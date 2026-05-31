San Lorenzo: un tapado derrotó al PRO y dejó cuarto al candidato de Sebastián Pareja

La elección de San Lorenzo dejó una lectura política que excede al club. Marcelo Culotta se impuso con 4.110 votos, derrotó al oficialismo respaldado por sectores del PRO y relegó al cuarto lugar al candidato promovido por Sebastián Pareja , uno de los principales armadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La victoria de Culotta alteró todos los pronósticos de una campaña que había concentrado la atención en los dos dispositivos políticos más visibles de la contienda. Por un lado, el oficialismo encabezado por Sergio Costantino , que reunió apoyos dentro del gobierno porteño y del macrismo. Por otro, el armado libertario que buscó proyectar Pareja en uno de los clubes más importantes del país.

Los resultados terminaron configurando un escenario completamente distinto. Culotta obtuvo 4.110 votos, equivalentes al 29,82% de los sufragios. Costantino quedó segundo con 3.284 votos (23,83%), mientras que César Francis sorprendió con un muy competitivo tercer puesto de 3.249 votos (23,57%). Más atrás apareció Manuel Agote , que reunió 2.511 votos (18,22%) y quedó fuera de la pelea principal.

FELICITACIONES Y GRACIAS Así como lo hice personalmente, quiero felicitar de corazón a @MarceCulotta por su gran elección y por ser electo nuestro presidente. Nuestras diferencias en este proceso electoral han sido netamente de construcción política. Creo en sus buenas…

La derrota de Sebastián Pareja

El golpe político más fuerte lo recibió Pareja. El principal armador libertario bonaerense apostó por Agote para disputar la conducción del club y terminó observando cómo la elección reproducía, en escala reducida, algunas de las tensiones que atraviesan a La Libertad Avanza.

La derrota fue doble. Culotta, que durante buena parte de la campaña apareció fuera del radar de los análisis políticos, terminó construyendo una coalición heterogénea que incluyó a operadores y referentes vinculados a Las Fuerzas del Cielo, el espacio que disputa influencia dentro del oficialismo con el esquema territorial que responde a Pareja.

Detrás de la candidatura ganadora trabajaron Ariel Dean y Nahuel Sotelo, dos nombres con llegada a ese universo político que participaron de las negociaciones, el armado de acuerdos y la estrategia comunicacional de la campaña. El resultado dejó una postal incómoda para el dirigente bonaerense: mientras su candidato terminó cuarto, un espacio asociado a sus adversarios internos celebró la conquista de la presidencia azulgrana.

La performance de Agote quedó muy por debajo de las expectativas que habían construido sus impulsores durante las semanas previas. En distintos sectores libertarios imaginaban una elección competitiva e incluso proyectaban una eventual polarización con el oficialismo. Ninguna de esas hipótesis terminó verificándose en las urnas.

El PRO tampoco pudo quedarse con el club

Tampoco logró su objetivo el oficialismo que encabezó Costantino. Con 3.284 votos, equivalentes al 23,83%, quedó en segundo lugar y no pudo traducir en votos el respaldo político que acumuló durante la campaña.

Costantino fue, probablemente, el candidato que reunió la mayor cantidad de apoyos externos. A su condición de oficialista sumó el involucramiento de funcionarios del gobierno porteño, dirigentes del PRO y distintos actores vinculados al esquema político que gobierna la Ciudad. La apuesta era convertir la elección de San Lorenzo en una demostración de capacidad de gestión y reconstrucción institucional después de la crisis que atravesó el club.

Semanas atrás, Letra P había contado cómo sectores relevantes del macrismo decidieron involucrarse de manera directa en la disputa azulgrana. La presencia de funcionarios en lugares expectantes de la lista y la participación activa de dirigentes con responsabilidades de gobierno mostraban que la elección excedía largamente la vida interna del club.

Sin embargo, ni el aparato oficialista ni el armado libertario lograron quedarse con la conducción de San Lorenzo. El voto de los socios terminó inclinándose por una alternativa que se presentó por fuera de los dos principales dispositivos políticos que buscaron influir en la elección.