"De Loredo tiene más ganas que yo de ganarle al peronismo"

-No participo de la discusión del armado de las listas. Los presidentes de los partidos están en esa discusión. La idea es que hagamos un esfuerzo para contener a todo el mundo en la medida de lo que se pueda. Las listas son limitadas y eso debería ser admitido por todo el mundo. No es fácil, en especial con una propuesta que ha ganado una gran expectativa. La puja es natural en la política, pero hoy un poco más intensa.

-Es una gran mentira la de Llaryora. Esto lo ha hecho el peronismo en los últimos 24 años, pero antes se sentían tan seguros que no necesitaban sacarles el pasamontaña ante la gente. Ahora, el nivel de obsecuencia que les piden (a las figuras extrapartidarias) es casi obsceno. Siempre hubo dirigentes de otras estructuras, de partidos minoritarios. Lo sé como principal damnificado. Juntaron a cuatro jefes comunales y dicen que tienen al radicalismo auténtico. Una falta de respeto.

-Mauricio Macri alguna vez esbozó la idea de una "continuidad con cambio" para la provincia. ¿Quién necesita más del expresidente? ¿Llaryora o usted?

-Necesitamos a todos los dirigentes que quieran colaborar. He hablado con Macri, tengo una muy buena relación. Hemos recompuesto y estamos charlando. Estamos coincidiendo, pero no por una necesidad de utilización. No es que yo lo necesite a Macri o él a mí. Necesitamos que Córdoba despegue de una vez por todas. En eso Macri coincide.

-¿No estamos frente a una reedición del supuesto pacto de 2011 entre José Manuel de la Sota, para la gobernación, y Ramón Mestre, para la Capital?

-Decir eso es ofenderlo a Rodrigo, es faltarle el respeto al que tiene más ganas de ganarle al peronismo que yo. Es un dirigente que tiene un futuro terrible. Ese tema seguramente alguna vez los radicales se lo deben haber replanteado. Esa estrategia fue horrible, los invisibilizó de una manera tremenda.

-¿Le molestó la demora de De Loredo en tomar la decisión?

-No me molestó nada porque fue parte de una estrategia que acordamos con Rodrigo. El mismo día que grabamos el video del fernet (“La mejor fórmula”), acordamos qué íbamos a hacer si despegaban la elección municipal de la provincial.

-El peronismo criticará con dureza las gestiones de integrantes de JxC en la ciudad. ¿La candidatura de De Loredo neutraliza esta estrategia?

-Voy a recorrer cada rincón de la ciudad de Córdoba, que la conozco como si fuera la palma de mi mano. ¿Yo podría ser candidato a gobernador sin tener un candidato competitivo en la Capital? Imposible.

-¿La inseguridad será el gran eje de campaña? Encabeza el ranking de preocupaciones.

-No, no. Es un gobierno que ha mostrado una fragilidad monstruosa en la salud, la inseguridad, la educación, la previsión social. La deuda de Córdoba es otra pata fundamental. En el contexto que está Argentina, de hiperinflación, no hablar del endeudamiento de Córdoba, no hablar de los vencimientos, sería un pecado no contarles eso a los cordobeses, sabiendo que la Argentina va a entrar en un período de grandes turbulencias.

-El gobierno de la provincia se ilusiona con el cambio de signo político a nivel nacional, creen que de allí vendrá el salvavidas...

-Por primera vez en 25 años vamos a tener presidente, gobernador e intendente del mismo signo político. Eso para cualquier gestor es música. ¿Te imaginás un intendente radical que se siente con Juez a planificar la obra pública? Y yo me siento con el presidente o presidenta de JxC para ver si la podemos fondear con créditos del BID, del Banco Mundial, de otro organismo internacional o del propio Presupuesto nacional. Eso no se pudo hacer nunca.

https://twitter.com/rodrigodeloredo/status/1653134941863944193 Gran locro con el Frente Cívico. Acá estamos, para darle una alternativa a la provincia de Córdoba, para que mejore la Ciudad y para que cambie el país. ¡Adelante Luis! ¡Adelante Juntos por el Cambio! pic.twitter.com/E4GjbheiW3 — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) May 1, 2023

-¿Hay expectativas por esa sinergia?

-Ningún intendente opositor pudo planificar 100 metros de cordón cuneta más allá del presupuesto que le podían tirar del gobierno provincial o alguna rosca con algún secretario de Obras Públicas a nivel nacional. Hoy van a poder planificar obras. Por esto hay un gran entusiasmo en el interior. La concentración de recursos de Schiaretti para sostener la candidatura de Llaryora ha desfinanciado la coparticipación del interior.

-¿La expectativa del triple gobierno es lo que, en definitiva, terminará de cerrar filas detrás de su candidatura?

-Claro. ¿A quién va a traer Llaryora? ¿A Wado de Pedro o a Máximo Kirchner? Tenemos cinco o seis figurones nacionales de gran envergadura. Van a venir todos a Córdoba. En un momento de gran incertidumbre, ¿sabés el valor que tiene eso? Son dirigentes de altísima performance y alguno de ellos va a ser presidente. ¿Llaryora se va a animar a blanquear su relación con el kirchnerismo? ¿Con Sergio Massa, que es su amigo íntimo y su gran financiador?

-¿Habrá visitas de toda cúpula de la dirigencia nacional de JxC?

-Tenemos una ventaja competitiva y la vamos a usar. Yo lo hablé con Macri. Me dijo que sí. Córdoba le sirve al escenario de JxC de una manera increíble. Mostrarse en Córdoba todos juntos es mucho más importante que una foto o un Zoom donde digan ‘nos estamos poniendo todos de acuerdo’.

-En la zona núcleo del país podría darse otra ola de cambio. ¿Lo entusiasma la precandidatura a gobernadora de Santa Fe de Carolina Losada?

-Es mi amiga, me parece excelente y se lo hice saber este lunes. Soy amigo de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, tenemos una gran relación. Con ellos tenemos varias ideas en común para la región.