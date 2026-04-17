En crisis y con menos respaldo opositor, la Casa Rosada posterga el envío de la reforma política al Congreso

La cúpula de la Casa Rosada reconfiguró su agenda legislativa en función del nuevo escenario de crisis, atravesado por el desgaste del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la pérdida de respaldo de la oposición dialoguista en el Congreso . En este contexto, el oficialismo resolvió postergar el envío del proyecto de reforma política, inicialmente previsto para esta semana.

"La mesa política no dio el OK final para enviarlo". Con esta frase, un funcionario de primera línea del Gobierno le confirmó a Letra P que la iniciativa aún no será presentada. El proyecto contempla, entre otros puntos, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la implementación de circunscripciones uninominales.

De hecho, el Poder Ejecutivo tiene en mente hacer modificaciones de último momento sobre el documento que debía llegar este viernes a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. Entre ellos, no descarta resignar la eliminación de las elecciones internas y conformarse con su suspensión, tal como ocurrió en los comicios legislativos del año pasado.

Al menos dos razones explican la postergación del envío del proyecto. Por un lado, distintas fuentes libertarias aseguraron que el escándalo Adorni, investigado por un posible enriquecimiento ilícito, modificó el cronograma original en ambas cámaras legislativas , al igual que empantanó muchas de las conversaciones entre el oficialismo y los bloques aliados.

La bancada de La Libertad Avanza en Diputados reconoce que no tiene los números para aprobar el paquete de modificaciones y que, dado el contexto, sólo estaría en condiciones de sancionar la suspensión de las PASO. En Balcarce 50 se hacen eco de esos obstáculos, pero aclaran que el envío del proyecto no es una prioridad del presidente Javier Milei .

el-jefe-de-gabinete-manuel-adorni-flanqueado-por-2IRKZQYL7NFOZKETQE2Q333PKE.JPG Manuel Adorni, jefe de Gabinete, junto a otros funcionarios de Casa Rosada.

Antes de eso, la administración libertaria deberá resolver la falta de ritmo de la gestión y la descoordinación entre las distintas carteras que, otra vez, se profundizaron en las últimas semanas por la irrupción del escándalo Adorni en la agenda pública. "Hoy no hay conducción política", se sinceró un integrante de la mesa de funcionarios que se reúne cada 15 días en la planta baja de la Casa Rosada.

De hecho, en el ecosistema libertario hablan de un permanente "estado asambleario" de los temas de gestión, por la que la mesa política pasó de ser un encuentro clave en el que se definían los pasos a seguir del Gobierno a un encuentro más de repaso de los temas de la semana.

La otra mesa política que encabeza Karina Milei

Las diferencias entre el sector que responde a la secretaria general, Karina Milei, y el ala que encarna el estratega presidencial Santiago Caputo también suelen ralentizar los procesos políticos y legislativos. De hecho, lo que hacia fines de 2025 avanzaba con una dinámica ágil, impulsada por el envión del triunfo electoral de octubre, derivó en un inicio de 2026 prácticamente paralizado.

Por esa razón, en más de una oportunidad la verdadera mesa política no se desarrolló en las reuniones del despacho de la Jefatura de Gabinete, sino un piso más arriba: en la oficina que el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, ocupa en la planta intermedia de la Casa Rosada.

Por caso, fue ahí donde se cocinó la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Su segundo en la cartera, Santiago Viola, también suele utilizar esa oficina como propia. Allí, se decidió avanzar con las negociaciones de las cerca de 200 vacantes en la Justicia Federal, por lo que el Ejecutivo deberá enviar pliegos al Senado para completarlas.

La reforma política no es el único tema en suspenso, al oficialismo también le queda pendiente la tan anunciada reforma del Código Penal o el envío del paquete de diez reformas ministeriales por mes, que prometió el propio jefe de Estado en su discurso ante la Asamblea Legislativa.