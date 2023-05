Irrisorio

Como ya contara Letra P, una media docena de figuras ha anotado su nombre en las preinscripciones para la carrera. Al inicio de mayo, sólo dos son considerados, por los propios armadores, con reales chances de ocupar la postulación para la viceintendencia.

Uno es el radical Juan Negri, el primer boina blanca en exponer sus intenciones. Tras más de un año de recorrida como precandidato, dice contar con números que lo muestran como el segundo en intención de votos. Siempre detrás de “Rodrigo”, con quien se ha mostrado en reiteradas ocasiones, la última de ellas el pasado fin de semana.

“Somos parte del mismo proyecto”, ha repetido el concejal, quien afirma que una fórmula conjunta proyecta una adhesión superior incluso a cualquier dupla que pueda presentar Hacemos Unidos por Córdoba. Para ello, manifiesta su adhesión a las encuestas como (posible) mecanismo de resolución.

En esa dirección, el lanzamiento presidencial de Juan Schiaretti, el líder del cordobesismo, opera como refuerzo para las voces radicales que señalan la necesidad de asegurar una lista “lo más competitiva posible”. Según interpretan, la decisión del gobernador responde más a una estrategia para asegurar la provincia que a una chance real de proyección nacional.

“Nosotros tenemos que presentar los mejores nombres. Ellos van a estar todos juntos, en una misma campaña: Schiaretti, Llaryora y Passerini traccionando simultáneamente. ¿Con qué les vas a ganar? ¿Con rosca? ¿Con nombres nacionales? No. Lo que necesitamos es sumar a los que más miden y profundizar el trabajo territorial que llevamos ya hace mucho tiempo”, arengan dirigentes de la capital que sueñan con un 1-2 rojiblanco.

La alusión es inequívoca y apunta (con otro dedo) a la estrategia con que el PRO espera colgar un nombre propio en la marquesina capitalina. Por recorrida, por elocuencia y por el mencionado apoyo desde Buenos Aires, Soher el Sukaria es quien pica en punta en el pelotón de postulantes de color amarillo.

El entorno de la diputada descuenta que la discusión se sellará luego de definir la lista que competirá por JxC para las elecciones provinciales. No obstante, subraya su rechazo a la opción por encuestas. "Pedimos que eso quedara expresado en el reglamento para la capital, pero se negaron a firmarlo. ¿Ahora vienen con eso? Es un capricho", atizan.

Destacando que el partido se encuentra unido en el pedido de un lugar propio, las mismas voces se manifiestan tajantes. "Es una discusión irrisoria. Hablamos de Juntos por el Cambio, de una alianza de partidos. El PRO va a tener un lugar entre los cuatro que encabecen las fórmulas, les guste o no", remarcan portavoces amarillos.

Competitividad

El armado deloredista reconoce a Negri y El Sukaria como las postulaciones más firmes a la fecha. "Juan viene laburando mucho y es el segundo en mediciones. Soher también trabajó y tiene el apoyo de los caciques del PRO, que miden muy bien en Córdoba", analizan.

Aunque admiten que quien encabeza una lista ejerce, de una u otra manera, influjo sobre la definición de su ladero, las fuentes consultadas por Letra P ratifican la necesidad de una resolución colectiva. Trascartón, aseguran que el jefe del bloque Evolución en la Cámara de Diputados no ha elaborado una resolución para inclinarse nombre alguno. "No es que no avisa, no sabe", explican.

No obstante, consienten que, cualquiera sea, la determinación deberá contemplar un criterio de competitividad. "Rodrigo sabe jugar. Él quiere la mejor opción, la que garantice las mayores chances de triunfo. Así se ha manejado hasta acá. Vamos a esperar que se definan las listas provinciales y después vamos a analizar la ciudad", anticipan.

Las mismas voces destacan que, aún ondulante, el trayecto del ex titular de ARSAT no se guía por arreglos de usufructo personal. "No hubo dedo ni acuerdo particular con nadie. Nadie ha metido la cola en las decisiones. Estamos todos en la misma mesa", sentencian.

Todo parece indicar que De Loredo aplicará su propia fórmula, también para destrabar la interna de JxC en la Capital. No es novedad: apelará a su viejo truco de la incógnita.