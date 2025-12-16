Córdoba: tras la definición del Comité Nacional, la UCR aumenta la presión sobre Rodrigo de Loredo hacia 2027

Los interrogantes tienen que ver con las definiciones que tomará el partido de cara al año entrante, cuando deberán renovarse autoridades partidarias y avanzar en definiciones para el electoral 2027, en el que volverá a estar en disputa la gobernación mediterránea.

Rechazo o alianza con el proyecto libertario de Javier Milei ; reedición de un acuerdo amplio, remedo de Juntos por el Cambio; oposición a Martín Llaryora , con los cuidados que piden los intendentes ; alertas por la cooptación del peronismo , son ejes aún irresueltos, que drenaron energías en el año que cierra y se reeditarán en 2026. Las respuestas se siguen cargando en la mochila del exdiputado .

El sector referenciado en el exintendente capitalino Ramón Mestre , opositor al deloredismo, pide conocer de antemano el cronograma de renovación de autoridades, instancia para la que espera un debate "respetuoso de la identidad radical".

La consigna con que esperan sentarse a esa discusión es clara: el radicalismo se ubica en las antípodas ideológicas del gobierno minarquista. Se trata, entienden, de una definición que no puede postergarse, tras dos años de gestión libertaria.

mestre lista 3

También corren sin cortar las hojas del calendario. Prevén una elección provincial en abril de 2027, por lo que demandan a la conducción partidaria que no postergue definiciones más allá del primer semestre del año próximo. “Junio y julio serán absorbidos por el Mundial. En septiembre a más tardar tenemos que largar con la campaña”, calculan.

Sobre esas estimaciones anticipan que volverán a recorrer la vía judicial si De Loredo y Marcos Ferrer, presidente de la UCR Córdoba, no presentan un esquema con fechas precisas para las instancias de renovación de autoridades partidarias. Toman como antecedente favorable la resolución de la contienda previa a los comicios de octubre, cuando la Justicia Electoral decidió, en distintas instancias, a favor de los pedidos de Mestre, finalmente consagrado candidato oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2000249429467767272&partner=&hide_thread=false Leonel Chiarella arrancó el sábado con traje de intendente en su Venado Tuerto, firmando expedientes en su despacho, proyectando obra pública y recibiendo vecinos



Unas horas antes se consagró como el presidente más joven en la historia de la #UCR, bancado en gran medida por… — LETRA P (@Letra_P) December 14, 2025

Por si acaso, en el entorno del dirigente ratificado como secretario de la UCR a nivel nacional, destacan que esta decisión tuvo que ver con mantener la identidad radical, la cual “no puede quedar a merced de dirigentes que construyen para sí mismos”. Desde allí, aseguran estar abiertos a diálogos sobre alianzas, mas no con el mileísmo y tampoco con el peronismo cordobés.

La UCR de Javier Milei

La distancia con ambos polos es algo que también pide resolver el sector del radicalismo que ya obra como parte del armado libertario en la provincia. Con el diputado Luis Picat y la exdiputada Soledad Carrizo como referentes, piden reconocer que el electorado en que se referencian es el mismo al que interpela Milei: esencialmente antiperonista.

Consecuentemente, procuran rápidas definiciones en torno a una convergencia con LLA, la misma que no pudo darse en octubre.

Coinciden con otros sectores en criticar a De Loredo por un “personalismo” que le impide reconocer lo que resulta mejor para el partido. No obstante, marcan diferencias con aquellos que no se expresan en contra del peronismo. O que directamente ven con buenos ojos el ensayo de Provincias Unidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1999834939135795471&partner=&hide_thread=false #Elecciones KARMA BOINABLANCA



Pullaro, Valdés y Morales relegan a Cornejo y construyen una UCR 2026 no tan violeta



https://t.co/6rwKR7jD3w

@Joseima pic.twitter.com/TFfjfjT5yP — LETRA P (@Letra_P) December 13, 2025

No es vana la referencia a Alfredo Cornejo, quien decidió no formar parte de la nueva conducción nacional. Según entienden, el gobernador mendocino acierta al vaticinar que el peronismo ha tendido anzuelos que recogerá al momento de consagrar a un nuevo referente nacional, probablemente Axel Kicillof.

Con esas credenciales, ya recorren la provincia intentando acercar intendentes boinablanca al proyecto libertario. Reconocen que la Casa Rosada no tiene a los jefes comunales como prioridad, pero piden justipreciar la voluntad del electorado, que hace dos meses se inclinó masivamente por la lista del minarquismo en Córdoba.

Candidatos sobran en Córdoba

Al calor de las indefiniciones, se incrementa el número de potenciales aspirantes a cargos electivos en dos años. De Loredo y Mestre anticiparon que quieren competir por la gobernación. A la vez, un puñado de figuras mantienen su deseo de competir por la capital: el legislador Dante Rossi; el concejal Sergio Piguillem; su par Javier Fabre; el flamante vocal del Ersep, Juan Negri; el exconcejal Javier Bee Sellares.

Mano derecha de Gustavo Valdés, para quien ofició como interventor de la Lotería de Corrientes, Bee Sellares es uno de los flamantes vicepresidentes de la UCR a nivel nacional. Tal distinción mejora sus chances de sobresalir del mencionado pelotón. Como contara Letra P, el exlegislador ha profundizado un silencioso trabajo de instalación en la capital, restañando heridas de viejas internas.

Javier Bee Sellares 2 Javier Bee Sellares, que seguirá como interventor de la Lotería de Corrientes hasta el fin del mandato de Gustavo Valdés, cree que la ciudad de Córdoba está "apagada" en la gestión de Daniel Passerini.

Sin embargo, sus arquitectos en la ciudad no pretenden apurar definiciones. Antes bien piden una mesa amplia, en la que se sienten toda la dirigencia con representación, un antídoto necesario para el personalismo antes mencionado.

Sobre ese valdesismo pesan las mismas sospechas que recorrieron la previa de la convención boinablanca. Referentes de otros espacios fustigan al exgobernador correntino por no haber tomado el control del partido, opción reclamada por gran parte de la dirigencia.

La crítica alumbra una especulación. Deloredistas y pelucas siguen creyendo que su apuesta por Provincias Unidas implica una calculada proximidad con el PJ, justamente el rival al que quieren desbancar del poder cordobés después de 26 años.

Rodrigo de Loredo, sin apuros

De vuelta en el llano, el exdiputado dedica sus días a reforzar su liderazgo. Lo hace a través de reuniones periódicas, ya como anfitrión, ya como presencia destacada en eventos como el reciente Foro de Intendentes.

Como sus detractores, el extitular de ARSAT evalúa como indispensables a los jefes comunales para cualquier proyecto de recuperación de la gobernación. Lo ratificó en dicho Foro, el pasado jueves, con un discurso con el que intentó devolver protagonismo a la denostada construcción territorial.

Sin embargo, De Loredo no reconoce las urgencias expresadas por sus adversarios internos. Recuerda que el mandato de Ferrer se extiende hasta septiembre, al tiempo que advierte sobre la mano del peronismo detrás de cada intervención judicial en la vida partidaria.

Buena parte de esos conceptos serán refrescados este viernes, en otra edición de los multitudinarios almuerzos a que convoca en su casa. Allí, nadie duda, volverá a remachar su voluntad de encabezar una boleta que tenga al radicalismo con rol preponderante.