy cerca de Patricia Bullrich y acercó a Juan Pedro Aleart.

El vínculo entre Angelini y Karina Milei arrastra roces desde la elección de concejales del 29 de junio. En las horas posteriores a esos comicios, Letra P contó que en el entorno del exarmador de Mauricio Macri en Santa Fe estaban molestos con El Jefe por su intervención en la campaña de Aleart. Para los angelinistas, la estrategia de pegar la figura del expresentador a la de Milei, en el tramo final, fijó un techo para las aspiraciones de los libertarios que tuvieron que conformarse con el segundo lugar, detrás del panperonista Juan Monteverde.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juventud La Libertad Avanza Santa Fe (@lla.juventudsantafe)

Las otras dos nuevas bancas de LLA serán ocupadas por Anabel Lenina y Lautaro Enriquez, señalados como karinistas por sus compañeros de lista. Ambos permanecen cercanos a Diez y forman parte de la juventud que nutre mayoritariamente a las tropas libertarias.

Franco Volpe y Romina Prence: una pareja dispareja

Al grupo de cuatro nuevas caras lo recibirán los concejales mileístas que obtuvieron su banca en 2023, cuando La Libertad Avanza todavía no era un partido nacional conformado y con sello. Pese a que no contaban con la venia oficial del por entonces candidato a presidente Javier Milei, Franco Volpe y Sabrina Prence formaron parte de un armado alentado por Nicolás Mayoraz, quien ese año se convirtió en diputado nacional.

Al año, sin embargo, sus caminos se bifurcaron. Como adelantó este medio, el bloque de dos se rompió porque cada uno reportaba a una terminal provincial distinta. Pence se acercó a Diez y Volpe sostuvo su lealtad hacia Mayoraz mediante su padre, amigo personal del diputado y funcionario de PAMI Rosario.

Una relación compleja

El vínculo de los libertarios blue con la conducción nacional siempre fue áspero. Pese a que ninguno se movió un centímetro del cuadrante ideológico que defiende Milei y son convocados asiduamente a los mitines violetas en Rosario, el relato oficial no reconoce a quienes se aventuraron a jugar antes de la nacionalización de La Libertad Avanza.

“Sabrina tiene una visión más social. Construyó referentes en los barrios. Sabe que hacer política no es sólo repartir folletos en la peatonal”, suelta con veneno un integrante de LLA para diferenciar a los ediles. El mismo colaborador afirma que la vocación de todo el libertarismo es integrar un bloque amplio que permita defender las ideas de Milei en Rosario, pese a que prefieren tomar distancia del karinismo.