Atilio Benedetti: "No descarto conducir la UCR de Entre Ríos"

Atilio Benedetti, exdiputado por la UCR, es uno de los anotados para conducir el partido el Entre Ríos.

Benedetti está de vacaciones en su Larroque natal. Antes de emprender una de sus caminatas diarias, habló en exclusiva con Letra P sobre los objetivos planteados para este año, las elecciones internas del partido que sucederán durante la primera mitad de año, su balance como legislador y el rol del radicalismo entrerriano para pensar la estrategia de 2027.

-Arranca una etapa de poner en valor y reflexionar sobre lo que hicimos en la provincia. En principio, el acierto de haber trabajado intensamente para concretar un cambio de signo político después de más de 30 años del peronismo en el poder. Lo hicimos con convicción, aún resignando espacios para nuestro partido, como ocurrió en octubre, y cumpliendo con nuestra palabra de apoyar el trabajo de Frigerio. Contribuí en ese camino y tengo que seguir haciéndolo propiciando el debate y proponiendo ideas.

-No tengo fecha de cuándo serán las elecciones, pero este tiempo será para conversar con nuestros intendentes, que están afrontando la mayor carga sobre sus espaldas. También con nuestros correligionarios, con los vecinos, para que nos pongamos de acuerdo con qué ideas y cómo vamos a seguir participando. .

El debate en Entre Ríos

-Se va a encontrar con voces disonantes...

-Sí, hay un sector que cuestiona la vocación aliancista que tuvo el partido en 2015 con Mauricio Macri y en 2023 con Juntos para llevar a Frigerio a la gobernación. Ni hablar de la alianza con La Libertad Avanza en las legislativas de octubre. Decidieron seguir participando dentro del radicalismo, lo cual me parece interesante. Veremos cuáles son los apoyos que obtienen. El debate seguramente será un contrapunto con ellos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atiliobenedetti/status/2002399661038923978&partner=&hide_thread=false Esta imagen de la reunión del cierre del año resume hacia donde se encamina la UCR entrerriana.



Un radicalismo de toda la provincia, presente, diverso y unido.



En tiempos difíciles, la tolerancia, el diálogo y la responsabilidad política fueron la guía para tomar decisiones… pic.twitter.com/S99SiplEza — Atilio Benedetti (@atiliobenedetti) December 20, 2025

-¿Cuál es la voluntad mayoritaria?

-Sostener esta alianza. Hace falta que la provincia despegue, que tenga más inversión privada. Una provincia que resuelva uno de los problemas crónicos que la asfixian, la caja de jubilaciones provincial, sin sacarle derechos a nadie, pero considero que es un tema que debemos resolver. El gobernador trabaja en este sentido y tenemos que ser parte de ese proceso.

-¿Trabaja para presidir el partido a nivel provincial?

-Nunca fui presidente del radicalismo entrerriano, más allá de que presidí la UCR nacional, el congreso provincial y que fui congresal muchas veces. No descarto ser quien conduzca la UCR, pero no me quita el sueño. Hay gente joven que puede hacerlo. Hay que darle al partido una conducción responsable.

Balances

-¿Considera positivo el balance para la UCR Entre Ríos?

-Sí, fue una época difícil y lo que viene no será más fácil. El compromiso de la alianza vence en 2027. Cuando hacemos un acuerdo, los radicales bancamos los trapos siempre, pero hay que pensar cómo seguimos.

-¿Pensar un modelo de provincia?

-Los que tenemos algunos años sabemos cómo sale de las crisis esta provincia. Por eso tenemos que afinar los objetivos para el debate político: terminar con el déficit crónico de las rutas y caminos de la producción, que exista margen para invertir y tener mejores servicios para el vecino. Tenemos que debatir ideas de fondo. Vivimos una situación de anomalía constante, con más empleados públicos que privados.

Atilio Benedetti 1 Benedetti está de vacaciones en Larroque, su pueblo natal en Entre Ríos.

-En diciembre dejó la banca como diputado, ¿cuál es su balance personal?

-Me queda un sabor agridulce. Dulce porque pusimos muchos temas en discusión. Amargo porque trabajamos mucho en temas vinculados al sector productivo y agroindustrial, pero fue muy difícil concretar ese trabajo en leyes.

- ¿Cómo ve el nuevo Congreso?

-Ahora están más claras las mayorías, será una cuestión de decisión política del gobierno nacional y sus eventuales aliados.

La gestión de Rogelio Frigerio

-¿Cómo evalúa la relación del gobierno provincial con la gestión de Milei?

-Comparto la idea de Frigerio de que en una provincia como la nuestra tiene que desarrollarse más la inversión privada, pero camina sobre una cornisa, porque para que crezca la inversión tiene aflojar el aporte impositivo y eso reduce recursos para el estado provincial y para los municipios. Si desfinanciamos la provincia, que ya tiene el 91% del presupuesto comprometido, o a los municipios, que se hacen cargo de muchas cosas que no les corresponden, todo se pone más complicado.

-Se juega el rol del Estado.

-Achicar de golpe al Estado, dejar caer contratos, no es una idea que me guste. El desafío es cómo hacemos para tener una provincia y un país más normales, en cuanto a las posibilidades de generar trabajo privado, pero sin que paguen los más vulnerables.

¿Frigerio lo convocó para sumarse a su gestión?

-Hace un tiempo me hizo un ofrecimiento, pero quería terminar con mi actividad legislativa y no acepté. No estoy cerrado, pero estoy más concentrado en fortalecer el partido, porque, aunque no esté de moda, es el camino y la UCR tiene un gran desafío.