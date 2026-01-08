Reforma laboral: Pullaro ata la rebaja de Ganancias a que Caputo le pague la deuda de la Caja de Jubilaciones

En la previa del debate por la reforma laboral de Javier Milei , las provincias ven venir que la rebaja del impuesto a las Ganancias impactará en los recursos coparticipables. Desde Santa Fe , Maximiliano Pullaro no se apuró a ponerse en contra, pero condicionó cualquier negociación a que la Casa Rosada pague la deuda contraída por la Caja de Jubilaciones .

El entorno del gobernador no plantea una negativa tajante a negociar la rebaja de un tributo, lo que repercutirá en la coparticipación que reciben las provincias. “Mientras se dinamice la economía, está bien”, expresó un entornista de Pullaro. Saben que la Bota es una de las provincias más perjudicadas por Ganancias , ya que su matriz productiva emplea a trabajadores y trabajadoras de sueldos altos, por lo que una rebaja redundaría en más dinero en la calle para hacer girar la rueda de la economía. “Hay hasta docentes que cobran sueldos alcanzados por ese impuesto”, dimensionan.

Sin embargo, la otra cara de la moneda es la reducción de las transferencias automáticas de coparticipación. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que publicó el diario La Nación, el impacto de la rebaja de Ganancias sería de 0,22% del PBI (unos $1,9 billones anuales). De ese monto, el gobierno nacional perdería $790 mil millones y las provincias $1,12 billones. Santa Fe es el segundo distrito más afectado por el recorte: dejaría de percibir más de $97 mil millones por año. Sólo la supera Buenos Aires, que recaudaría $238.500 millones menos que en la actualidad.

El número no asusta en la Casa Gris , pero exigieron a cambio que Nación se siente a negociar el pago de la deuda que Anses tiene con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe , como ya logró el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora . Es un reclamo que Pullaro viene haciendo cada vez que cree que puede ser escuchado por alguna figura del gobierno nacional.

Además, el gobierno santafesino pidió que Nación vuelva a hacerse cargo de sus obligaciones básicas en la provincia. “Sólo pedimos que se cumpla la ley, nada más”, repiten desde la Bota.

Javier Milei Maximiliano Pullaro.png Javier Milei y Maximiliano Pullaro.

Los otros reclamos de la Casa Gris

Los pedidos del gobierno santafesino son varios, pero el que más resalta es el de la infraestructura vial. “Hay rutas que terminamos arreglando nosotros porque no dan para más”, dijeron desde la mesa chica del gobernador, justo en la semana en la que la Avenida Circunvalación de Rosario, una ruta nacional, fue noticia porque hace meses que no cortan el pasto. “Es un viaje menos al exterior a recibir algún premio y con esa plata se cortan los yuyos que ya tienen un metro. Es una vergüenza”, se quejaron desde la Casa Gris.

Pullaro ya intentó avanzar en un acuerdo para que la Casa Rosada le ceda las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. “O las mantienen o nos la ceden y nos hacemos cargo nosotros”, fue la oferta. Las charlas avanzaron y llegó a haber un borrador de decreto, pero en una de las últimas reuniones el ministro de Economía, Toto Caputo, puso como condición para dar luz verde que Santa Fe desistiera de las demandas por los fondos de la Caja de Jubilaciones, justamente. Para el gobierno pullarista fue un requerimiento inaceptable y las negociaciones se cayeron.

La deuda de Nación con Santa Fe, un dineral

El monto que reclama Santa Fe es astronómico: más de $1.5 billones y contando, ya que la Casa Rosada suspendió hace más de un año las transferencias que según la ley deberían hacerse mes a mes. Es una deuda que se originó cuando se reformó el sistema previsional en la década del 90’ y Nación se comprometió a compensar el déficit de aquellas provincias que optasen por no transferir sus cajas jubilatorias a la esfera de la Anses.

Pullaro asumió sabiendo que el déficit previsional era el principal condicionante de su gobierno y actuó en consecuencia. La primera reforma que motorizó fue la de emergencia previsional, lo que lesionó el vínculo con docentes, jueces y demás empleados públicos, y hasta destrozos en la Legislatura el día que la cámara baja aprobó el proyecto. Morigeró el problema, pero no alcanzó. Paralelamente, el gobernador reclamó la deuda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde hubo intentos conciliadores que no prosperaron porque la provincia los consideró insuficientes.

Maximiliano Pullaro Omar Perotti Antonio Bonfatti.jpg Maximiliano Pullaro junto a Antonio Bonfatti y Omar Perotti, cuando lo acompañaron a la Corte Suprema a reclamar los fondos de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

El tema se da justo en la semana en la que se conoció el informe sobre las finanzas provinciales que hace periódicamente el Ministerio de Economía de Santa Fe. Ese trabajo arrojó que las cuentas públicas de la Bota cerraron el 2025 con un equilibrio fiscal “muy finito”. Un virtual empate. El documento incluye un cálculo ineludible: si Santa Fe no tuviese que haber cubierto las transferencias que Nación nunca mandó, la provincia habría cerrado un 2025 con un resultado 24,65% mayor, es decir, con un superávit de $125.375,55 millones.