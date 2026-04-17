Sin Alberto Weretilneck: así quedó la lista que conducirá los destinos de Juntos Somos Río Negro

Rodrigo Buteler reemplazará a Alberto Weretilneck en la conducción de Juntos Somos Río Negro.
Juntos Somos Río Negro, el sello fundado por el gobernador Alberto Weretilneck oficializó un cambio de época al presentar a los candidatos de la única lista que se presentó para participar de las elecciones internas. El gobernador decidió dar un paso al costado en la presidencia del partido y promover al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, como nuevo conductor.
Tal como adelantó Luciano Barroso en Letra P, la decisión busca reordenar el poder interno tras el impacto electoral de 2025, donde el oficialismo perdió centralidad frente al avance del peronismo y La Libertad Avanza. La decisión de Weretilneck apunta a descomprimir tensiones, habilitar la renovación generacional y proyectar un esquema competitivo con vistas a las elecciones provinciales de 2027.
En este contexto, la apuesta por el intendente de 41 años sintetiza dos objetivos. El primero es renovar la imagen del partido con dirigentes más jóvenes y consolidar un liderazgo territorial fuerte desde el Alto Valle, uno de los principales bastiones electorales de la provincia.
En esa renovación generacional y territorial también se explica la decisión de sumar a Marcos Castro, el intendente de Viedma, a una conducción que se completa con la concejala barilochense Natalia Almonacid como secretaria general; el intendente de Río Colorado, Duilio Minieri, como prosecretario; el ministro Agustín Ríos como Tesorero; y la concejal de Roca, Belén Bavastri como protesorera. Facundo López continuará como presidente de la Asamblea de JSRN, garantizando continuidad institucional en uno de los órganos más relevantes del partido, incluso en medio del recambio de nombres.
La lista para la renovación de Juntos Somos Río Negro
Renovación para Seguir Creciendo Juntos se llama el único espacio interno que se presentó este viernes y oficializó las listas de conducción para 33 Mesas Locales Partidarias con la totalidad de sus autoridades. En el oficialismo destacan que ninguno de los actuales Presidentes de las Juntas Municipales repite su mandato, completando así una renovación total.
Presentamos la nueva Mesa Ejecutiva de Juntos Somos Río Negro.
Un equipo que combina experiencia, renovación y representación de toda la provincia. Dirigentes formados en este proyecto, que conocen el territorio y que comparten una misma convicción:… pic.twitter.com/8VAuyTukKO