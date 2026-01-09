Más cambios en el gobierno de Axel Kicillof: una dirigente de Grabois se suma a Infraestructura

La resolución N° 5-2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Gabriel Katopodis, designa a Monticelli como responsable de la Unidad de Coordinación Técnica de Apoyo del ministerio para las obras del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón, un cargo equivalente a directora provincial, en reemplazo de Fernanda Miño, quien asumió su banca de diputada nacional.
Ambas funcionarias se referencian en el espacio político social del diputado nacional Juan Grabois. Miño es una catequista, militante social y política, con una trayectoria reconocida en políticas públicas vinculadas a la integración urbana y al abordaje de problemáticas en barrios populares. Fue titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SiSU) a nivel nacional, y concejala en el partido de San Isidro.
Monticelli, su reemplazante, también proviene del universo de la gestión territorial y los barrios populares. Contadora pública y abogada, venía de desempeñarse como directora de Polos Productivos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. También ocupó cargos relevantes en el gobierno nacional, como la coordinación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y la Subsecretaría de Gestión de Tierras y Servicios Barriales.
Los primeros cambios 2026 de Axel Kicillof
El pasado 2 de diciembre, el Gobierno bonaerense oficializó con dos decretos firmados por Axel Kicillof la vuelta como virtual viceministra de Educación de Claudia Bracchi, y la designación Marcela Passo, dirigente del Frente Renovador, como Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte.
El gobernador designó a Bracchi como subsecretaria de Educación, un cargo que ya había ocupado entre 2019 y 2023, es decir, desde el inicio de la gestión Kicillof. Y también formó parte de la cartera educativa durante los gobiernos de Felipe Solá y Daniel Scioli.
Por otro lado, Kicillof aceptó la renuncia en el cargo de Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte a María Valeria Arata, la dirigente massista que en 2025 resultó electa senadora provincial por la Cuarta sección electoral. En su reemplazo fue designada Marcela Passo, quien se desempeñó como Secretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández.