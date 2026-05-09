Río Negro: María Emilia Soria toma carrera en Roca para lanzarse hacia la gobernación

María Emilia Soria cuando ganó las elecciones de la indentencia de General Roca junto a Martín Soria.Ahora busca la gobernación de Río Negro.

La política en Río Negro acelera sus piezas rumbo a 2027 y el apellido Soria toma impulso. En General Roca , principal bastión opositor al oficialismo provincial, María Emilia Soria decidió acelerar su construcción política mientras desde el entorno del gobernador Alberto Weretilneck y sectores del PRO impulsan la idea de una alianza para disputar el poder territorial del sorismo.

En ese contexto, la jefa comunal roquense eligió no replegarse. Por el contrario, salió a marcar posición con un discurso provincial, apuntando directamente a los límites del actual modelo de gestión rionegrino y dejando señales cada vez más claras de que piensa disputar la gobernación.

La respuesta política de Soria también estuvo acompañada por gestos concretos de construcción y ampliación política, incluso más allá del peronismo tradicional.

En diálogo exclusivo con Letra P , la intendenta confirmó el tono de esa estrategia. Dejó en claro que busca construir una propuesta transversal y no limitarse únicamente al PJ. “No quiero ser únicamente la candidata de un sector específico, sino la representante de todos los rionegrinos que comparten la visión de que Río Negro puede avanzar hacia un mejor futuro”, afirmó.

La definición fue interpretada dentro del escenario político provincial como una señal inequívoca de lanzamiento. En paralelo, Soria profundizó sus críticas hacia la situación económica y social de la provincia, aunque evitó caer en una postura de oposición cerrada.

María Emilia Soria María Emilia Soria va por la gobernación de Río Negro.

“Es imprescindible abordar los desafíos que enfrenta la provincia, como la deuda pública, la salud y la seguridad. Actualmente nos enfrentamos a serios problemas en los servicios de salud, una situación inadmisible para una provincia que busca proyectarse al mismo nivel que Neuquén”, sostuvo.

La intendenta también se diferenció del modelo económico que viene impulsando el oficialismo provincial alrededor del desarrollo hidrocarburífero y consideró que "no es acertado depender exclusivamente de Vaca Muerta y convertirnos en su vagón de cola". "Tenemos que diversificar nuestra matriz productiva sin relegar sectores esenciales como la fruticultura, la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo”, planteó.

Según explicó, Río Negro debe evitar caer en un esquema económico dependiente de una única actividad productiva. En ese sentido, alertó sobre los problemas que ya empiezan a registrarse en ciudades atravesadas por el boom energético. “Hace falta una política estatal que acompañe este desarrollo para generar un impacto real y sostenible. Ya vemos problemas de alquileres desmedidos, empleos temporales y economías atadas a un solo sector”, advirtió.

Aun así, Soria buscó despegarse de la lógica puramente confrontativa contra Weretilneck y dejó abierto el camino a reconocer algunos aspectos de la gestión provincial. “Aunque soy crítica con este gobierno, reconozco que no todo está mal. Hay iniciativas que funcionan bien y sería enriquecedor trabajar para potenciar esos logros”, agregó.

También, en declaraciones de esta semana dejo trascender que una posible alianza con Aníbal tortoriello no sería posible por el momento, aunque en política y faltando meses para las elecciones, no es conveniente cerrar puertas.

La foto con Gennuso que sacudió el tablero político

El movimiento político que más repercusiones generó llegó sobre el cierre del viernes. A través de sus redes sociales, la jefa comunal roquense publicó una imagen junto al exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso, dirigente que hasta hace pocos días ocupaba un lugar relevante dentro de Juntos Somos Río Negro como secretario partidario, pero que desde hace tiempo esta alejado del oficialismo.

La fotografía no pasó inadvertida. El encuentro se produjo en medio de fuertes diferencias entre Gennuso y Weretilneck. De hecho, el gobernador llegó a cuestionar públicamente al exjefe comunal barilochense y hasta deslizó que debía “ir al psicólogo”.

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Aunque oficialmente la reunión fue presentada como un intercambio vinculado a temas de gestión, infraestructura y desarrollo regional, en la política rionegrina nadie leyó la foto en clave administrativa. Bariloche y General Roca son dos de los principales centros urbanos y electorales de Río Negro. Una articulación entre ambos espacios podría modificar el escenario provincial de cara a 2027.

Durante el encuentro, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la infraestructura urbana, ampliar servicios básicos, mejorar la conectividad vial y potenciar las economías regionales vinculadas al turismo y la fruticultura. Tras la reunión, Genusso le dijo a Letra P que esta listo para "recorrer toda la provincia para buscar la mejor alternativa posible para Río Negro". "Reunirme con María Emilia Soria, que tiene una mirada productivista de la provincia, es muy importante para intercambiar ideas para un mejor Río Negro”, dijo aunque no se aventuró a deslizar sobre la posibilidad de una futura fórmula como candidatos en el 2027.

La foto fue interpretada dentro del oficialismo provincial como una señal de construcción opositora y como un mensaje directo hacia Weretilneck, que atraviesa crecientes tensiones internas dentro de Juntos Somos Río Negro donde el vínculo con el vicegobernador Pedro Pesatti, también está totalmente roto.

La pelea por la obra pública y las regalías mineras

En paralelo, Soria volvió a cuestionar el reparto de obras públicas dentro de Río Negro y apuntó contra el financiamiento diferencial que reciben otras ciudades. La intendenta puso como ejemplo el asfaltado que se ejecuta actualmente en Cipolletti con financiamiento internacional y aseguró que "en Roca nadie va a asfaltar si no lo hace el municipio”.

Según remarcó, General Roca históricamente quedó relegada en materia de inversión provincial y aseguró que los créditos internacionales que financian obras en otras localidades “los pagan todos los rionegrinos”.

Otro de los ejes donde endureció su postura fue la discusión sobre las regalías mineras. Allí reclamó que los recursos provenientes de la actividad sean coparticipados entre los municipios, tal como sucede con las regalías hidrocarburíferas. La jefa comunal hizo referencia al inicio de exportaciones de oro y plata del proyecto Calcatreu y sostuvo que esos fondos deberían destinarse a infraestructura, hospitales y obras para la Región Sur. “Los recursos tienen que quedar en Río Negro”, enfatizó.

También volvió a meterse en la histórica discusión por la Ruta Nacional 22 y rechazó nuevamente las acusaciones que responsabilizan a General Roca por la paralización de la obra. Allí apuntó directamente contra el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler. “Es mentira que Roca frenó la Ruta 22”, afirmó. Y recordó que el municipio realizó una audiencia pública para escuchar a los vecinos que rechazaban el proyecto de autopista elevada. “Nuestros vecinos no querían murallas”, explicó.

Carlitos Soria, el apellido que empieza a sonar para la sucesión

Mientras María Emilia se proyecta hacia la disputa provincial, en General Roca ya comenzó otra discusión política silenciosa por la continuidad del liderazgo del espacio en la ciudad. Según confiaron fuentes del armado roquense a Letra P, el nombre de Carlos “Carlitos” Soria, hermano de la intendenta e hijo del exgobernador Carlos Soria, es el que mejor se posiciona para continuar el legado de una construcción que el año que viene cumplirá 24 años.

Martín Soria asume en el senado acompañado por su hermana Los hermanos soria en la jura en el Senado cuando asumió Martín Soria como senador de Río Negro.

Carlitos, que hoy tiene participación activa en la dinámica municipal y mantiene presencia territorial dentro del esquema político local, aparece como uno de los posibles herederos naturales del armado sorista en General Roca.

Letra P ya había anticipado tiempo atrás esa posibilidad, aunque en las últimas semanas la hipótesis comenzó a fortalecerse dentro del peronismo rionegrino.

Martín Soria y el perfil opositor en el Senado

En paralelo, otro de los hermanos Soria también comenzó a ganar centralidad política nacional. Martín Soria mantiene un perfil cada vez más confrontativo con dos blancos permanentes: el gobierno de Javier Milei y contra el gobierno provincial de Alberto Weretilneck.

El senador fue uno de los pocos dirigentes peronistas que logró imponerse electoralmente en la categoría senadores durante los últimos comicios y desde entonces sostiene un discurso de fuerte oposición al oficialismo libertario. En las últimas semanas cargó contra Federico Sturzenegger durante el debate parlamentario de distintos proyectos impulsados por el Gobierno nacional, donde también denunció al presidente Milei y Toto Caputo por la presunta desaparición del oro que el Ministerio de Economía sacó del país.

image.png Martín Soria cuando era diputado nacional por Río Negro.

Ahora volvió a endurecer la postura luego de presentar junto a Adán Bahl, Cristina López, Alicia Kirchner y Carlos Linares un proyecto para restablecer la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y crear programas específicos de prevención de violencia armada en escuelas. La iniciativa busca derogar los decretos 445/2025 y 1081/2024 y recuperar herramientas institucionales vinculadas al control de armas, transparencia estadística y desarme voluntario.

En ese escenario, el apellido Soria vuelve a ordenar la discusión política rionegrina. María Emilia empieza a caminar la provincia con perfil de candidata a gobernadora, Martín endurece su posicionamiento opositor en el Senado y “Carlitos” aparece como una pieza posible para sostener el control territorial en General Roca. Todo mientras el oficialismo provincial empieza a evaluar cómo enfrentar a una familia que, otra vez, busca disputar el poder en Río Negro.