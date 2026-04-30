Río Negro: Macri le bajó la lista a Lacour y la legisladora se prepara para romper el bloque del PRO

Juan Martín y Mauricio Macri con los integrantes de la bancada PRO en la Legislatura de Río Negro.

Tras la inhabilitación de una de las listas inscriptas en la noche del martes , la interna del PRO de Río Negro se encamina a una resolución sin competencia. La decisión de la Junta Electoral de rechazar la nómina encabezada por Martina Lacour dejó allanado el camino para que Juan Martín renueve su mandato como jefe amarillo en la provincia.

El trasfondo de la caída de la lista opositora expuso un problema interno político más complejo que lo convencional. En las últimas horas, crecieron las versiones sobre una intervención directa del expresidente Mauricio Macri para evitar la interna en Río Negro, lo que terminó inclinando la balanza a favor del oficialismo partidario y profundizando la crisis interna que podría escalar en la perdida de la primera minoría en la Legislatura provincial .

Las últimas horas al cierre de las listas del PRO, se vivieron momentos tensos que llevaron la compulsa hasta hecho de agravios y violencia. La legisladora del partido amarillo tenía pensado cuando ocurrió el traspaso de Gastón Ledesma que iba a ser su candidato a la presidenta y paso a la lista del actual y próximo presidente del partido del distrito, de recurrir a la justicia, cuestión que decidió no hacerlo y realizó un comunicado publico.

El punto de quiebre se formalizó a través del acta 38/2026 de la Junta Electoral del PRO, que dejó fuera de competencia a la lista “Renovación rionegrina” encabezada por Martina Lacour . La resolución se basó en la falta de presentación de documentación en formato físico, un requisito considerado indispensable para validar la oficialización de candidaturas.

Según se desprende del acta, la lista fue presentada únicamente de manera digital y sobre el cierre del plazo, lo que impidió una verificación completa de los avales y requisitos formales. Además, se detectaron faltantes en la documentación de distintos circuitos, como Alto Valle Oeste y Alto Valle Centro, lo que terminó de sellar su exclusión.

La situación dejó al actual presidente partidario, Juan Martín, como único candidato en carrera, allanando el camino hacia la lista única y evitando una interna que se perfilaba como tensa y fragmentadora.

El trasfondo: acusaciones de traición y ruptura interna

Sin embargo, la caída de la lista de Lacour no puede entenderse únicamente desde lo formal. En el entorno de la legisladora barilochense hablan directamente de una “traición” que terminó desarmando su armado político en las horas finales.

El foco de conflicto se centra en Gastón Varela, quien inicialmente formaba parte de la lista de Lacour como candidato a vicepresidente primero. Según el comunicado difundido por la propia dirigente, Varela habría retenido avales y documentación clave hasta el límite del plazo legal, imposibilitando completar la presentación en tiempo y forma.

La situación se agravó cuando se confirmó que el dirigente cipoleño pasó a integrar la lista oficialista de Juan Martín como vicepresidente segundo. Este movimiento, interpretado como un golpe directo a la estructura de Lacour, terminó de dinamitar cualquier posibilidad de competencia interna.

PRO Río Negro El PRO Río Negro se encamina a renovar autoridades en poco tiempo.

En su comunicado, Lacour fue contundente al señalar que se produjeron “hechos que alteraron gravemente la competencia interna” y cuestionó conductas que, según sostuvo, se alejaron de los valores fundacionales del PRO.

El episodio no solo dejó heridas dentro del partido, sino que también reavivó viejas tensiones vinculadas al armado político que responde al diputado Aníbal Tortoriello. Aunque no hay confirmaciones formales, dentro del PRO circula la lectura de que ese sector tuvo algún nivel de injerencia en el intento de disputar la conducción partidaria.

El rol de Macri y la orden de evitar la interna

En paralelo, fuentes cercanas al partido aseguran que en las horas previas al cierre de listas se produjo un llamado clave de Mauricio Macri. Según esta versión, el expresidente habría intervenido para respaldar a Juan Martín y desalentar la competencia interna en Río Negro.

La decisión no sería menor. En un contexto de reconfiguración del PRO a nivel nacional y de tensiones con sectores libertarios y aliados provinciales, evitar una interna en un distrito como Río Negro aparece como un movimiento orientado a preservar cierto orden y alineamiento político.

El resultado fue concreto porque sin lista opositora habilitada, el oficialismo partidario quedó en condiciones de consolidar su conducción sin pasar por las urnas el próximo 17 de mayo.

Lista única y poder en juego

Con este escenario, la lista “Próximo Paso” encabezada por Juan Martín avanza como única opción. La nómina incluye a Ofelia Stupenengo como vicepresidenta primera y a Gastón Varela como vicepresidente segundo, además de un amplio esquema de vocales que refuerzan el armado territorial.

El propio Martín ya dio señales de continuidad al afirmar que buscará “defender un partido con identidad amarilla” y evitar que el PRO se convierta en “furgón de cola de nadie”. La frase no es casual, ya que refleja la disputa de fondo sobre el posicionamiento del partido frente a otras fuerzas políticas en la provincia.

Pero más allá de la conducción partidaria, lo que también está en juego es el peso institucional de Martín, particularmente en relación al Consejo de la Magistratura que podría perder la primera minoría en la Legislatura. La renovación de su liderazgo dentro del PRO fortalece pero su posicionamiento podría no sostener ese lugar clave en el esquema judicial y político provincial.

Lacour, al borde de la ruptura del bloque

El conflicto interno dejó a Martina Lacour en una situación delicada. En su comunicado público, si bien evitó anunciar decisiones tajantes, dejó entrever una fuerte crítica al funcionamiento interno del partido y a la validación de prácticas que, según sostuvo, contradicen los valores del PRO.

Ese posicionamiento abre la puerta a una posible ruptura del bloque legislativo. Si bien no hay definiciones oficiales, dentro del ámbito político rionegrino ya se especula con un eventual alejamiento de Lacour.

Una de las alternativas que se mencionan es su posible desembarco en el espacio Cambia Río Negro. Sin embargo, las mismas fuentes advierten que no existen concretamente, al menos por ahora, vínculos políticos aceitados con el sector que lidera Tortoriello, y que ambos espacios no mantienen diálogo desde 2023.

image Aníbal Tortoriello, figura estelar de la política en Río Negro, con problemas en la megacausa Techo Digno.

Estrés, ausencia y clima enrarecido

El impacto de los últimos días también tuvo consecuencias personales para la legisladora. Según pudo saberse, Lacour no participará de la sesión legislativa de este jueves que tratarán temas como la desregulación de farmacias, el acuerdo de Souther Energy y el tratamiento de armas no letales, ya que presentará un certificado médico producto del estrés acumulado durante el proceso interno.

La ausencia refleja el nivel de tensión que atravesó la interna partidaria y anticipa un escenario político todavía inestable, incluso con la contienda formalmente cerrada.

En este sentido, el PRO de Río Negro se encamina a una renovación de autoridades sin competencia electoral, pero con un fuerte costo político interno. La lista única de Juan Martín garantiza continuidad, pero no logra disipar las fracturas que quedaron expuestas en el proceso.

Las acusaciones cruzadas, la caída de la lista opositora, el supuesto rol de Macri y la posible ruptura del bloque legislativo configuran un panorama complejo que trasciende lo partidario y proyecta consecuencias en la dinámica política provincial.

Lejos de cerrar el conflicto, la resolución administrativa parece haber abierto una nueva etapa de reacomodamientos, donde el verdadero impacto se verá en las próximas semanas, tanto en la Legislatura como en el armado político rumbo a los próximos desafíos electorales.