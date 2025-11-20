TEMPORADA DE ROSCA

Rosario: Romina Diez corrió a Juan Pedro Aleart de la jefatura del bloque libertario en el Concejo

La diputada karinista se vengó por una movida interna del experiodista. Franco Volpe, que llegó en 2023 con un sello mileísta blue, manejará la bancada.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Romina Diez junto al concejal por Rosario Juan Pedro Aleart y Patricia Bullrich

Romina Diez junto a Karina Milei, Martin Menem y Juan Pedro Aleart.
ELECCIONES 2025

Rosario: tras la derrota de Aleart, le apuntan a Romina Diez por correr a Angelini de la campaña libertaria

Por  Lucio Di Giuseppe

Pese a que Aleart obtuvo este año más de 100.000 votos en las elecciones para concejales de Rosario, Diez ordenó que no comande la tropa libertaria a modo de represalia por los cortocircuitos que tuvo tiempo atrás con él. Lejos parece haber quedado el momento en los que la diputada pronosticaba que el experiodista sería el próximo intendente de Rosario.

Agustin Pellegrini Romina Diez ok
Agustín Pellegrini y su mentora, la diputada por Santa Fe Romina Diez.

Según pudo saber Letra P, hace unos meses y en el marco de las discusiones por las candidaturas para las legislativas nacionales, Aleart conspiró contra una postulación de Diez. La avanzada del exconductor televisivo quedó trunca y la diputada logró ganarle la pulseada, aunque impulsando el nombre de un tercero. La cabeza de la lista quedó en manos de Agustín Pellegrini, secretario personal de Diez.

La venganza de Romina Diez

Aunque salió victoriosa de la disputa interna, Diez se guardó una carta para responderle a Aleart. Concejales electos de La Libertad Avanza confiaron a Letra P que tras aquel encontronazo la diputada le prometió a Volpe la presidencia del bloque violeta.

Otros actores de LLA en el Concejo expusieron un segundo motivo por el cual Aleart habría sido relegado ahora. “Son decisiones de partido. Franco tiene más experiencia para ocupar ese lugar institucional”, comentó a este medio una alta fuente libertaria.

Volpe llegó al Concejo Deliberante en 2023, antes de que Javier Milei tomara las riendas del país, haciendo uso de un sello libertario blue. Pese a que no dejó de participar de las actividades partidarias, no forma parte del riñón de Diez. Siempre se mantuvo más cercano al diputado Nicolás Mayoraz, quien lo apadrinó en su salto a la política.

Como contó Letra P, Mayoraz, distanciado de Diez, no asistió a los festejos tras la contundente victoria de La Libertad Avanza en Santa Fe el pasado 26 octubre. El legislador nacional confió a este medio que su ausencia se debió a que estaba abocado a los cuidados previos a una intervención quirúrgica.

El rompecabezas libertario en Rosario

El 10 de diciembre cuatro nuevos ediles libertarios arribarán al Palacio Vasallo. Sumando todas las tribus, un bloque de seis concejales defenderán las ideas de La Libertad Avanza en Rosario.

Como adelantó este medio un mes antes de los comicios nacionales, el ruido por el Karinagate había puesto en jaque la unidad de los violetas en Rosario. Sabrina Prence, que ingresó al Concejo junto Volpe en 2023, decidió mantenerse a distancia del karinismo tras el escándalo de las coimas en el área de discapacidad. Antes, la concejala se había separado de su compañero libertario armando su propio monobloque y cultivó un perfil diferente al de Volpe, más amigable con referentes del oficialismo y la oposición. En diciembre, Prence continuará en su bloque unipersonal y no se integrará al espacio oficial.

Los concejales electos que obtuvieron su lugar en la lista gracias al apoyo del sector de Patricia Bullrich -con Aleart a la cabeza- reconocieron en su momento que la decisión respecto de la conformación y conducción del bloque iba a quedar reservada a “los dueños del sello”, en referencia a Diez. Esta tribu la integra, además de Aleart, Samanta Arias.

Pese a que por ese entonces dejaron trascender que no tenían diálogo con el sector oficialista dentro de LLA, ambos se acoplarán al bloque libertario, que oficialmente tendrá cinco bancas.

