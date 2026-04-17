Pelea por la sucesión de Guillermo Montenegro: cuatro nombres, tres colores partidarios y el quinto elemento

A pesar de haberse mudado al Senado bonaerense tras ganar la elección seccional del año pasado, Guillermo Montenegro manda en Mar del Plata . El hombre del PRO , de no modificarse la ley electoral, no podrá presentarse por un nuevo mandato en 2027. Por eso, aunque el oficialismo local lo maneje con suma prudencia, empiezan a surgir nombres que podrían sucederlo.

No obstante, nadie descarta que el legislador pueda volver a presentarse si se modificara la normativa provincial. De hecho, en las últimas semanas retomó su agenda local con posteos en sus redes sociales. La muestra más cabal de ello fue su celebración por la demolición de la feria de Playa Bristol que el exintendente calificó como “un sueño cumplido para los marplatenses”. Antes, se involucró en la disputa con el gobierno provincial por la administración de Punta Mogotes, fiestas locales y el turismo en la ciudad por los fines de semana largos.

En caso de no poder regresar al frente del municipio, hay al menos cuatro nombres de distintas tribus que podrían cobrar fuerza en los próximos meses. Eso dependerá de los acuerdos políticos que el PRO lleve adelante en la ciudad: si reedita una alianza con La Libertad Avanza , como en 2025, o si sostiene la coalición con la UCR , como desde el inicio de sus mandatos. En ese camino, pueden levantar la mano dos amarillos, un violeta y un colorado.

Una de las consignas que Montenegro escuchó en la cumbre del PRO en Parque Norte que encabezó Mauricio Macri , fue defender más que nunca los territorios. Es una postura que retomarán intendentes que el año pasado resistieron el acuerdo con LLA disconformes con la composición de las listas, a la que podrían sumarse esta vez quienes sí impulsaron la convergencia. El senador sabe que su nombre tiene un peso que ningún otro dirigente, por más que tenga su bendición, puede capitalizar. Tiene sentido pensar que, para fortalecer el gobierno local y sostener las expectativas de retenerlo, es clave su presencia y su conducción.

En Mar del Plata nadie del oficialismo se expresa sobre un tema ni se posiciona sin que Montenegro lo ordene o lo haya hecho antes. Ni siquiera Agustín Neme , el intendente interino. El expresidente del Concejo Deliberante viene de un armado político que comparte con el exfuncionario Emiliano Giri , pero carece de una estructura propia; ni siquiera tiene concejales que le respondan. De hecho, esta semana el bloque montenegrista abandonó la denominación Vamos Juntos y volvió a llamarse PRO.

Neme convive con la sombra de Montenegro en cada paso, sin gestos de autonomía. Con todo, es uno de los apellidos que se anotan para continuar la gestión. El otro amarillo es el concejal Fernando Muro, quien fuera secretario de Desarrollo Local, hombre de confianza de Montenegro y cabeza de la lista de 2025 en el tramo local. Es un PRO puro que suele replicar en sus redes y en su discurso la línea del exintendente.

neme Montenegro Agustín Neme y Guillermo Montenegro.

Los nombres de La Libertad Avanza y la UCR

De cualquier modo, habrá que observar con atención cuál será la jugada del montenegrismo en Mar del Plata: si reedita la alianza con LLA como el año pasado o si conserva el histórico acuerdo con la UCR. ¿Hay lugar para tres? En caso de que suceda lo primero, la tropa de Karina Milei deja correr el nombre de Alejandro Carrancio. El diputado nacional es autoridad del partido en Buenos Aires, fue legislador provincial y funcionario en el área de Turismo. Un sector del PRO cercano a Neme respaldaría su eventual postulación, mientras que otro sería mucho más reticente a esa idea y piensa en un nuevo mandato de Montenegro o en un candidato amarillo.

Pero el senador provincial, que llegó al gobierno municipal en 2019 impulsado por María Eugenia Vidal, construyó una sólida coalición con la UCR que conduce Maximiliano Abad. Funciona como un cogobierno, con varios radicales en el gabinete y concejales que, si bien juegan en otro bloque, trabajan en conjunto con el oficialismo en el plano legislativo. Hay una versión que indica que Montenegro prefiere sostener ese vínculo antes que improvisar uno nuevo con LLA, a pesar de haber sido uno de los promotores del acuerdo con la Casa Rosada el año pasado.

montenegro abad 1 Guillermo Montenegro y Maximiliano Abad.

Nadie descarta que el propio Abad pueda ser el próximo nombre de la coalición para afrontar el período 2027-2031. El senador nacional también viene marcando una agenda local que difunde en sus redes sociales, aunque cumple funciones en el Congreso y es uno de los referentes partidarios que impulsa un programa de candidaturas radicales en todos los municipios y en el ámbito provincial. Como sea, de no romperse todo, la discusión de cúpulas tendrá al karinismo, a Montenegro y a Abad definiendo el nombre para el tramo local de la boleta 2027.

Guillermo Montenegro, intendente a distancia

Durante los últimos meses circuló la versión del regreso de Montenegro al municipio. Esa tesis se sostiene en supuestas promesas incumplidas por parte del Gobierno nacional para que el legislador ocupe un puesto en el gabinete. También se fundamenta en la paralización de la Legislatura bonaerense, que aún no definió sus autoridades para las comisiones. Eso mantiene a Montenegro escondido en un sitio en el que no cobrará relevancia. Sin embargo, en el bloque amarillo de la cámara alta destacan que está cómodo y que no manifestó el deseo de dejar su banca.

En su entorno aseguran que “no hay nada” respecto a ese rumor y que seguirá trabajando en la Legislatura. No obstante, ante el escenario de letargo legislativo, Montenegro retomó su agenda marplatense y se involucró en cada tema local. De hecho, Neme, Muro y los representantes del oficialismo local no se mueven sin una señal de su jefe político. Habrá que ver si antes de la campaña electoral que comenzará el año próximo Montenegro se decide por pegar la vuelta y, en una aventura más ambiciosa, decide ir por la reelección en caso de que la ley se lo permita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmontenegro_ok/status/2044755719941943357?s=20&partner=&hide_thread=false Un sueño cumplido para los marplatenses pic.twitter.com/y4z3XpBpfI — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) April 16, 2026

El Big Three del PRO

El PRO sabe que la jefatura de Mar del Plata no es igual a la de otra ciudad. Es la cabecera de la Quinta sección, donde hay 569.590 electores en condiciones de votar, cifra que sólo supera La Matanza, según datos de la última elección publicados por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que el PRO bonaerense atiende con especial atención el caso Montenegro.

De regresar a la ciudad, habría una motivación más para el partido: trabajar de manera local por la candidatura a la Gobernación de Diego Santilli. Junto al Colorado -y Cristian Ritondo- diseñaron la alianza con LLA. En las elecciones provinciales el entonces intendente ganó en la Quinta sección electoral y anotó su tercer triunfo consecutivo, con las dos intendencias incluidas. El ministro del Interior venció un mes después en los comicios nacionales, lo que le sumó al CV su segunda victoria frente al peronismo.

Diego Santilli y Guillermo Montenegro Diego Santilli y Guillermo Montenegro.

Fuentes consultadas por Letra P admitieron que no sería una locura pensar en sumar a esas candidaturas local y provincial, una eventual postulación de Patricia Bullrich a la Presidencia. Es una hipótesis que sobrevuela en caso de que las cosas no vayan bien en el Gobierno de Javier Milei y eso desinhiba el deseo final de la senadora. Sin dudas, es el escenario más difícil, pero el que más entusiasmo le genera al PRO marplatense de paladar amarillo.