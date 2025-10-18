La discusión por la autonomía de Rosario reaviva la grieta entre Pablo Javkin y Juan Monteverde

Juan Monteverde y Pablo Javkin durante el debate previo a la elección de intendente de Rosario en 2023, moderado por el periodista Sergio Roulier. (Gentileza Alan Monzón/Rosario3)

Las diferencias entre el intendente de Rosario , Pablo Javkin y el concejal panperonista Juan Monteverde volvieron a exponer su profundidad. Esta vez, con la discusión por la autonomía de la Cuna de la Bandera como telón de fondo. El líder de Ciudad Futura ensayó un contacto bilateral, pero el alcalde no acusó recibo del convite.

Según pudo reconstruir Letra P , Monteverde le envió un mensaje vía Whatsapp al intendente en la previa del envío del proyecto de ordenanza de autonomía al Concejo , pero del otro lado no hubo respuesta. Altas fuentes del oficialismo reconocieron a este medio la existencia del convite, pero justificaron su posición esgrimiendo que la discusión por este tema será dada en “los marcos institucionales propuestos”.

Sancionada la nueva Carta Magna santafesina, Pablo Javkin colocó la piedra basal de la autonomía municipal de Rosario enviando al Concejo el mensaje del Ejecutivo que habilita el tratamiento de la ordenanza. En las horas previas, el intendente se presentó en una sesión de labor parlamentaria para anticipar la propuesta a todos los ediles interesados en escucharla. La representación de Ciudad Futura aquella tarde quedó en manos de la concejala Jessica Pellegrini .

Para el oficialismo, el diálogo político sobre autonomía está abierto dentro de los mecanismos institucionales del Palacio Vasallo y no afuera. En el riñón de Javkin aseguran que buscan arribar a un consenso lo más amplio posible y sin preferencias para lograr la sanción del proyecto. En el Ejecutivo le achacan así una falta de cooperación, tanto en este como en otros temas, a Ciudad Futura . El “diálogo con todos” es una marca registrada del relato de Unidos en el Concejo .

Ciudad Futura recalienta la disputa con Unidos en Rosario

En el partido de centroizquierda creen que el intendente es el único responsable del distanciamiento entre los espacios. En la postura de Ciudad Futura sobresale una hipótesis: la mayoría automática que Unidos obtuvo en el Concejo en 2023 habría llevado al intendente a apurar la aprobación de los expedientes sin consulta previa a la oposición dura.

Además, el partido conducido por Juan Monteverde acusa al oficialismo de estar entablando diálogos con La Libertad Avanza, la fuerza que tendrá el mayor crecimiento porcentual de bancas tras el recambio. “Si no están hablando con nosotros, es porque hablan con ellos”, especulan referentes de extrema cercanía con el concejal.

El cálculo político se basa en que, tras el recambio de bancas en diciembre, el oficialismo estará obligado a pescar voluntades en la oposición para sancionar ordenanzas.

Javkin vs Monteverde: enésimo round

La disputa entre dos de los grandes electores rosarinos de los últimos tiempos ya registra varios antecedentes. Tal como ya contó Letra P, Pablo Javkin no se dejó correr tras las elecciones de concejales de junio y también rechazó la posibilidad de una reunión planteada por la oposición. Para Ciudad Futura, el hecho de que Monteverde se quedara con el primer lugar en aquellos comicios de medio término era argumento de sobra para que el oficialismo los convoque o acepte el mitín propuesto.

javkin_monteverde.jpg_.jpg Pablo Javkin y Juan Monteverde en una reunión del pasado.

La pica entre los espacios, igualmente, venía recalentada de antemano. La elección de intendente de 2023, que derivó en un virtual balotaje entre Javkin y Montverde, sirve de prueba. La temperatura política de esa campaña resintió el vínculo pese a que, ambos, habían cooperado en el Concejo durante el primer mandato del radical, atravesado por la crisis sanitaria y de seguridad. Al calor de esa disputa, nació una rivalidad que se ha ido acentuando con el paso del tiempo y promete agudizarse de cara a 2027.