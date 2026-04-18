Toto Caputo, el peronismo y 2027: baja el riesgo país, sube el riesgo kuka

Mientras Toto Caputo repartía abrazos en Washington DC a los burócratas de organismos multilaterales que le prometieron dólares para pagar deuda y aceitar el camino hacia 2027, el peronismo presentaba proyectos de ley para paliar los impactos de la política económica y aceleraba el debate de un programa alternativo.

Todo en todas partes y al mismo tiempo. En Washington, el equipo económico se mostraba eufórico por el apoyo de los organismos financiados por Donald Trump , traducido en el demorado desembolso del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) y en avales del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para refinanciar deuda sin usar reservas del Banco Central . La distensión global y las señales del Ministerio de Economía devolvieron el riesgo país a los 519 puntos, con una baja de 16% en el mes y valores mínimos desde febrero.

En Buenos Aires, la oposición en el Congreso impulsaba proyectos de ley que recogen los cambios en el humor social que leen las encuestas y los referentes económicos de los distintos brazos del peronismo intentaban conciliar los esbozos de un programa macroeconómico de desarrollo, como alternativa a la política económica de Caputo que tiene a Javier Milei atado al mástil .

Caputo tuvo que digerir el peor dato de inflación en un año , pero encontró en Washington el respaldo que necesitaba para acelerar en lo que vendió como los mejores 18 meses de las últimas décadas. “Están como peces en el agua”, dijo un exfuncionario que participó de la Asamblea de Primavera Boreal del FMI y el BM. Aclaró, eso sí, que “los aplauden, pero no les compran”. Wall Street todavía prefiere mirar de afuera.

El Fondo le pidió mejorar la política monetaria con un corredor de tasas y baja de encajes que permitan dinamizar el crédito interno. La lectura es que la baja de la inflación será más gradual de lo que Milei prometió, pero que el Gobierno recogió la necesidad de que debe mejorar la actividad doméstica si quiere llegar con chances a las elecciones.

caputo bm Toto Caputo, a los abrazos con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, que puso u$s 2000 millones de garantías para refinanciar la deuda.

“En Wall Street, muchos ven que lo que pasa en la diaria de la gente va a impactar políticamente”, dijo Javier Timerman, ceo de Adcap. Distintos informes de bancos de inversión empezaron a reclamarle abiertamente al Gobierno que haga algo con la micro.

Máximo Kirchner y las retenciones móviles

Mientras tanto, Máximo Kirchner encabezaba la firma de un proyecto de ley para formar un Fondo Anticíclico financiado con retenciones móviles al petróleo para financiar más subsidios a las tarifas y moderar el impacto del shock del crudo en energía y alimentos.

Tal como contó Letra P, el texto dispone fijar retenciones móviles de entre 40 y 50% al precio del barril de crudo cuando exceda al promedio registrado entre febrero de 2025 y enero 2026, periodo que rondó entre 60 y 70 dólares. Economistas de Unión por la Patria estimaron que el Estado podría recaudar $2 billones de la renta extraordinaria y evitar el traslado a los precios de los combustibles y los insumos del agro.

máximo kirchner Cámara de Diputados Máximo Kirchner impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia energética

Apela a instrumentos que fallaron con Alberto Fernández, como fideicomisos para subsidiar productos sensibles de la canasta básica, como carnes, leche y aceites. Todo pagado con la cuenta del barril de crudo en torno a 90 o 100 dólares.

“Quisimos tener un gesto elocuente frente a un programa económico que viene chocando”, dijo a Letra P uno de los economistas que participó en la redacción de la propuesta. “Fue un tema de posicionamiento: ¿Vamos a redactar una ley para que implemente un gobierno ajustador? No, pero le proponemos una alternativa a la sociedad”, añadió.

El proyecto se suma a propuestas que reúnen músculo político transversal para paliar el endeudamiento de las familias. Son discusiones que tienen que ver con el bolsillo y que legisladores de la oposición ven posibles.

Una macro para el desarrollo

El miércoles, mientras el FMI confirmaba el envío de u$s 1000 millones y el INTI recortaba 1000 servicios a la industria, economistas de distintas tribus ligadas al peronismo y a la heterodoxia se reunieron en la UBA para intentar conciliar una política económica alternativa.

futuros mejores

Futuros Mejores, Fundar, la Fundación Friedrich Ebert, Paridad en la Macro, el Plan Fenix, el Grupo Paternal, la Secretaría de Formación del PJ y el Centro de Estudios Al Futuro (Cedaf) del kicillofismo, entre otros, tuvieron una segunda reunión para avanzar en un programa unificado que tiene, por el momento, más preguntas que respuestas.

Muchas preguntas y algunos consensos

Algunas de esas preguntas tienen que ver con el modelo productivo: “¿Bajo qué criterios definimos sectores estratégicos? ¿Debe la política productiva priorizar sectores generadores de divisas, sectores generadores de empleo o una combinación explícita de ambos objetivos?”

Otras, con la deuda: “¿Hay acuerdo en que la deuda externa argentina responde principalmente a necesidades cambiarias y no fiscales o esa distinción es discutida dentro de este espacio? ¿Qué hacer con la deuda externa adquirida en este período?”

Hubo planteos sobre la inflación: “¿Qué aprendizajes hay de las experiencias recientes? ¿Qué no debería repetirse? ¿Qué mecanismos institucionales permitirían reducir la inercia inflacionaria sin recurrir a atrasos cambiarios o recesiones profundas?”

Y sobre la política fiscal: “¿Qué criterios deberían utilizarse para determinar cuándo un déficit fiscal resulta macroeconómicamente sostenible y cuándo comienza a generar riesgos de inestabilidad?”

“Sobre el déficit, consensuamos que son herramientas y que las herramientas no pueden ser fines últimos, reconociendo que tienen límites. Al mismo tiempo, sin una macro estabilizada de base va a ser muy difícil lograr el desarrollo”, dijo Haroldo Montagu, de Futuros Mejores y exsecretario de Política Económica de Martín Guzmán.

“El modelo productivo es lo que va a definir qué políticas macro necesitamos y no al revés", agregó Montagu.

haroldo montagu Haroldo Montagu, economista de Vectorial y Futuros Mejores.

“Reconocemos que hay límites”, dijo otra persona que estuvo en el debate. “Hay un consenso en que el déficit fiscal tiene límites, que no se puede tener cualquier déficit, pero al mismo tiempo vamos a necesitar más gasto, porque el superávit es trucho, porque hay deudas con las provincias, desinversión en las rutas y otros problemas”, agregó.

El ajuste permanente

Mara Ruiz Malec, exministra de Trabajo de Axel Kicillof y referente del Cedaf, añadió: “Me sorprendió que hubo mucho acuerdo en que tiene que haber un liderazgo, que será quien llegue a presidente o presidenta quien decida”. “Es una coincidencia porque es lo que falló en el último gobierno”.

Mara Ruiz Malec

Otra coincidencia fue que el modelo de Milei y Caputo ya muestra grietas, más allá de la coyuntura. “El salario no crece y aumentan los gastos fijos de las familias, lo que impacta en el consumo. Los servicios públicos no andan. Eso cambió en los últimos meses y da un espacio para que las propuestas tengan más llegada”, dijo Ruiz Malec.

“Se empieza a instalar la idea de que este modelo no pide un sacrificio para el futuro, sino un sacrificio permanente”, agregó.

Gobierno y oposición, con libros de texto distintos, tomaron nota del descontento popular por la precariedad laboral y de ingresos.

En Washington y en Buenos Aires, la economía empieza a mirar a 2027.