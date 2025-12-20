Rodrigo de Loredo apuesta a ser el más opositor a Llaryora: cierre de año sin menciones a Juez y Bornoroni

Rodrigo de Loredo habla ante los referentes de su espacio en la UCR Córdoba

Rodrigo de Loredo escuchó las palabras que necesitaba para cerrar un año por demás complejo, con resultado diferente al que trazara en el arranque. En el ya tradicional almuerzo de fin de año que organiza en su casa , sintió el apoyo pleno del sector que se encolumna detrás suyo en la reavivada interna de la UCR de Córdoba .

Todos los discursos proferidos lo ratificaron en el lugar de liderazgo que él mismo comienza a ejercer desde que decidió presentar su salida de la Cámara de Diputados como un necesario regreso a Córdoba.

Con ánimos renovados, pese a las adversidades de un año en que la propia interna conspiró contra sus chances electorales, los correligionarios se envalentonan con una lista “lo más propia posible”, con De Loredo a la cabeza y el resto de la oposición dispuesta a acompañar a partir de programas y valores.

A tal fin, hablaron de los ejes que guiarán un trayecto de 600 días hasta el cambio de mando que prevén en el Ejecutivo provincial. Clásicos de siempre, como educación, salud y la omnímoda seguridad. También los hits del momento, que proponen reducción de impuestos y achicamiento de estructuras estatales superfluas, disque burocráticas.

LA INTERNA BOINABLANCA | De Loredo cierra el año con empanadas, karaoke y la mirada en 2027 Yanina Babiachuk https://t.co/8jf9ywAbJH

Sin banca en Diputados tras la pelea con sectores opositores en el partido, sin lugar en la alianza La Libertad Avanza , cada vez más lejos del radar de los armadores libertarios que priorizan la pureza violeta, el excandidato a intendente ha decidido picar en punta entre los precandidatos a gobernador.

Sabe que deberá pujar con el empoderado Gabriel Bornoroni, taita libertario en la provincia en la que el presidente Javier Milei inició su tour de agradecimiento por los resultados del 26 de octubre.

Rodrigo de Loredo volvió a reunir a los referentes de su espacio en la UCR Córdoba

Sabe que deberá resolver, de una vez, el ambiguo vínculo que mantiene con su socio Luis Juez. Ambos profesan respeto mutuo, pero no dudan en pedirse abdicaciones que tampoco fueron tan prolijas hace sólo dos años.

En el prolongado almuerzo del tórrido viernes, celebrado en la casa ubicada al sur de la ciudad de Córdoba, sólo el Presidente fue mencionado en las alocuciones pronunciadas. No hubo menciones, a lo sumo alusiones, a los potenciales rivales de una contienda entre opositores.

“Era un encuentro de radicales. Hablamos de nuestro proyecto. Todos los discursos fueron orientados al proyecto político que liderará Rodrigo como candidato. Así lo ratificamos todos”, remarcó una voz presente en el mitin.

“Una provincia congelada por el peronismo”

Fue el propio anfitrión quien brindó la disertación más extensa. Comenzó con un panorama mundial que lentamente derivó en la situación nacional. Los reconocimientos a lo que considera aciertos de Milei (equilibrio fiscal, combate al narcotráfico, apertura comercial) fueron matizados con una severa advertencia: todo puede derrumbarse sin reactivación de la economía.

Lapidaria fue su descripción de Córdoba, provincia a la que consideró “congelada” desde hace 27 años. Es decir, tras la llegada del peronismo al poder. Particularmente dura fue la crítica al bienio bajo gobierno de Martín Llaryora. “Córdoba dejó de ser líder”, sintetizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/2001042701395898690&partner=&hide_thread=false El peronismo destruyo la provincia. pic.twitter.com/mp9T212fwW — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) December 16, 2025

Estableciendo una meta a cumplir en 600 días, el exdiputado planteó la necesidad de “explicar claramente a los cordobeses” los ejes de una futura administración. Una mención que opera como distinción frente a otros opositores que aún no blanquean su hoja de ruta.

Antes del paso a la mesa y la dilución de la atención en cientos de charlas, hicieron uso de la palabra las principales referencias deloredistas en la provincia. Marcos Ferrer, presidente del Comité Provincia, fue el más explícito. No cerró la puerta a ninguna alianza, pero dejó claro que no habrá aceptación a la sumisión. Palabras que evocaron a la explicación que diera De Loredo como explicación a su declinación a participar de la lista libertaria en octubre.

Le sucedieron el legislador Matías Gvozdenovich, su par Alejandra Ferrero y las máximas autoridades del renovado Foro de Intendentes, Rubén Dagum y Roberto Casari.

Ausencias de la UCR

Los sándwiches de pata, antecedidos por generosas porciones de salame, fueron compartidos por más de 160 personas. La mitad, jefes comunales de toda la provincia. Entre las presencias destacaron dirigentes con roles parlamentarios, armadores y referentes históricos, como Oscar Aguad.

Los concejales Sergio Piguillem y Javier Fabre fueron las principales referencias de sectores alfonsinistas y angelocistas respectivamente. Los legisladores Gustavo Bottasso, José Bría y Alfredo Nigro ampliaron voces del interior. Recientemente asumido como vocal del ERSEP, cantó presente Juan Negri.

También hubo voces cercanas a Javier Bee Sellares, quien se excusó por no estar en Córdoba. En su nombre escucharon y dialogaron la legisladora Ariela Szpanin, el concejal Juan Balastegui y su antecesor Lucas Balian.

No pasaron inadvertidas las ausencias. Ramón Mestre, el más acérrimo opositor al deloredismo en la conducción partidaria, el más notorio. Tampoco fueron invitados los legisladores Dante Rossi y Sebastián Peralta, alineados al mestrismo en la disputa boinablanca.

“La UCR no puede ser un partido que viva de problemas internos, porque así nadie nos votará. Hay algunos radicales que son como los kirchneristas: el que piensa distinto pasa a ser un enemigo. Antes de pensar en alianzas, hay que unirse sobre la base de un proyecto común y para eso hay que debatir democráticamente, algo que hoy falta”, mascullaron en ese sector.

Un cierre a viva voz

El encuentro culminó con la caída del sol. Por entonces, las desafinaciones que permite el karaoke habían reemplazado las arengas y expresiones de anticipado triunfalismo. Las mismas que se escucharon ya en el acto de renovación del mencionado Foro, donde también habló De Loredo.

Las mismas voces ya habían afinado su conclusión principal: el radicalismo tiene sus puertas abiertas, pero por ahora nadie piensa en ceder un liderazgo que perciben como natural por posesión "del mejor candidato".

Tampoco hay urgencias por responder a las demandas de quienes los volverán a retar en otro capítulo de la eterna interna.