Río Cuarto: De Rivas definió el "protocolo Dagatti" para estar cerca de Estudiantes y lejos de la Justicia

Para el poder político, Alicio Dagatti se convirtió en un arma de doble filo. Como presidente de Estudiantes de Río Cuarto , ostenta el logro deportivo más importante en la historia de la ciudad , pero es un peligro por sus complicaciones judiciales cada vez más grandes. Por eso, Guillermo De Rivas redefine el protocolo para manejar su vínculo con el dirigente.

La política local parece haber calculado nuevamente los pro y contras de mostrarse cerca del empresario, desde que volvió a quedar en el ojo de la tormenta en una investigación por lavado de activos que lo tiene como primer imputado. Dentro de ese marco, en el Palacio de Mójica, sede del gobierno municipal, tomaron nota de la causa contra el dirigente del fútbol de AFA que instruye el juez federal Carlos Ochoa y obran en consecuencia.

El intendente De Rivas ordenó revisar el protocolo en relación con Dagatti para todos los eventos venideros, con la consigna de evitar una sobreexposición como la que hubo en el homenaje de la Municipalidad por el ascenso . Ese cambio de estrategia apuntaría a reordenar la cercanía pública con el poderoso empresario frigorífico, inmobiliario y de medios de comunicación, que conduce los destinos de Estudiantes de Río Cuarto desde 2015.

“No te podés divorciar de Estudiantes. Tenés que buscar la forma de vincularte, pero no te podés divorciar, aunque sea muy fino el equilibrio que hay que hacer”, aseguró una fuente que conoce de primera mano lo que pasa en la Municipalidad.

Algo de eso se pudo ver ya en la entrega de los premios Deportes Río Cuarto, donde el Celeste se quedó con el oro. Y luego en el evento de fútbol solidario “El Deporte Nos Une” en cancha de Estudiantes, del que De Rivas participó sin mostrarse junto al presidente del club. Sí se sacó fotos con el exintendente y presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba , Juan Manuel Llamosas , con Pablo Aimar y otros jugadores destacados como Fernando Beluschi.

Entregamos los Premios Deportes Río Cuarto para reconocer el esfuerzo, la disciplina y la pasión de nuestros deportistas. Gracias por representar a la ciudad con compromiso y por inspirar a las nuevas generaciones. #Deporte #RíoCuarto pic.twitter.com/c1GZOYApU6

La Justicia Federal generó un tsunami político

Apenas dos semanas después del reconocimiento oficial al nuevo equipo de Primera, un procedimiento de la Justicia Federal puso a Dagatti otra vez en el ojo de la tormenta y provocó un tsunami en la política local. El 17 de diciembre pasado, Gendarmería Nacional concretó un total de 40 allanamientos en diferentes empresas vinculadas directa e indirectamente con el empresario, además de la sede social del club, en el marco de una causa por lavado de activos. Alicio

es el principal imputado por el caso, pero también quedaron en esa misma situación procesal su hijo Ignacio y otras ocho personas, entre las que hay contadores y abogados que trabajarían para él.

Tratándose de una causa por lavado y posible evasión, la causa tiene sus particularidades, como por caso la imputación de una decena de personas jurídicas. En el listado de razones sociales sospechadas figuran Editorial Fundamento (diario Puntal) y Asociación Atlética Estudiantes, entre otras.

dagatti tapia aimar Alicio Dagatti, Pablo Aimar y Chiqui Tapia en Río Cuarto

Cabe aclarar que esta nueva causa en la Justicia Federal no tiene puntos de contacto con la que todavía se tramita en el fuero cordobés, donde Dagatti pasó ocho meses detenido con prisión preventiva. En esta última, se le imputa el hecho de haber intentado ingresar drogas, alcohol y celulares al penal de Bouwer, además de contrabando de carne al mismo establecimiento.

Consigna de cautela con el amigo del Chiqui Tapia

Todo indica que ahora habría un protocolo más cauteloso. O, al menos, diferente al del reconocimiento al plantel y a la dirigencia del club en diciembre, cuando el amigo de Chiqui Tapia copó la parada y se convirtió en el protagonista del día. A punto tal, que el logro deportivo se terminó mezclando con su situación judicial, en una accidentada conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Municipalidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/guillederivas/status/2005460870034333811&partner=&hide_thread=false Gracias a la solidaridad de nuestros vecinos, vivimos una jornada única en Río Cuarto



Agradecemos a todos por su apoyo y a Pablo Aimar, en nombre de todos los jugadores, por hacer posible este evento solidario. ¡El deporte nos une! #RíoCuarto #ElDeporteNosUne #Fútbol pic.twitter.com/2UXlcMs3xJ — Guillermo De Rivas (@guillederivas) December 29, 2025

Ese acto habría excedido lo acordado previamente con las autoridades municipales, para asumir una centralidad que no estaba en los planes de nadie. Envalentonado y todavía en medio de la euforia del ascenso, no habría habido quién le pusiera freno. El sector de Llamosas hizo saber el descontento.

¿Martín Llaryora bajó línea?

En aquel controvertido homenaje a Estudiantes en el Palacio municipal, De Rivas y el titular de la agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, le dieron sustento al regreso de Dagatti a la vidriera política, después de pasar ocho meses detenido. En algún sentido, el poder local y provincial estaban poniendo de su parte para recomponer relaciones y dejar atrás los días en que parecían querer esconder sus vínculos con el empresario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1995256925848547763&partner=&hide_thread=false ¡Arriba el #deporte cordobés! Este domingo, @EstudiantesRio4 logró el ascenso a la primera división del fútbol argentino.



Felicitaciones a los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y a toda la hinchada que no dejó de acompañar a su querido club.



Es un orgullo ver la pasión de… pic.twitter.com/bAq2Acg8a6 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 30, 2025

Como se notará, no solo fue De Rivas quien se alineó detrás del eufórico presidente de Estudiantes en el homenaje a Estudiantes. También Martín Llaryora había celebrado en sus redes sociales el logro deportivo y enviado al titular de Deportes al agasajo en Río Cuarto. Por estos días, llamó la atención de algunos funcionarios que la Provincia no hiciera conocer los mismos recaudos que tomó el gobierno local en su relación con Dagatti.

Por qué es irresistible la cercanía con el dirigente de la AFA

Es casi inevitable preguntarse por qué, conociendo todos los riesgos que supone, la figura de Dagatti parece irresistible para la dirigencia política. En el fondo hay un cálculo que plantea una línea muy delgada por donde transitar la vidriosa relación con el dirigente deportivo, que no obstante ofrece beneficios muy claros. Mostrarse cerca de Estudiantes y de su presidente “garpa” en términos de popularidad y visibilidad en la palestra nacional, donde el nombre del “León” empezó a circular desde el momento en que ascendió.

A la hora de evaluar los pro, en los círculos de poder local entienden que atarse a la notoriedad del club de avenida España -y posicionarse en la agenda nacional- es un negocio redondo.

plantel de estudiantes de rio cuarto Plantel de Estudiantes de Río Cuarto

Estar cerca de Dagatti equivale a estar cerca del hincha del Estudiantes ascendido a la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, pero también a estar cerca de los miles de riocuartenses que tienen algún grado de simpatía con el “León del Imperio”. El éxito deportivo movilizó a casi toda la ciudad y la dirigencia política entendió que era una oportunidad que no había que dejar pasar.