NO HAY PLATA

Una decena de municipios de Santa Fe se endeuda con la Casa Gris para pagar sueldos y juntar para aguinaldos

Desde enero, gobiernos locales piden adelantos de coparticipación a Maximiliano Pullaro. Desplome de recursos nacionales y alerta de avalancha a mitad de año.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

Una decena de municipios de Santa Fe ya realizaron las gestiones ante el gobierno de Maximiliano Pullaro para obtener adelantos de coparticipación que les permitan afrontar gastos corrientes ante el derrumbe de los recursos nacionales, según pudo saber Letra P.

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En la Casa Gris estiman que a ese puñado de intendentes con síntomas de asfixia financiera se le sumarán en breve unos cuantos colegas más, cuando empiecen los aprestos para hacerle frente al pago de los aguinaldos del personal municipal, previsto para junio.

Los municipios de Santa Fe y las urgencias financieras

Las solicitudes de adelantos de coparticipación empezaron a llegar a la Casa Gris en enero, en medio del tórrido verano santafesino. Desde aquel momento hasta la actualidad, se acumularon unos diez pedidos.

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La Casa Gris, sede del gobierno de Santa Fe.

La Casa Gris, sede del gobierno de Santa Fe.

"¿Para pagar aguinaldos?", preguntó este medio. “No, esos todavía no llegaron”, contestó una fuente del gobierno de Pullaro. De allí, dos conclusiones: por un lado, se trata de municipios que ya tienen dificultades para hacerle frente a los salarios del personal; por el otro, esa decena de afectados se estirará largamente en el corto plazo, ante el desafío de juntar la plata para abonar el medio sueldo anual complementario.

Los adelantos de coparticipación, que en la práctica constituyen endeudamiento de corto plazo (la provincia debitará en cuotas los fondos antes de fin de año) y a baja tasa, tienen entre sus solicitantes en 2026 a municipios como Esperanza o San Justo, que cuentan con un significativo entramado productivo y, en consecuencia, mayores capacidades de recaudación propia.

La coparticipación federal y el mapa de afinidades

Más allá de las particularidades de cada administración, queda claro que la problemática es general y tiene su origen en el derrumbe de la coparticipación federal en el primer trimestre de este año, cuya magnitud es sólo superada por igual período de 2024, en los albores del gobierno de Javier Milei.

Es revelador, en ese sentido, el hecho de que la administración libertaria haya dispuesto otorgar a 12 provincias –es decir a la mitad, si es que se cuenta la Ciudad de Buenos Aires- anticipos de coparticipación por hasta 400 mil millones de pesos. En el esquema entraron gobiernos afines a la Casa Rosada, como Mendoza y Chaco, aliados como Tucumán y Catamarca; y opositores como La Rioja y Tierra del Fuego.

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Ese contexto es el que hizo posible que 160 intendentes peronistas, radicales y vecinalistas presentaran el martes pasado un documento en el ministerio de Economía de la Nación en el que denuncian el severo ahogo financiero que padecen los estados locales. En esa actividad, que contó con la presencia de Axel Kicillof, participaron jefes municipales de Vamos, el espacio del PJ santafesino cuya máxima referencia es Pablo Corsalini, alcalde de la ciudad de Pérez.

La promesa de Luis Toto Caputo

En el encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham), el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, intentó renovar las expectativas al asegurar que se viene un “momento dorado” para el país y que los próximos 18 meses "serán los mejores de las últimas décadas”.

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Los datos preliminares indican que esas afirmaciones tienen una solidez similar a las promesas de reactivación en el segundo semestre que fueron furor durante el gobierno de Mauricio Macri. Al menos por ahora.

Es que no sólo se mantiene el desplome de la coparticipación federal en términos reales sino que ya se observan caídas nominales. Es decir, no sólo se derrumba la recaudación tras ajustar por inflación, sino que el descenso se verifica en valores corrientes.

Los indicios sugieren, más que reactivación, la presencia del fenómeno conocido como la trampa de la austeridad.

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