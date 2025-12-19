Rodrigo de Loredo cierra el año con empanadas, karaoke y la mirada en 2027

En clave informal, pero con mensaje político, Rodrigo de Loredo celebrará este viernes su ya clásico almuerzo de fin de año con la dirigencia de la UCR . Será un “pequeño acto camuflado” para ordenar filas y enfocarse en su ambición 2027: la gobernación de Córdoba , objetivo que requiere alinear los planetas con La Libertad Avanza y Luis Juez .

La cita será en la zona sur de la ciudad capital y reunirá a un par de centenas de figuras de la dirigencia, entre autoridades municipales, legisladores y referentes territoriales del radicalismo. En una jornada que se anticipa calurosa, el encuentro combinará clima distendido, música, baile y definiciones políticas de alto voltaje. Habrá ausencias obvias. Entre ellas, la del exintendente Ramón Mestre .

Lejos del formato clásico de acto partidario, como cada fin de año y desde hace varios años, el encuentro se desarrollará en un clima descontracturado. En el patio de la casa de De Loredo se dispondrán gazebos para combatir el sol, habrá empanadas y sándwiches de pata como menú principal y una banda musical llegada desde la localidad de Hernando para ponerle ritmo a la tarde.

El cronograma incluye también karaoke -actividad disfrutada por el anfitrión y por varios legisladores- y baile. Está previsto que la juntada se extienda hasta pasadas las 20. La idea, explican en el entorno del dirigente boinablanca, es generar un espacio de camaradería, fotos y gestos de respaldo político, sin escenario formal ni atril permanente.

Aunque el encuentro no tendrá una estructura rígida, se prevé que De Loredo tome la palabra y brinde un discurso “bastante espontáneo por las características del encuentro”, aunque con ejes bien definidos, adelantaron fuentes de la UCR a este medio.

Como el año pasado, cuando agradeció el acompañamiento a la Ley Bases que impulsó la Casa Rosada y lanzó la cuenta regresiva de “mil días” para su hipotética llegada al Ejecutivo de Córdoba, el exdiputado volverá a ratificar su objetivo: competir por la gobernación en 2027, una carrera que ya lo tiene como candidato desde principios de noviembre.

Peronismo puro y duro. pic.twitter.com/QXyrjqwOOB — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) December 16, 2025

El mensaje político central volverá a ser la necesidad de unidad de la oposición no peronista. De Loredo insistirá en que, para ganarle al oficialismo provincial comandado por Martín Llaryora, el radicalismo no puede competir solo.

Pese a que rechazó sumarse en el tercer lugar de la lista de LLA en Córdoba para las elecciones legislativas del 26-O, De Loredo reiterará que el armado opositor debe incluir a La Libertad Avanza que comanda Gabriel Bornoroni y también al Frente Cívico de Juez. La intención de evitar la dispersión del voto opositor y consolidar una alternativa competitiva frente al cordobesismo es compartida por el jefe del bloque violeta en Diputados y por el senador, pero por el momento no pareciera que tengan en mente que el dirigente radical sea quien encabece dicha alianza.

Ramón Mestre y las invitaciones que no llegaron

Mientras que el radicalismo deloredista busca la unión de fuerzas en la periferia del propio partido, en otros sectores boinablanca señalarn que “al que piensa distinto o tiene matices, ni bola le dan”. Son figuras que no fueron invitadas al almuerzo.

Algunos de esos referentes son el exintendente capitalino Mestre -con quien De Loredo tuvo una larga batalla por las internas del partido y donde debió intervenir la Justicia-; el legislador Dante Rossi y el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, algunos de los miembros que lanzaron la tercera vía del radicalismo.

Ordenamiento de la UCR Córdoba

El encuentro funcionará como una postal anticipada de campaña. En la casa de De Loredo, el cierre del año será también, puertas adentro, el comienzo formal de otra etapa: la de ordenar la tropa y marcar el rumbo de una oposición que busca volver a gobernar Córdoba, tras la paliza de las últimas elecciones donde la UCR de la provincia no logró tener representación en el Congreso.

En el medio, el año próximo el partido centenario deberá renovar sus autoridades.