Toto Caputo apuesta a que la Bolsa financie la reactivación y acelera una "desregulación total" del mercado

Toto Caputo impulsa una fuerte flexibilización del mercado de capitales para que empresas puedan emitir deuda y fondos de inversión con autorización automática. La apuesta oficial es que los ahorros que permanecen fuera del sistema financien la economía real y el crédito privado. Estudios jurídicos y sociedades de bolsa ya trabajan en cambios regulatorios que podrían aprobarse en semanas.

Esta estrategia busca defender la promesa oficial de que se viene un ciclo de crecimiento inédito . Para ello, necesitan que los dólares "del colchón" se canalicen hacia sectores que muevan la aguja, como la construcción y las pymes , que actualmente ven en las tasas y los plazos bancarios una barrera infranqueable.

Mientras la economía real todavía muestra señales de fragilidad, el Gobierno empezó a jugar la carta del mercado de capitales como motor del financiamiento privado, para sostener la expectativa de recuperación .

La estrategia aparece alineada con el discurso que viene sosteniendo el ministro de Economía, quien semanas atrás aseguró que “se vienen los mejores 18 meses de la historia”. En paralelo, el oficialismo todavía busca activar uno de los objetivos centrales de la “inocencia fiscal”, para que los dólares no declarados empiecen a canalizarse hacia inversiones productivas.

Con ese objetivo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó un paquete de cambios regulatorios que reduce drásticamente los controles previos para emitir obligaciones negociables, fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión.

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“El desarrollo del mercado de capitales es crucial para el crecimiento sostenido en el largo plazo. Los cambios que estamos proponiendo desde la CNV reducen al mínimo la burocracia para la apertura de fondos cerrados y a cero para los fondos abiertos. Mismo caso para la emisión de obligaciones negociables. Un cambio fundamental”, afirmó Caputo.

La CNV ya abrió el proceso de consulta pública para las nuevas normas. El presidente del organismo, Roberto Silva, lo bautizo como un “Big Bang” regulatorio, emulando la histórica desregulación de Londres en 1986.

El Directorio aprobó un conjunto de Resoluciones Generales (RG 1132 a 1135) que pasan de un modelo de "autorización previa" a uno de "autorización automática" o filings.

"Ya no se pide autorización previa para emitir; simplemente se informa y se obtiene la autorización automática. Los cfos (chief financial officer o director financiero) ganan previsibilidad y libertad para decidir cuándo salir al mercado", destacó Silva ante representantes de los principales estudios de abogados de la City.

Qué cambia y por qué entusiasma al mercado

Entre las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) el clima es bullish. Se están multiplicando las reuniones entre el regulador y las entidades para ajustar los últimos detalles de las normas que entrarían en vigencia plena en poco más de un mes, tal como estiman los especialistas consultados. El cambio más importante es que gran parte de las emisiones dejarán de pasar por largos procesos de revisión previa de la CNV.

bolsa caputo big bang regulatorio Toto Caputo apuesta al mercado de capitales para reactivar la economía. CNV en X

Hasta ahora, las empresas que querían financiarse en el mercado debían atravesar un esquema burocrático con revisiones, observaciones y autorizaciones antes de poder salir a buscar fondos.

Según abogados que asesoran inversores y participaron de reuniones con funcionarios de la CNV durante las últimas semanas, que dialogaron con Letra P, el nuevo esquema ampliará de manera fuerte el universo de emisiones automáticas.

“La inmensa mayoría van a tener autorización automática. Eso va a generar menores barreras de entrada, costos más bajos y un aumento exponencial de emisiones”, explicó uno de los especialistas que participa de las discusiones regulatorias.

Otro abogado señaló que el cambio apunta especialmente a empresas medianas y pequeñas que hasta ahora quedaban afuera del financiamiento bursátil. “Antes estaba reservado a entidades grandes. Ahora ya tenemos consultas de empresas chicas, muchas pymes. Con estas normas una empresa podría salir al mercado prácticamente al día siguiente de iniciar la gestión”, afirmó.

Operadores del mercado destacan que la simplificación regulatoria podría acelerar emisiones vinculadas al sector inmobiliario, financiero y de servicios.

“Muchas compañías habían empezado a prepararse para emitir Obligaciones Negociables (ON) después de las elecciones legislativas. Ahora frenaron para esperar estas normas porque cambió toda la estrategia. Si antes podías salir en septiembre u octubre, ahora la ventana puede abrirse en junio o julio”, explicó otra fuente del sector.

A la caza de los dólares del colchón

La apuesta oficial es que parte de los ahorros fuera del sistema terminen financiando proyectos privados, fondos inmobiliarios, deuda corporativa o vehículos de inversión.

“Queremos que el ahorro financie la inversión. Tenés que darle financiamiento a las pymes. Al ahorro externo acceden las grandes empresas”, sostuvo Silva durante las presentaciones del nuevo esquema.

En el mercado financiero ya comenzaron a prepararse productos específicos para captar esos fondos. Desde Grupo IEB confirmaron que comenzaron a abrir cuentas jurídicas para empresas ante la futura reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el esquema que obligará a compañías a constituir fondos para afrontar eventuales desvinculaciones laborales dentro del mercado de capitales.

La firma también viene impulsando vehículos vinculados al real estate y alternativas de inversión pensadas para canalizar liquidez privada hacia activos financieros.

En paralelo, operadores bursátiles aseguran que el nuevo marco podría convertirse además en una competencia directa para el sistema bancario tradicional. “Esto puede reactivar el crédito. La tasa es clave para definir si un proyecto es rentable o no”, sostienen quienes participan de las negociaciones regulatorias.

El mercado se entusiasma

El entusiasmo financiero convive, sin embargo, con una economía todavía golpeada. Un informe de Vectorial advirtió sobre una “creciente disociación entre la relativa estabilidad financiera y el deterioro persistente de la economía real”.

Según la consultora, el Gobierno mantiene cierta calma cambiaria y mejora el acceso al financiamiento, pero la actividad vinculada al mercado interno continúa debilitada, mientras la recaudación tributaria acumula nueve meses consecutivos de caída real.

En la misma línea, un informe de Adcap Grupo Financiero remarcó que la recaudación de abril volvió a mostrar debilidad en impuestos vinculados al consumo y la actividad.

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Pese a eso, en el mercado sostienen una visión optimista sobre el potencial de la desregulación financiera. “El atractivo es inmenso. Esto no es un invento estrambótico: otros gobiernos ya habían marcado este camino, pero ahora se lo está llevando a la práctica”, señaló uno de los abogados que trabaja con emisoras.

Otro ejecutivo resumió la expectativa del sector financiero: “Somos muy bullish. La necesidad de financiamiento es el aire que respiran las empresas”.