ALTA POR BAJA

Más cambios en el gobierno de Axel Kicillof: una dirigente de Grabois se suma a Infraestructura

Fernanda García Monticelli reemplaza a Fernanda Miño, mudada al Congreso. La semana pasada hubo movimientos en Transporte y Educación.

Por Letra P | Periodismo Político
Fernanda García Monticelli se suma al gabinete de Axel Kicillof

Fernanda García Monticelli se suma al gabinete de Axel Kicillof

Una semana después de los cambios en Transporte y Educación, el gobierno de Axel Kicillof oficializó este viernes un nuevo movimiento en el gabinete con la designación de Fernanda García Monticelli en un área del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que, hasta el 10 de diciembre, ocupaba otra dirigente referenciada en Juan Grabois.

Notas Relacionadas
Bloque La Libertad Avanza en Diputados. Legislatura bonaerense.
ROMO ATACA

La Libertad Avanza lleva a la Legislatura bonaerense el cruce con Kicillof por Venezuela

Por  Letra P | Periodismo Político
La resolución N° 5-2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Gabriel Katopodis, designa a Monticelli como responsable de la Unidad de Coordinación Técnica de Apoyo del ministerio para las obras del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón, un cargo equivalente a directora provincial, en reemplazo de Fernanda Miño, quien asumió su banca de diputada nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ferminook/status/1996276889149661254&partner=&hide_thread=false


Dios, barrios populares y Juan Grabois

Ambas funcionarias se referencian en el espacio político social del diputado nacional Juan Grabois. Miño es una catequista, militante social y política, con una trayectoria reconocida en políticas públicas vinculadas a la integración urbana y al abordaje de problemáticas en barrios populares. Fue titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SiSU) a nivel nacional, y concejala en el partido de San Isidro.

Monticelli, su reemplazante, también proviene del universo de la gestión territorial y los barrios populares. Contadora pública y abogada, venía de desempeñarse como directora de Polos Productivos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. También ocupó cargos relevantes en el gobierno nacional, como la coordinación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y la Subsecretaría de Gestión de Tierras y Servicios Barriales.

Los primeros cambios 2026 de Axel Kicillof

El pasado 2 de diciembre, el Gobierno bonaerense oficializó con dos decretos firmados por Axel Kicillof la vuelta como virtual viceministra de Educación de Claudia Bracchi, y la designación Marcela Passo, dirigente del Frente Renovador, como Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte.

Claudia Bracchi
Claudia Bracchi, subsecretaria de Educación bonaerense.

Claudia Bracchi, subsecretaria de Educación bonaerense.



El gobernador designó a Bracchi como subsecretaria de Educación, un cargo que ya había ocupado entre 2019 y 2023, es decir, desde el inicio de la gestión Kicillof. Y también formó parte de la cartera educativa durante los gobiernos de Felipe Solá y Daniel Scioli.

Por otro lado, Kicillof aceptó la renuncia en el cargo de Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte a María Valeria Arata, la dirigente massista que en 2025 resultó electa senadora provincial por la Cuarta sección electoral. En su reemplazo fue designada Marcela Passo, quien se desempeñó como Secretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández.

Temas
Notas Relacionadas
Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de Buenos Aires.
DOS MODELOS

Kicillof le exige a Milei que debata con las provincias el proyecto de reforma de la ley de salud mental

DRTR
El Banco Central canceló u$S 2500 millones del swap con el Tesoro de Estados Unidos
ES LA ECONOMÍA

El Banco Central canceló u$S 2.500 millones del swap con el Tesoro de Estados Unidos

Las decisiones del presidente Javier Milei, las reacciones de la oposición y la relación con Estados Unidos. Los anuncios económicos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Atilio Benedetti, exdiputado por la UCR, es uno de los anotados para conducir el partido el Entre Ríos. 
LA POLÍTICA EN OJOTAS

Atilio Benedetti: "No descarto conducir la UCR de Entre Ríos"

Por  Paola Robles Duarte
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, máximas figuras del poder residual del chavismo en Venezuela.
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Venezuela: el sometimiento a Trump desata una interna explosiva en el chavismo

Por  Marcelo Falak
El Presidente Javier Milei y 17 gobernadores, mimos y cero hostilidad en el primer encuentro tras las elecciones.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: gobernadores hacen cuentas por Ganancias mientras esperan al enviado Santilli

Por  Gabriela Pepe
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro junto al ministro de Economía Toto Caputo. La reforma laboral, un punto de debate. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: Pullaro ata la rebaja de Ganancias a que Caputo le pague la deuda de la Caja de Jubilaciones

Por  Lucio Di Giuseppe