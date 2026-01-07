El verano de Rodrigo de Loredo: alambrar intendentes, recorrer el interior y puntear su plan de gobierno

¿La apuesta? Un trabajo por el interior con impacto “rimbombante” con propuestas “buenas y nuevas” para llegar a la gobernación, adelantaron algunas voces de la mesa de trabajo del radical.

El principal referente de la UCR cordobesa ya explicitó su intención de ser candidato a gobernador en 2027 y, desde entonces, comenzó a recibir señales de respaldo desde el interior de la provincia. Intendentes radicales, con peso territorial y gestión en marcha, empezaron a cerrar filas detrás de su figura, convencidos de que es el nombre con mayor proyección para encabezar una alternativa de poder y pese a que algunas figuras protestaron por lo bajo cuando De Loredo decidió bajarse de la pelea provincial en 2023 y apostar al gobierno capitalino.

El punto de partida fue el almuerzo político realizado a mediados de diciembre en la casa de De Loredo. Allí, el apoyo no fue discreto: los respaldos quedaron manifestados en banners colocados en el lugar, con nombres y pertenencias territoriales visibles, en una escena cuidadosamente construida para enviar un mensaje hacia adentro y hacia afuera del partido.

En el entorno del radical se encargan de aclarar que el respaldo de estos intendentes no implica, necesariamente, que vayan a ser candidatos en sus distritos por el radicalismo. Algunos ya cumplieron mandatos o atravesaron dobles gestiones, otros están limitados por resoluciones de la Carta Orgánica partidaria.

Aunque algunos ponen todas las fichas a competir -como Rubén Dagum, de Almafuerte o Juan Manuel Moroni, de Bell Ville- el apoyo, en este caso, apunta a aportar estructura, territorialidad y legitimidad política a la construcción provincial de De Loredo.

En las últimas semanas, ese acompañamiento tomó mayor empuje, consolidando la idea de que el radicalismo del interior decidió jugar fuerte y temprano en la carrera hacia 2027 sino que hasta se crearon una propia cuenta de Instagram llamada "Intendentes con De Loredo”.

La clave para enfrentar a Martín Llaryora

El objetivo político de De Loredo es construir un gran frente opositor que batalle contra el peronismo provincial que hoy lidera Llaryora. La estrategia no se limita a la necesidad de ordenar a la UCR, sino que también apunta a ampliar la base política, sumar aliados y canalizar el desgaste de más de dos décadas de hegemonía peronista en Córdoba.

En un posteo de tono provocador, el radical enumeró lo que definió como “las certezas” de la boleta electoral rumbo a 2027, planteando un escenario de polarización clara.

Ubicó al oficialismo provincial bajo la simbología histórica del peronismo, con Llaryora a la cabeza. También vinculó a Natalia de la Sota con el kirchnerismo; a la izquierda, con Liliana Olivero a la cabeza, como actor permanente y lanzó una crítica directa a los “falsos libertarios”, a quienes acusó de terminar jugando funcionalmente para el PJ, a ese casillero lo ocupa Verónica Sikora.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredooficial)

El mensaje apunta a ordenar el tablero político y marcar, desde ahora, las alianzas y disputas que se proyectan hacia el próximo turno electoral.

Con esa hoja de ruta, el verano será una etapa activa para el radicalismo que mira a 2027. De Loredo planea una recorrida intensa por el interior provincial, con reuniones, charlas y encuentros destinados a recolectar ideas nuevas. La consigna es no quedarse únicamente en la crítica al cordobesismo, sino empezar a construir una plataforma programática con propuestas “buenas, novedosas” y ejes “rimbombantes”, capaces de disputar sentido, agenda y futuro en la provincia.

Córdoba capital, el casillero de la incógnita

Mientras el interior comienza a ordenarse, la ciudad de Córdoba sigue sin definirse. Todavía no hay un candidato cantado para la intendencia y la lista de nombres es amplia.

Dentro del radicalismo aparecen Soledad Carrizo (exdiputada alineada a Alfredo Cornejo), Dante Rossi (legislador, fundador de la Tercera Vía), Sergio Piguillem (concejal de la UCR), Javier Fabre (concejal de la UCR), Juan Negri (vocal del Ersep), Javier Bee Sellares (vicepresidente UCR nacional), entre otros, como posibles jugadores de una disputa que será determinante para la proyección provincial del espacio.

El entorno de De Loredo no arriesga un “favorito” y señalan que es una discusión de la capital aún no se ha dado, pero la afinidad con Negri es sabida.

La definición en la ciudad de Córdoba no es un dato menor: aunque Daniel Passerini no está en carrera, es el principal distrito electoral de la provincia y una pieza clave para cualquier armado competitivo frente al peronismo.