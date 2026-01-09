Discusión 2027

Rodrigo de Loredo afianza su acuerdo con Alfredo Cornejo con una silla en el Comité Nacional de la UCR

Ubicó a Elisa Caffaratti en la mesa directiva radical. El cordobés se suma al bloque de gobernadores y ratifica el rumbo de armar una oposición constructiva.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Alfredo Cornejo y Rodrigo de Loredo refuerzan el eje colaborativo de la UCR con Javier Milei

Alfredo Cornejo y Rodrigo de Loredo refuerzan el eje colaborativo de la UCR con Javier Milei

Referente de la UCR de Córdoba, Rodrigo de Loredo tiene una vieja relación con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que empezó a tomar forma en 2023 con el debut del llamado Grupo Malbec. Esta semana dio un paso clave en la consolidación del eje boinablanca que coopera con el gobierno de Javier Milei.

Rodrigo De Loredo
karma boinablanca

Córdoba: tras la definición del Comité Nacional, la UCR aumenta la presión sobre De Loredo hacia 2027

Por  Luis Zegarra

De las cinco sillas que tenían aseguradas los gobernadores radicales en la mesa directiva del Comité de la UCR -que conduce desde diciembre Leonel Chiarella- Cornejo cedió una para el expresidente de la bancada boina blanca en la Cámara de Diputados. Elisa Caffaratti ocupará una secretaría a definir en el Comité.

La UCR de Córdoba, con un pie en la conducción del partido

La dirigente radical se desempeñó como delegada por Córdoba en el Comité hasta diciembre del año pasado. Es la jefa del bloque radical en el Concejo Deliberante de la ciudad capital que gobierna el peronista Daniel Passerini y una dirigente deloredista paladar negro.

A diferencia de otros perfiles más confrontativos o mediáticos, Caffaratti se caracteriza por un perfil técnico y legislativo. Sus intervenciones suelen estar muy fundadas en datos y análisis de la gestión de Passerini. En lo político, tiene la difícil tarea de mantener la unidad del bloque radical, que convive con diversas líneas internas. Mantiene una agenda activa vinculada a los derechos de las mujeres y la protección de sectores vulnerables.

elisa caffaratti ucr concejo nuevo.jpg
Elisa Caffaratti, presidenta del bloque radical en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.

Elisa Caffaratti, presidenta del bloque radical en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.

Con este acuerdo, De Loredo y Cornejo afianzan un vínculo que tiene por objetivo seguir abonando la línea cooperativa de la UCR con La Libertad Avanza y en la que se encuentran otros gobernadores como el chaqueño Leandro Zdero y el un poco más variable Gustavo Valdés, quien cedió la posta del Ejecutivo correntino a su hermano, Juan Pablo Valdés.

Contrapeso a la corriente crítica con Javier Milei

Como se sabe, del otro lado está la corriente crítica que encarna Evolución (que también se quedó con cinco sillas en la mesa directiva) y la línea liderada por el exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que tiene otras cinco, de las cuales una quedó para el exintendente de Córdoba Ramón Mestre.

De Loredo no participó de la rosca boinablanca que cerró la sucesión de Martín Lousteau con el ascenso del santafesino Chiarella. La actitud fue significativa, porque expresó el descontento con la conducción del porteño que migró del Senado a la Cámara de Diputados, en acuerdo con Provincias Unidas, la criatura que pergeñaron inicialmente Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora. Sin embargo, la llegada de Caffaratti vía Cornejo a la mesa de decisión radical es un gesto que debe leerse por fuera de la estrategia partidaria.

El radical cordobés mantuvo una posición colaborativa con el gobierno de Milei en la cámara baja que no pudo consumarse en un acuerdo electoral. Lanzado a la carrera por la gobernación provincial, continúa con esa línea de trabajo sumando una dirigente de su escudería a la pata amiga de LLA en el órgano de conducción partidaria.

Qué hay detrás del acuerdo entre Rodrigo de Loredo y Alfredo Cornejo

¿Qué está en juego ahora? La pelea por la provincia de Córdoba que, por primera vez, suma un agente externo, La Libertad Avanza, lleno de incógnitas sobre el rol que jugará en la carrera por la sucesión de Llaryora en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial. El alfil de Karina Milei, Gabriel Bornoroni, ya dice a los suyos que es decisión tomada y que la siguiente fase libertaria incluirá una avanzada en las provincias. El problema es que De Loredo, todavía, no está en esa mesa.

Rodrigo de Loredo habla ante los referentes de su espacio en la UCR Córdoba
Rodrigo de Loredo habla ante los intendentes y dirigencia de la UCR de Córdoba

Rodrigo de Loredo habla ante los intendentes y dirigencia de la UCR de Córdoba

El senador Luis Juez apoyó a LLA en las elecciones legislativas de 2025 y sumó puntos con el empresario estacionero. Si habrá lugar para el radicalismo en ese esquema será un asunto a resolverse en el transcurso de este año, en especial si el cordobesismo adelanta las elecciones locales para el primer cuatrimestre de 2027 como se especula.

De Loredo sigue enviando señales sobre el lugar ideológico con el que sintoniza, que lo coloca en ese antiperonismo que también encarna Milei, mientras fortalece la pata territorial de la UCR que expresa la red de 170 intendentes en Córdoba. Un activo codiciado hacia un ciclo de recambio donde nadie sabe cómo y dónde jugará y, mucho menos, cómo se comportará el electorado.

