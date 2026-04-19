Cipolletti, la nueva capital del poder en Río Negro

La designación de Rodrigo Buteler al frente de Juntos Somos Río Negro no es un mero gesto administrativo, es la formalización de un proceso que viene madurando desde hace años y en el que el oficialismo eligió que su conducción política tenga base en la ciudad que mejor expresa el nuevo ciclo económico y territorial para el gobernador Alberto Weretilneck .

Ese movimiento tiene respaldo en datos concretos. Cipolletti es hoy uno de los distritos con mayor crecimiento de la provincia, impulsado por inversiones privadas, desarrollos inmobiliarios y la expansión de servicios vinculados al boom energético de Vaca Muerta .

Tal dinámica no sólo modifica el paisaje urbano, sino que reconfigura el mapa del poder históricamente asentado en General Roca , a la que se suele nombrar como "la capital encubierta" de Río Negro.

La centralidad cipoleña no puede entenderse sin la figura de Weretilneck. Su construcción tiene raíces profundas en esa ciudad, donde gobernó como intendente durante dos períodos y desde donde proyectó su liderazgo provincial. Hoy, ese vínculo se traduce en decisiones estratégicas.

Distintos análisis coinciden en que Cipolletti funciona como el “kilómetro cero” del provincialismo rionegrino. Desde allí se estructura la defensa del modelo provincial frente a nuevos desafíos y se articula la gestión con un ojo puesto en el crecimiento que empuja Vaca Muerta.

Weretilneck Figueroa Marín Vaca Muerta tiene un derrame especial en la zona del Alto Valle oeste de Río Negro.

No es un detalle menor. La cercanía geográfica con Neuquén convierte a la ciudad en una plataforma logística, urbana y política para el desarrollo de la producción no convencional. La economía manda y la política se adapta. En ese esquema, Cipolletti aparece como un nodo donde confluyen inversiones, planificación estatal y proyección electoral.

Lo que empuja el corrimiento del poder

El avance de Vaca Muerta genera empleo, empuja la actividad económica y redefine jerarquías territoriales. Mientras el este del Alto Valle pierde dinamismo relativo, el oeste se fortalece por su integración directa con el circuito energético.

Ese fenómeno se traduce en recursos. La discusión por la coparticipación y las regalías expone con crudeza el cambio de época. Cipolletti emerge como una ciudad beneficiada por el nuevo reparto, con potencial para incrementar significativamente sus ingresos, mientras otros distritos enfrentan un escenario más restrictivo.

En cláve política, más recursos implican una mayor capacidad de gestión, obras y, en consecuencia, mayor competitividad electoral. El oficialismo lo entiende y por eso direcciona inversión pública hacia la ciudad, buscando consolidar a Buteler en un territorio donde no tiene el control absoluto.

La amenaza que nace en el mismo territorio

Con todo, Cipolletti también es el principal problema del oficialismo. Allí se construyó la figura de Aníbal Tortoriello, el dirigente que hoy representa la mayor amenaza para el futuro de Weretilneck.

A un año de las elecciones, Tortoriello finalmente logró instalarse como una alternativa competitiva. En 2023 peleó por la gobernación y quedó a poco menos de 20 puntos de distancia de Weretilneck. Con el tiempo se sumó al entramado de alianzas de La Libertad Avanza y consolidó un caudal electoral significativo que lo posiciona. Encabezó la lista más votada en las elecciones de 2025, mientras que su espacio muestra fortaleza en el plano local, disputando concejales y capitalizando el voto opositor en la ciudad.

image Aníbal Tortoriello fue reelecto en Diputados por La Libertad Avanza de Río Negro y ahora amaga con acercarse al peronismo ortodoxo.

Ese dato es clave. JSRN gobierna Cipolletti, pero no la domina plenamente. La elección de Buteler en 2023 fue ajustada, apenas por encima del 5%, y apoyada en acuerdos amplios. Mientras tanto, la oposición logró sostener un piso alto y competitivo con Tortoriello como principal referencia.

La consecuencia es evidente. El territorio que el oficialismo eligió como base de su poder es, al mismo tiempo, el escenario donde puede perderlo. CREO Río Negro es el nombre del partido que auspicia al empresario de transporte, actual diputado nacional libertario, para ir por la gobernación una vez más. El principal escollo es el juicio (todavía sin fecha) por Techo Digno, la megacausa que persigue a la oposición y el éxito de Javier Milei con la economía.

El eclipse de General Roca

El ascenso de Cipolletti tiene un correlato inevitable: el desplazamiento de General Roca como epicentro político.

Durante décadas, Roca fue la usina de liderazgo provincial. De allí surgieron figuras como los gobernadores Pablo Verani, Miguel Saiz y Carlos Soria. En esta ciudad se estableció el centenario diario Río Negro, medio por excelencia en la región del Comahue y uno de los más importantes del país. Esa tradición hoy pierde peso frente a un nuevo esquema donde la economía energética redefine prioridades.

53965920230_327e7818ac_k.jpg El peronismo de Río Negro y sus variables. María Emilia Soria y Alberto Weretilneck, sonrientes.

El virtual empate poblacional entre ambas ciudades, evidenciado en los últimos registros, profundizó la disputa simbólica y material. Ya no hay una capital indiscutida del Alto Valle como lo era Roca hasta hace poco tiempo. Hay una competencia abierta donde Cipolletti aparece con ventaja por su inserción en el circuito productivo más dinámico, con participación directa del derrame que deja los beneficios de Neuquén.

Roca, en cambio, enfrenta un escenario complejo. Menor acceso a regalías, pérdida de centralidad económica y dificultades para retener inversiones configuran un cuadro que impacta en su proyección política.

La batalla por el próximo gobernador

Con todo, lo cipoleños se jactan de que “el próximo gobernador saldrá del Alto Valle oeste”. El oficialismo trabaja para que sea Weretilneck u otra figura surgida de su esquema. La apuesta es consolidar gestión, fortalecer presencia territorial y capitalizar el crecimiento económico. La oposición, en cambio, tiene en Tortoriello a su principal carta. El desafío es transformar su potencia electoral en una estructura capaz de disputar el poder provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/2045246428096643500&partner=&hide_thread=false NUEVA ETAPA, MISMO RUMBO



Presentamos la nueva Mesa Ejecutiva de Juntos Somos Río Negro.



Un equipo que combina experiencia, renovación y representación de toda la provincia. Dirigentes formados en este proyecto, que conocen el territorio y que comparten una misma convicción:… pic.twitter.com/8VAuyTukKO — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) April 17, 2026

La tensión no es menor. Se trata de dos proyectos que compiten en el mismo territorio, con diagnósticos distintos pero una coincidencia implícita. Cipolletti es el lugar donde se define el futuro político de Río Negro.

El corrimiento del eje político responde a transformaciones estructurales vinculadas a la economía, la demografía y la integración regional. Cipolletti sintetiza ese cambio. La ciudad crece, atrae inversiones, gana recursos, concentra decisiones. El oficialismo la elige como base y la oposición la convierte en bastión. El resto de la provincia empieza a girar alrededor de ese nuevo centro, en lejanía de la populosa San Carlos de Bariloche o Viedma, la capital administrativa.

La política, como casi siempre, llega después de la economía. Pero cuando se acomoda, redefine todo. En Río Negro, ese proceso ya está en marcha y tiene un protagonista claro. Cipolletti dejó de ser una ciudad clave. Es, cada vez más, el lugar donde se define el poder.