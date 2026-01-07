Luis Juez: "En 2027 pensamos repetir en Córdoba la alianza exitosa con La Libertad Avanza"

Desde una casa en las sierras, el senador Luis Juez habló con Letra P sobre el armado opositor en Córdoba rumbo a las elecciones provinciales de 2027, un tema que ya domina la agenda de la política local. Los objetivos del presidente Javier Milei y de La Libertad Avanza (LLA) , y el rol de Rodrigo de Loredo .

Apuntó contra el gobierno y las políticas del cordobesismo liderado Martín Llaryora , la Justicia provincial, la deuda con la Caja de Jubilaciones y la reciente detención de Nicolás Maduro .

En tono cauto y sin definirse como posible candidato, insistió en que el objetivo es “ganar la Provincia” y priorizar un equipo por sobre las individualidades.

-No hemos hablado con el Presidente sobre ese tema todavía. Sí tenemos una alianza (con LLA) que fue exitosa en octubre del año pasado y pensamos repetirla para el primer cuatrimestre de 2027.

-¿Se considera en carrera?

-Queremos cambiar el signo político en la provincia de Córdoba. Esto lo hemos hablado con el Presidente, con Karina Milei y con su gente. Vamos a ir con lo más competitivo que tengamos. Cualquier otra definición sería un acto presuntuoso de autovaloración que no es el momento de hacer. Si querés ganar, como en el fútbol, tenés que poner a los mejores jugadores.

-¿Cree que es un candidato competitivo?

-Los procesos provinciales tienen características muy distintas. Lo digo por experiencia: tengo tres campañas a gobernador y conozco perfectamente de qué estamos hablando. El hecho de perder no me pone en un lugar inadecuado.

-Si el Presidente o La Libertad Avanza consideran que el candidato debe ser otra persona, ¿estarías dispuesto a bajarse?

-Nosotros estamos armando un equipo que tiene como objetivo ganar la provincia de Córdoba. En ese sentido, discutiremos cuando llegue el momento qué es lo mejor para lograr ese objetivo. El equipo está por encima de cualquier individualidad.

-¿En ese equipo hay chances de sumar a Rodrigo de Loredo?

-Hay chances de armar un equipo donde cada uno entienda el rol que le toca cumplir y cuál es el rol que le sirve al equipo. Si querés salir campeón, el equipo está por encima de todo.

Críticas al cordobesismo y a Martín Llaryora

-¿Cómo analiza los cambios de gabinete del gobernador Martín Llaryora?

-Es una berretada. Están rascando el fondo de la olla, se han quedado sin poder político. Es de una precariedad pocas veces vista, pero es entendible: llevan 27 años en el poder y se comieron casi una generación y media de dirigentes. Lo que queda es gente con muy poca formación. Desde el punto de vista institucional, estamos viviendo el momento más bajo de los últimos 40 años de democracia.

-¿Y qué opinión tiene sobre la relación del Gobierno provincial con la Justicia?

-Eso no tiene parangón, no tiene nombre. Pasamos de tener una Justicia reconocida en Argentina a decisiones que claramente apuntan a un final de ciclo, a cubrirse procesalmente. Son definiciones de alguien que siente que esto se termina y busca garantizar impunidad para algunos amigos.

-¿Cuál es su postura sobre la deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones de Córdoba?

-Córdoba no se ha dejado auditar y la Nación no ha terminado la auditoría. Los números de la Caja son un secreto manejado con siete llaves. No hay voluntad de transparentar. Nosotros tenemos prevista una auditoría a las 24 horas de asumir el Gobierno provincial, para saber con claridad cuál es el nivel de endeudamiento, a quién se le debe y cómo.

Objetivos en Córdoba

-¿Qué harían si les toca gobernar en 2027?

-Vamos a aplicar una fuerte política de austeridad del gasto público. No puede existir un Estado donde se gaste el 95% del Presupuesto sin rendir cuentas. Es un papelón.

-¿El segundo paso cuál sería?

-También vamos a reformular la ley del Ministerio Público y redireccionar partidas para sostener políticas que hoy están abandonadas.

Nicolás Maduro, detenido

-¿Qué opina de la detención de Nicolás Maduro?

-Me alegró enormemente. Es un tirano, un déspota, un delincuente. ¿Cómo voy a estar en contra de que esté preso? Ojalá caiga toda la cúpula. Venezuela fue un país que cobijó a muchísimos argentinos durante la dictadura, y merece recuperar su democracia y sus instituciones. Me hubiese gustado que lo detenga la justicia venezolana, pero mientras haya un delincuente menos, es una buena noticia.