la interna boinablanca

Rodrigo de Loredo cierra el año con empanadas, karaoke y la mirada en 2027

Este viernes será el anfitrión de su tradicional almuerzo de fin de año en Córdoba. Discurso “espontáneo” con el foco en la gobernación. Ausentes con aviso.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
RodrIgo de Loredo en la juntada radical 2024

RodrIgo de Loredo en la juntada radical 2024

En clave informal, pero con mensaje político, Rodrigo de Loredo celebrará este viernes su ya clásico almuerzo de fin de año con la dirigencia de la UCR. Será un “pequeño acto camuflado” para ordenar filas y enfocarse en su ambición 2027: la gobernación de Córdoba, objetivo que requiere alinear los planetas con La Libertad Avanza y Luis Juez.

Notas Relacionadas
Referentes de la UCR Córdoba, en Mina Clavero.
La interna boinablanca

UCR de Córdoba: legisladores e intendentes lanzaron la tercera vía y ya le apuntan a la silla de Ferrer

Por  Yanina Babiachuk

La cita será en la zona sur de la ciudad capital y reunirá a un par de centenas de figuras de la dirigencia, entre autoridades municipales, legisladores y referentes territoriales del radicalismo. En una jornada que se anticipa calurosa, el encuentro combinará clima distendido, música, baile y definiciones políticas de alto voltaje. Habrá ausencias obvias. Entre ellas, la del exintendente Ramón Mestre.

Rodrigo de Loredo, el anfitrión

Lejos del formato clásico de acto partidario, como cada fin de año y desde hace varios años, el encuentro se desarrollará en un clima descontracturado. En el patio de la casa de De Loredo se dispondrán gazebos para combatir el sol, habrá empanadas y sándwiches de pata como menú principal y una banda musical llegada desde la localidad de Hernando para ponerle ritmo a la tarde.

d305586b-00ae-43da-9f2f-7d12ce1691dd

El cronograma incluye también karaoke -actividad disfrutada por el anfitrión y por varios legisladores- y baile. Está previsto que la juntada se extienda hasta pasadas las 20. La idea, explican en el entorno del dirigente boinablanca, es generar un espacio de camaradería, fotos y gestos de respaldo político, sin escenario formal ni atril permanente.

El discurso espontáneo, pero con mensaje 2027

Aunque el encuentro no tendrá una estructura rígida, se prevé que De Loredo tome la palabra y brinde un discurso “bastante espontáneo por las características del encuentro”, aunque con ejes bien definidos, adelantaron fuentes de la UCR a este medio.

Como el año pasado, cuando agradeció el acompañamiento a la Ley Bases que impulsó la Casa Rosada y lanzó la cuenta regresiva de “mil días” para su hipotética llegada al Ejecutivo de Córdoba, el exdiputado volverá a ratificar su objetivo: competir por la gobernación en 2027, una carrera que ya lo tiene como candidato desde principios de noviembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/2000897125945585958&partner=&hide_thread=false

El mensaje político central volverá a ser la necesidad de unidad de la oposición no peronista. De Loredo insistirá en que, para ganarle al oficialismo provincial comandado por Martín Llaryora, el radicalismo no puede competir solo.

Pese a que rechazó sumarse en el tercer lugar de la lista de LLA en Córdoba para las elecciones legislativas del 26-O, De Loredo reiterará que el armado opositor debe incluir a La Libertad Avanza que comanda Gabriel Bornoroni y también al Frente Cívico de Juez. La intención de evitar la dispersión del voto opositor y consolidar una alternativa competitiva frente al cordobesismo es compartida por el jefe del bloque violeta en Diputados y por el senador, pero por el momento no pareciera que tengan en mente que el dirigente radical sea quien encabece dicha alianza.

Ramón Mestre y las invitaciones que no llegaron

Mientras que el radicalismo deloredista busca la unión de fuerzas en la periferia del propio partido, en otros sectores boinablanca señalarn que “al que piensa distinto o tiene matices, ni bola le dan”. Son figuras que no fueron invitadas al almuerzo.

Algunos de esos referentes son el exintendente capitalino Mestre -con quien De Loredo tuvo una larga batalla por las internas del partido y donde debió intervenir la Justicia-; el legislador Dante Rossi y el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, algunos de los miembros que lanzaron la tercera vía del radicalismo.

Ordenamiento de la UCR Córdoba

El encuentro funcionará como una postal anticipada de campaña. En la casa de De Loredo, el cierre del año será también, puertas adentro, el comienzo formal de otra etapa: la de ordenar la tropa y marcar el rumbo de una oposición que busca volver a gobernar Córdoba, tras la paliza de las últimas elecciones donde la UCR de la provincia no logró tener representación en el Congreso.

En el medio, el año próximo el partido centenario deberá renovar sus autoridades.

Temas
Notas Relacionadas
Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer le apuntan a los intendentes de la UCR con llave para el 27
FERNET CON ROSCA

De Loredo y Ferrer van por el control de los intendentes

La pata radical de Córdoba sigue de lejos la sucesión de Lousteau. Con Juez y Bornoroni unidos, la dupla pone el foco en los municipios. Llaryora, también.
Rodrigo De Loredo
karma boinablanca

Córdoba: tras la definición del Comité Nacional, la UCR aumenta la presión sobre De Loredo hacia 2027

El exdiputado, sin urgencias. Mestre exige cronogramas. Radicales violeta apuran acuerdos con Milei y advierten sobre funcionalidad al PJ.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Verónica Magario y Axel Kicillof
GUERRA PERONISTA

Los motivos de Kicillof para postular a Magario a la presidencia del PJ bonaerense

Por  Macarena Ramírez
PJ bonaerense: La propuesta de unidad del kirchnerismo que Otermin le llevó al MDF
CALIENTAN MOTORES

PJ bonaerense: la propuesta de unidad del kirchnerismo que Otermin le llevó al MDF

Por  Macarena Ramírez
Cómo fue la ruptura del PRO con Martín Menem y por qué puede complicar las extraordinarias
CONGRESO | DIPUTADOS

Cómo fue la ruptura del PRO con Martín Menem y por qué puede complicar las extraordinarias

Por  Mauricio Cantando
Sergio Berni, uno de los impulsores del pedido de audiencia.
GUERRA PERONISTA

El kirchnerismo presiona a Magario: pide "legalidad" y "respeto a las normas" en el Senado bonaerense

Por  Juan Rubinacci