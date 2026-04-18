Industria láctea

Cómo impacta en Córdoba la quiebra de SanCor: quiénes pueden repartirse sus plantas en la provincia

En el sector pronostican una liquidación por partes. En la industria hay interés por unidades clave. En Córdoba, descartan subas de precios en góndola.

Letra P | Soledad Huespe
Por Soledad Huespe
Habría distintos interesados por las plantas en Córdoba

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Soledad Huespe

La caída de SanCor no tomó por sorpresa a la industria en tensiones con la política de Javier Milei. Con una operatoria cada vez más reducida en los últimos meses, su rol dentro del mercado ya era marginal y su salida estaba, en los hechos, descontada.

Fuentes del sector coinciden en que la cooperativa llevaba tiempo fuera del juego competitivo, con escasa presencia en góndolas y una capacidad de procesamiento muy por debajo de su historia.

Sin impacto en precios: un mercado ya reconfigurado

Uno de los interrogantes centrales era si la quiebra podía trasladarse al precio de la leche. Sin embargo, la respuesta mayoritaria en la industria es negativa.

El argumento es que la redistribución de la materia prima ya ocurrió. Los tambos que antes entregaban a SanCor migraron progresivamente hacia otras usinas, que hoy concentran la demanda.

En ese contexto, el precio de la leche cruda se ubica hoy en torno a los $489 por litro, según datos del sector, sin señales de presión alcista asociadas a la salida de la cooperativa.

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Así, el mercado lácteo ya absorbió su salida antes de que se formalizara la quiebra, lo que elimina la posibilidad de un shock en precios.

Córdoba, el corazón industrial en disputa

El foco ahora se posa sobre Córdoba, núcleo de la principal cuenca lechera del centro del país y territorio clave en la estructura productiva de SanCor.

En la provincia, la cooperativa cuenta con al menos tres plantas industriales activas o con infraestructura operativa relevante, ubicadas en Devoto, Balnearia y La Carlota, a las que se suman otras instalaciones que han tenido distintos niveles de actividad en los últimos años.

Este entramado es el que podría entrar en un proceso de redefinición en el marco de la quiebra.

La hipótesis dominante: venta por partes

En base a consultas con actores de la industria, la hipótesis que gana terreno es la de una liquidación por partes, antes que una venta integral de la empresa.

Sancor Crisis Leche Tamberos Santa Fe

La lógica sería la de un “desguace” de activos: distintas compañías adquiriendo plantas específicas según su interés estratégico, capacidad instalada y ubicación dentro de la cuenca lechera.

Este esquema permitiría una absorción más rápida y eficiente de los activos, en un mercado que ya viene operando sin SanCor como jugador relevante.

Quiénes miran las plantas cordobesas

En ese escenario, comienzan a circular versiones sobre posibles interesados, aunque sin confirmaciones oficiales.

Según pudo reconstruir este medio a partir de consultas en el sector, Adecoagro aparece mencionada como una de las empresas que podría evaluar quedarse con alguna de las plantas, en línea con su estrategia de expansión y antecedentes en la compra de activos de SanCor como la planta de Chivilcoy.

En paralelo, otro de los trascendidos ubica a Punta del Agua como potencial interesada en la planta de Balnearia, una de las unidades más relevantes dentro del esquema cordobés.

Se trata, en todos los casos, de versiones que circulan en el off the record del sector y que todavía no forman parte de procesos formales ni anuncios oficiales.

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