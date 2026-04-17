Un comunicado del Movimiento Evita en respaldo a Axel Kicillof abre una grieta en el armado de Pérsico

El Movimiento Evita sacó un comunicado con un fuerte respaldo a la candidatura presidencial de Axel Kicillof y el compromiso de trabajar en todo el país con ese objetivo, pero la iniciativa generó ruido interno por los tiempos y las formas en que se hizo el pronunciamiento a favor del gobernador, cuando las discusiones internas no están saldadas.

Quienes impulsaron la movida aseguran que mayoritariamente se definió que se hiciera de esa forma para poder comenzar a trabajar también en otras provincias en el proyecto presidencial del bonaerense. Algo que es rechazado por sectores que no descartan a Kicillof, pero consideran que no era el momento o no “era necesario” ese apoyo orgánico y explícito.

Esa discusión encuentra más alejada a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández , enfocada en su proyecto por la gobernación de la mano de su espacio Reconquista. Aunque de buen diálogo con el gobernador, a Fernández se la recuerda cercana a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los pasajes más álgidos de la interna entre el camporismo y el kicillofismo, con foto en San José 1111 incluida.

En un largo comunicado que abre con un diagnóstico de la situación social y económica con duras críticas al gobierno de Javier Mi l ei , el Evita manifiestó la necesidad de “construir una alternativa política” para ganar en 2027.

En ese marco afirmaron que “el mejor compañero para afrontar esa batalla es Axel Kicillof”, quien, dicen, “ha demostrado durante su trayectoria política capacidad de gestión, honestidad, vocación de mayoría, humildad y capacidad de conducir por fuera de los límites de su propia fuerza política”.

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Además, marcaron que el gobernador acompañó “cada lucha que dio el pueblo argentino” y que “no especuló mirando la realidad desde las encuestas”. “Lo vimos caminando con los universitarios, con los jubilados, con las personas con discapacidad, con los trabajadores de la economía popular y con todos los trabajadores y trabajadoras en cada pelea que dimos durante estos dolorosos años de gobierno libertario”, sostuvieron.

Frente amplio y construcción en todo el país

La organización social planteó también que deben ser capaces de “traer a un gran frente político a todos aquellos que amplíen los márgenes de representación y participación por fuera de nuestra propia fuerza política”. “Bienvenido que participen sectores con los que estuvimos desencontrados en estos años o que han participado de otras experiencias políticas”, lanzó para luego mencionar al radicalismo, sectores nacionalistas, independientes y de izquierda.

En un mensaje interno, los dirigentes del Evita pidieron abandonar “el internismo berreta” ya que no es tiempo, sostuvieron, de “vanidades, ni de egos”. En ese marco se comprometieron a salir a construir la alternativa al gobierno “en todos los rincones de la Patria”. “Es con Axel Presidente”, cerraron.

Mesa Ejecutiva del Movimiento Evita.webp

La interna del Movimiento Evita

Con el comunicado, como viene sucediendo hace tiempo, salieron a la luz las diferencias que cruzan al movimiento liderado por Emilio Pérsico, quien a esta altura, según dijo un referente del espacio, “ya no conduce al conjunto”.

Diversos sectores del Evita, algunos de ellos más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, sostuvieron que no fueron consultados a la hora de publicar el texto e incluso tuvieron fuertes afirmaciones. “Seguramente ese comunicado lo armaron los especuladores de siempre, que fundamentalmente no tienen ningún tipo de representación ni territorialidad. No le importa a nadie, ni a la política ni a la gente”, lanzó un dirigente bonaerense ante la consulta de Letra P.

Es algo que desmienten quienes están desde hace tiempo cerca del gobernador: aseguran haber hecho las consultas del caso y que, aún con diferencias acerca de la oportunidad, una “abrumadora mayoría” definió avanzar con el comunicado.

Emilio Persico.jpg

Agregan que fue a pedido de “muchos compañeros y compañeras del interior del país que quieren ponerse a trabajar por la candidatura de Axel” y que la “novedad” es que el Evita va a empezar a trabajar formalmente en todo el país por ese proyecto. En lo que sí coinciden todas las fuentes es que en ninguno de los sectores hay un rechazo explícito a la candidatura presidencial del gobernador, aunque sí diferentes formas de mover las fichas.

Mariel Fernández enfocada en Reconquista

En este marco, la intendenta de Moreno se mantiene concentrada en el armado de su espacio, Reconquista, que busca ser mucho más amplio que el Evita, y que es la base sobre la que está construyendo una posible candidatura a gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Según afirman desde su entorno, la jefa comunal, que este jueves se mostró junto al intendente Fernando Gray en Esteban Echeverría, no estuvo en la discusión del comunicado, ni quiere estar en medio de “disputas chiquitas” o internas.

Mariel Fernandez y Fernando Gray

Fernández ya dijo públicamente en diversas ocasiones que por ahora Kicillof es el único candidato que tiene el peronismo y que apoya su candidatura, pero que aún falta un camino largo por recorrer.