Maximiliano Pullaro cerró la polémica sobre Venezuela en Unidos: "La salida siempre tiene que ser democrática"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Tras los choques de opiniones dentro de Unidos por el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, Maximiliano Pullaro se esforzó para cerrar la incómoda discusión en el oficialismo de Santa Fe. “Condenamos el método, la salida siempre tiene que ser democrática”, dijo el gobernador.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Qué dijo Maximiliano Pullaro Las declaraciones del gobernador se dieron en Mar del Plata, cuando viajó a encabezar uno de los eventos de presentación de los Juegos Suramericanos 2026 que se realizarán en la Bota. Allí, un periodista le preguntó si le había pedido a los socios de su coalición “que se dejen de pelear”. Pullaro explicó que “no hay posturas encontradas, desde lo político algunos creen una cosa y otros, otra; pero todos creemos en la institucionalidad y absolutamente todos condenamos el método con el que se llevó a cabo la intervención de un país sobre el otro, que se hizo por vía militar”.

“Todos entendemos lo mismo en Unidos: la salida es democrática y es a través del fortalecimiento de las instituciones”, aseveró el gobernador. “A algunos a los que le gustaba más Maduro y otros les gustaba menos. Yo soy de los que le gustaba menos Maduro, porque me parecía un dictador, pero me parece incorrecto que un país se meta en la soberanía de otro y se lleve a cualquier ciudadano”, sumó Pullaro, quien para cerrar el tema expresó que “siempre vamos a plantear desde Unidos el fortalecimiento de las instituciones, la salida democrática y una condena al método”.

El comunicado del socialismo El operativo autorizado por Donald Trump para invadir Caracas y apresar al presidente venezolano había causado ruidos dentro de la coalición de gobierno santafesina. El socialismo emitió un comunicado diciendo que "bajo ningún punto de vista se puede permitir que una potencia extranjera haga uso unilateral de la fuerza para imponer un cambio de régimen". "El país sudamericano hace años que vive un proceso de degradación institucional que se consolidó con la realización de elecciones fraudulentas en 2024 y la instauración de un gobierno ilegítimo a cargo de Nicolás Maduro", expresó el PS.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ps_argentina/status/2007458695584571608&partner=&hide_thread=false El @ps_argentina, expresa su firme condena al ataque norteamericano a Venezuela. pic.twitter.com/RG0b1La4H8 — Partido Socialista (@ps_argentina) January 3, 2026 "Esta escalada de violencia, amenaza a la región como zona de paz y recuerda los peores momentos de injerencia en América Latina. Por eso, la comunidad internacional debe actuar con firmeza a través de Naciones Unidas, privilegiando la diplomacia y la desescalada", dijo el documento que dio a conocer el partido de la rosa. "El futuro de la democracia en Venezuela debe ser un proceso resuelto pura y exclusivamente por los venezolanos en un trabajo conjunto con la comunidad internacional", agregó.

La respuesta del PRO Sin hacer alusión directa, recogió el guante Cristian Cunha, titular de la Asamblea del PRO y expresidente del partido en Santa Fe. El macrista tuiteó que "todo dirigente u organización partidaria que hoy se oponga a lo que está ocurriendo en Venezuela es funcional a una de las dictaduras más violentas de la región, con graves y comprobadas violaciones a los derechos humanos". Horas después, agregó: "Es hora de definiciones. O se está del lado de quienes defienden el orden, la ley y el esfuerzo, o del lado de quienes justifican la impunidad, el narcotráfico y los dictadores". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CunhaCristian/status/2007524056438829559&partner=&hide_thread=false Es hora de definiciones. O se está del lado de quienes defienden el orden, la ley y el esfuerzo, o del lado de quienes justifican la impunidad, el narcotráfico y los dictadores.



Rosario está dando una lucha contra los narcos y no podemos ser tibios, ni acá, ni en la región. — Cristian Cunha (@CunhaCristian) January 3, 2026 En su mensaje en redes, el secretario de Cooperación del gobierno santafesino vinculó la acusación de narcotráfico a Maduro con la realidad de la provincia. "Rosario está dando una lucha contra los narcos y no podemos ser tibios, ni acá, ni en la región", sostuvo. "No se puede hablar de soberanía de los pueblos donde no hay democracia. Es muy cómodo opinar por redes desde las libertades que ofrece Argentina", concluyó. Eran pocos y apareció Juan Pedro Aleart La primera reacción a las declaraciones de Pullaro vino de afuera. Juan Pedro Aleart replicó en un tuit: “Gobernador, a Maduro lo capturaron por narcoterrorista”, expresó el concejal de La Libertad Avanza. “Además, es un dictador: mató, torturó, secuestró, anuló la democracia al fraguar una elección, perseguir y tener presos políticos (entre ellos un argentino y provocó el exilio de 8 millones de personas, miles de las cuales eligieron Santa Fe como refugio”, sumó el experiodista, quien cerró con una chicana: “No hay caso. Usted siempre del lado Larreta/Lousteau de la vida”.

Compartir en:







