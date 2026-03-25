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Javier Milei banca a Manuel Adorni y llama "conjunto de ignorantes" a la prensa acreditada en la Casa Rosada

Las decisiones del presidente Javier Milei y de los principales dirigentes. Las reacciones de la oposición y los anuncios económicos.

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En esta nota, el minuto a minuto de las decisiones del presidente Javier Milei, las relaciones con la oposición y los anuncios económicos del gobierno libertario. Además, todos los debates por la Ley de Glaciares y la rosca parlamentaria.

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El presidente de la UCR cruzó a Manuel Adorni: "La honestidad no se pregona, se demuestra"

El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, afirmó que “La honestidad no se pregona, se demuestra. Se terminó el Adorni canchero, pero no el soberbio”. Y añadió: “Vimos un Jefe de Gabinete muy nervioso, agresivo y sin responder ninguna de sus conductas antiéticas, ni el vuelo privado a Punta del Este ni el viaje de su esposa a Nueva York en la comitiva presidencial”.

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Javier Milei banca a Manuel Adorni y llama "conjunto de ignorantes" a la prensa acreditada en la Casa Rosada

Minutos después de que Adorni terminara su conferencia de prensa, el presidente Javier Milei publicó un mensaje de apoyo al funcionario y habló de "turbias operetas de la política".

"La ignorancia es atrevida... Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...", posteó el mandatario.

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Volvió Manuel Adorni: "todo impecable", ataque a periodistas y su renuncia "a disposición" de Javier Milei

En medio del escándalo por sus viajes al exterior y la propiedad que habría adquirido con un crédito que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) le otorgó en 2008 a su esposa, Manuel Adorni se brindó en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde dijo que está "todo impecable" en sus declaraciones juradas, atacó a periodistas como una estrategia de defensa y puso su renuncia "a disposición" del presidente Javier Milei.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Y quiero dejar algo en claro, ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca”, dijo el jefe de Gabinete en el inicio de su conferencia.

Visiblemente molesto, el funcionario denunció "una operación mediática y política en todo este tema en pos de dañar el Gobierno" y se dedicó a confrontar con cada periodista que le preguntaba por su viaje en un jet privado a Punta del Este o su situación patrimonial. “Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”, le respondió al periodista Jonathan Heguier.

"Desde el 10 de diciembre de 2023, mi renuncia está a disposición del Presidente, y corre para todos los funcionarios", dijo cuando el periodista Pablo Lapuente, de Letra P, le consultó si no pensó en poner su dimisión a disposición de Javier Milei.

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El jefe de Gabinete redobló las críticas contra parte de la oposición, en especial el kirchnerismo: “No me voy a sentar a que nos den clases de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI ni los empresarios y periodistas que los ayudaron”.

Como muestra de un fuerte respaldo político, la conferencia contó con la presencia de gran parte del Gabinete, incluyendo a Toto Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y figuras clave como el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La vuelta de las conferencia de prensa de Adorni se dio después de semanas marcadas por la polémica en torno a sus viajes a Estados Unidos y Punta del Este, la participación de su esposa en la comitiva oficial y la difusión de una propiedad que no figuraba en su declaración jurada.

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Adorni dice que no tiene "nada que esconder" y avisa que no responderá preguntas sobre sus causas judiciales

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que no tiene nada que esconder y aseguró que se puso a disposición de la Justicia. Así lo expresó en conferencia de prensa en referencias a sus viajes al exterior.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Y quiero dejar algo en claro, ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca”, dijo Adorni.

Además, afirmó que su sueldo está congelado desde hace dos años y dijo por qué no dará explicaciones a la prensa sobre su patrimonio: “Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”.

“Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”, respondió sobre las propiedades que se le adjudican.

Luego, confirmó que el 29 de abril próximo tiene previsto asistir al Congreso de la Nación para dar el informe de la gestión. También cuestionó a la prensa. “Me inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares. Incluso, que había gastado 250.000 dólares con mi tarjeta de crédito. No es cierto. Nosotros hablamos con resultados”, dijo.

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Manuel Adorni retoma las conferencias de prensa en medio de la polémica por sus viajes al exterior

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retoma este miércoles las conferencias de prensa, con intención de dejar atrás la polémica por los viajes al exterior y la propiedad que habría adquirido con el crédito que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) le otorgó en 2008 a su esposa, Bettina Angeletti.

Los equipos de comunicación de presidencia, que incluye además a los colaboradores que responden al asesor presidencial, Santiago Caputo, se reunieron el pasado martes por la tarde para delimitar la dinámica de la nueva declaración a la prensa.

Desde el 6 de febrero que el funcionario no brinda conferencias, luego de haber anunciado junto al canciller, Pablo Quirno, el acuerdo comercial con Estados Unidos por lo que este miércoles intentará recuperar la agenda de gestión y dejar atrás los ruidos externos. En soledad, la última declaración data del 30 de diciembre de 2025.

En paralelo, Adorni reactivará los encuentros mano a mano con integrantes del Gabinete, una modalidad que había impulsado desde su llegada a la jefatura de ministros y que en las últimas semanas perdió continuidad.

Manuel Adorni

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