Los números de Manuel Adorni que no cierran

Luego de sobradas muestras de respaldo de Javier Milei , regresó el antiguo Manuel Adorni a las redes. Lo hizo al ironizar sobre sus gastos y su nivel de vida. Por debajo del sarcasmo, en sede judicial, su patrimonio sigue bajo la lupa por supuestas inconsistencias. De mínima, el jefe de Gabinete tiene que afrontar obligaciones mensuales por más de 22 mil dólares.

Letra P accedió a un detallado análisis contable del exvocero, contador público de profesión, realizado por expertos que prefieren mantenerse en el anonimato. Además de las facturas con los gastos de Adorni que constan en el juzgado de Ariel Lijo como parte de la investigación, fueron estudiadas sus declaraciones juradas (la presentada ante la Oficina Anticorrupción y como candidato a legislador porteño), junto a material derivado del escándalo, como las expensas de sus inmuebles y las renovaciones realizadas.

Como ya contó este medio , según la foto patrimonial de 2024 que Adorni brindó a la Oficina Anticorrupción (OA), tenía dos inmuebles: uno de 115 metros cuadrados en el barrio porteño Parque Chacabuco, del cual tiene el 50% (comparte la titularidad con su esposa, Betina Angeletti ) y que valuó en $24.122.963; y otro en La Plata, cotizado en $14.106.298. El primero es el que está en venta, con lo cual debería justificar parte de las hipotecas no bancarias que obtuvo para adquirir una casa en el country Indio Cua Golf Country Club y el departamento donde actualmente vive, ubicado en Caballito.

Según consta en el expediente, por la casa en Exaltación de la Cruz, en noviembre de 2024 el matrimonio Adorni abonó 120 mil dólares, cuando el valor del mercado se acerca a los 170 mil dólares, según el análisis al que accedió Letra P . Por esas mismas fechas, consta en la fiscalía de Gerardo Pollicita , registró otra hipoteca sobre su departamento en Parque Chacabuco para conseguir un préstamo de 100 mil dólares. La jubilada Graciela Isabel Molina de Cancio le habría aportado 85.000 dólares y Victoria María José Cancio , otros15.000 dólares. Y para ingresar al country debió desembolsar una cuota de 5.000 dólares.

Según su declaración jurada, a fines de 2024, a Molina le debía $ 43.860.000 (poco más de 42 mil dólares, según el tipo de cambio que usó) y a Cancio otros siete mil dólares; es decir, la mitad de lo que le prestaron. Considerando los 100 mil dólares que figuran en causa judicial, según el estudio contable realizado por expertos, Adorni los estaría abonando a razón de U$S 4.668,78 mensuales, a pagar en dos años, bajo sistema francés de amortización con una tasa del 11%.

image Fragmento de la DDJJ de Manuel Adorni.

Hasta el año pasado, Angeletti figuraba monotributista. Recién a partir de febrero de 2026 el monto máximo anual que permite facturar la categoría más alta del monotributo es de $108.357.084,05 por año. Con un tope mensual de $9 millones, la esposa de Adorni no pudo haber aportado a las finanzas familiares más de 6 mil dólares por mes durante el 2025.

El departamento de Manuel Adorni

Para escriturar el departamento en Caballito, en noviembre de 2025, Adorni entregó 30.000 dólares como adelanto, con el compromiso de pagar otros 200.000 dólares a un año, sin intereses, a otras dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viega. Si bien puede cancelar la deuda en cualquier momento, se encargó de remarcar en la fiscalía la escribana que intervino en ambas operaciones, Adriana Nechevenko, el monto implica que el jefe de Gabinete debe juntar en promedio 16.666,67 dólares cada mes.

Ambas hipotecas significan un desembolso mensual de 21.334 dólares. La Justicia, por otra parte, puso el foco en la remodelación que realizó en ese departamento, porque las dos mujeres que se lo vendieron a Adorni lo compraron en 200.000 dólares y, tras las refacciones, lo revendieron en 230.000 dólares, una diferencia que se sospecha mínima.

departamento adorni El departamento de Adorni, luego de las reformas.

Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendederas y prestamistas, es apuntado como ejecutor de la operatoria. Ingresó a la Casa Rosada a ver a Adorni el 22 de octubre de 2025, semanas antes de que el exvocero comprara el inmueble.

Los ahorros y los gastos

A fines de 2024, según consta en la OA, Adorni atesoraba 6220 dólares en el exterior, 42.500 dólares en efectivo y $2.455.000 (poco más de 2 mil dólares) en el país. Hasta enero de este año, al igual que la plana mayor del gobierno libertario, el funcionario tuvo su sueldo congelado: eran $3.358.333, equivalentes a 2400 dólares. Recién ahora con más de un 100% de aumento, con su salario podría afrontar el 22% mensual de las dos hipotecas.

Durante dos años, el exvocero usó dólares para varios gastos que ahora investiga la Justicia.

image Los bienes de Manuel Adorni.

En primer lugar, aparecen los desembolsos para cancelar parte de las operaciones inmobiliarias. Hay un pago de 20.000 dólares para ingresar al country y los 30.000 dólares como adelanto para el departamento en Caballito.

Pero, además, están los viajes. El propio Adorni contó que el pasaje de regreso de su esposa de Nueva York (la presencia de Angeletti en la comitiva presidencial destapó toda la novela del escándalo) salió de las arcas familiares. En el juzgado figura que el vuelo de regreso al país costó 5.154,55 dólares.

el-jefe-de-gabinete-manuel-adorni-y-su-esposa-VYSM6V7QMFAUDOGTYNOESGGHQY.jpg Manuel Adorni y su esposa, de luna de miel en Nueva York.

Por otra parte, de nuevo el mismo funcionario sostuvo que pagó los cuatro pasajes de su familia para viajar a Punta del Este por el carnaval. Pero la factura del vuelo de ida (por 4830 dólares) fue remitida a Imhouse, la productora que pertenecía al periodista amigo de Adorni Marcelo Grandio y que tiene contratos con la TV Pública. En la Casa Rosada sostienen que el jefe de Gabinete explica en privado que él le entregó los dólares en mano a su amigo, por lo cual no hay comprobante de esa transferencia.

adorni avión privado Pepé, pepé, pepé. Manuel Adorni aborda el vuelo privado que lo llevó al carnaval de Punta del Este.

El piloto de ese vuelo, Agustín Issin Hansen, declaró que Grandio le pagó 3000 en dólares en efectivo por el viaje de regreso. Esa factura fue emitida el 9 de marzo, tres semanas después del vuelo, el mismo día que el diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para saber si Angeletti había viajado en el avión presidencial.

También, la investigación de Pollicita identificó que Adorni pasó un año nuevo junto a su familia en Aruba (estuvo del 29 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025). El Gobierno, con el mismo Milei a la cabeza, se empeñó en desacreditar el dato porque, según se reportó primero, el funcionario había viajado en primera clase, algo que luego se rectificó, ya que los pasajes corresponden a premium economy. Cada uno costó 1450 dólares, lo que implica un total de 5800 dólares que Adorni habría abonado en efectivo.

Finalmente, si bien no es parte de la pesquisa, el informe contable pone sobre la mesa los gastos corrientes mensuales de la familia Adorni. A las obligaciones de alimentación, salud, servicios y educación, entre otros, hay que sumar las expensas de los inmuebles. En el departamento de Parque Chacabuco serían de $500 mil, $700 mil por la casa del country y cerca de un millón de pesos por su actual vivienda, según reportes periodísticos.

Alguna de estas inconsistencias pueden formar parte de las 66 preguntas que Adorni responderá en su primer informe de gestión ante el Congreso, el 29 de abril en la Cámara de Diputados.