LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: Pullaro ata la rebaja de Ganancias a que Caputo le pague la deuda de la Caja de Jubilaciones

En Santa Fe no la rechazan de plano, pero quieren que la Casa Rosada active el desembolso de los $1,5 billones que debe. Infraestructura vial, otro reclamo.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro junto al ministro de Economía Toto Caputo. La reforma laboral, un punto de debate.&nbsp;

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro junto al ministro de Economía Toto Caputo. La reforma laboral, un punto de debate. 

En la previa del debate por la reforma laboral de Javier Milei, las provincias ven venir que la rebaja del impuesto a las Ganancias impactará en los recursos coparticipables. Desde Santa Fe, Maximiliano Pullaro no se apuró a ponerse en contra, pero condicionó cualquier negociación a que la Casa Rosada pague la deuda contraída por la Caja de Jubilaciones.

Notas Relacionadas
Diego Santilli busca el apoyo de los gobernadores a la reforma laboral.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La gira de los dos billones: Santilli busca el apoyo de los gobernadores a la reforma laboral

Por  César Pucheta

Qué piensan en Santa Fe de la rebaja de Ganancias

El entorno del gobernador no plantea una negativa tajante a negociar la rebaja de un tributo, lo que repercutirá en la coparticipación que reciben las provincias. “Mientras se dinamice la economía, está bien”, expresó un entornista de Pullaro. Saben que la Bota es una de las provincias más perjudicadas por Ganancias, ya que su matriz productiva emplea a trabajadores y trabajadoras de sueldos altos, por lo que una rebaja redundaría en más dinero en la calle para hacer girar la rueda de la economía. “Hay hasta docentes que cobran sueldos alcanzados por ese impuesto”, dimensionan.

El tema de Ganancias surgió luego de que la Casa Rosada informara que Diego Santilli comenzaría una gira por diez provincias para cosechar apoyo a la reforma laboral. Santa Fe no está incluida en el road trip porque Pullaro ya explicó las razones por las que no quería una foto con el ministro del Interior. Sin embargo, su espacio ya avisó que está a favor de una reforma laboral “con mirada productiva y hacia el interior”. Seguramente ese apoyo se cristalice con lo que haga el bloque de Provincias Unidas en la cámara baja, que conduce la exvicegobernadora Gisela Scaglia.

Las exigencias de Maximiliano Pullaro

Sin embargo, la otra cara de la moneda es la reducción de las transferencias automáticas de coparticipación. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que publicó el diario La Nación, el impacto de la rebaja de Ganancias sería de 0,22% del PBI (unos $1,9 billones anuales). De ese monto, el gobierno nacional perdería $790 mil millones y las provincias $1,12 billones. Santa Fe es el segundo distrito más afectado por el recorte: dejaría de percibir más de $97 mil millones por año. Sólo la supera Buenos Aires, que recaudaría $238.500 millones menos que en la actualidad.

El número no asusta en la Casa Gris, pero exigieron a cambio que Nación se siente a negociar el pago de la deuda que Anses tiene con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, como ya logró el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Es un reclamo que Pullaro viene haciendo cada vez que cree que puede ser escuchado por alguna figura del gobierno nacional.

Además, el gobierno santafesino pidió que Nación vuelva a hacerse cargo de sus obligaciones básicas en la provincia. “Sólo pedimos que se cumpla la ley, nada más”, repiten desde la Bota.

Javier Milei Maximiliano Pullaro.png
Javier Milei y Maximiliano Pullaro.

Javier Milei y Maximiliano Pullaro.

Los otros reclamos de la Casa Gris

Los pedidos del gobierno santafesino son varios, pero el que más resalta es el de la infraestructura vial. “Hay rutas que terminamos arreglando nosotros porque no dan para más”, dijeron desde la mesa chica del gobernador, justo en la semana en la que la Avenida Circunvalación de Rosario, una ruta nacional, fue noticia porque hace meses que no cortan el pasto. “Es un viaje menos al exterior a recibir algún premio y con esa plata se cortan los yuyos que ya tienen un metro. Es una vergüenza”, se quejaron desde la Casa Gris.

Pullaro ya intentó avanzar en un acuerdo para que la Casa Rosada le ceda las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. “O las mantienen o nos la ceden y nos hacemos cargo nosotros”, fue la oferta. Las charlas avanzaron y llegó a haber un borrador de decreto, pero en una de las últimas reuniones el ministro de Economía, Toto Caputo, puso como condición para dar luz verde que Santa Fe desistiera de las demandas por los fondos de la Caja de Jubilaciones, justamente. Para el gobierno pullarista fue un requerimiento inaceptable y las negociaciones se cayeron.

La deuda de Nación con Santa Fe, un dineral

El monto que reclama Santa Fe es astronómico: más de $1.5 billones y contando, ya que la Casa Rosada suspendió hace más de un año las transferencias que según la ley deberían hacerse mes a mes. Es una deuda que se originó cuando se reformó el sistema previsional en la década del 90’ y Nación se comprometió a compensar el déficit de aquellas provincias que optasen por no transferir sus cajas jubilatorias a la esfera de la Anses.

Pullaro asumió sabiendo que el déficit previsional era el principal condicionante de su gobierno y actuó en consecuencia. La primera reforma que motorizó fue la de emergencia previsional, lo que lesionó el vínculo con docentes, jueces y demás empleados públicos, y hasta destrozos en la Legislatura el día que la cámara baja aprobó el proyecto. Morigeró el problema, pero no alcanzó. Paralelamente, el gobernador reclamó la deuda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde hubo intentos conciliadores que no prosperaron porque la provincia los consideró insuficientes.

Maximiliano Pullaro Omar Perotti Antonio Bonfatti.jpg
Maximiliano Pullaro junto a Antonio Bonfatti y Omar Perotti, cuando lo acompañaron a la Corte Suprema a reclamar los fondos de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

Maximiliano Pullaro junto a Antonio Bonfatti y Omar Perotti, cuando lo acompañaron a la Corte Suprema a reclamar los fondos de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

El tema se da justo en la semana en la que se conoció el informe sobre las finanzas provinciales que hace periódicamente el Ministerio de Economía de Santa Fe. Ese trabajo arrojó que las cuentas públicas de la Bota cerraron el 2025 con un equilibrio fiscal “muy finito”. Un virtual empate. El documento incluye un cálculo ineludible: si Santa Fe no tuviese que haber cubierto las transferencias que Nación nunca mandó, la provincia habría cerrado un 2025 con un resultado 24,65% mayor, es decir, con un superávit de $125.375,55 millones.

Temas
Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro junto a su ministro de Economía, Pablo Olivares
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Pullaro sostuvo con lo justo el equilibrio fiscal para seguir esquivando el mangazo a Milei

Las cuentas de Santa Fe cerraron el 2025 en empate técnico. Números en tensión con Toto Caputo: fondos previsionales, Ingreso Brutos y un tesoro en Wall Street.
Maximiliano Pullaro junto a Antonio Bonfatti y Omar Perotti, previo a la reunión en la Corte Suprema.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Santa Fe: con Bonfatti y Perotti a su lado, Pullaro se plantó contra la Casa Rosada por la deuda previsional

"No vamos a ceder un centavo", marcó la cancha tras la audiencia en la Corte Suprema con sus antecesores. En dos semanas, nuevo encuentro cara a cara

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Luis Juez, de vacaciones en Córdoba
La política en ojotas

Juez: "En 2027 pensamos repetir en Córdoba la alianza exitosa con La Libertad Avanza"

Por  Yanina Babiachuk
Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de Buenos Aires.
DOS MODELOS

Kicillof le exige a Milei que debata con las provincias el proyecto de reforma de la ley de salud mental

Por  María Martha San Martín
Amalia Granata evalúa dar la pelea por la gobernación de Santa Fe en 2027.
TEMPORADA DE ROSCA

Granata estudia la jugada y no descarta una candidatura a la gobernación de Santa Fe

Por  Álvaro Maté
Santiago Pérez Teruel junto a Axel Kicillof 
EL JUEGO DE LAS SILLAS

El kicillofismo asegura tener "muy buenos candidatos" para la Corte bonaerense

Por  José Maldonado