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María Emilia Soria quiere unir a todo el peronismo de Río Negro: las claves del acuerdo rumbo a 2027

La figura de la intendenta de Roca en el programa que debate el justicialismo. Movimientos territoriales, discusiones internas. El modelo de provincia.

Letra P | Luciano Barroso
Por Luciano Barroso
Maria Emilia Soria, intendenta de General Roca, se perfila para competir por la gobernación de Río Negro.

Maria Emilia Soria, intendenta de General Roca, se perfila para competir por la gobernación de Río Negro.

El peronismo de Río Negro empezó a moverse con la mirada puesta en 2027 y con un nombre que aparece cada vez más seguido en las conversaciones internas. María Emilia Soria, intendenta de General Roca, emerge como el punto de encuentro de distintos sectores que buscan ordenar al justicialismo provincial.

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Martiniano Nemirovsci

Aunque la discusión electoral aparece lejana, las conversaciones tienen un punto de partida compartido: antes de hablar de candidaturas, los distintos sectores buscan acordar un programa común sobre el modelo que el peronismo pretende impulsar para la provincia de la Patagonia.

En esa línea aparecen algunos ejes que el sorismo empezó a plantear en el debate interno: una matriz energética con valor agregado, una mirada productiva que genere trabajo genuino, el fortalecimiento del turismo, la defensa de la producción frutihortícola y un desarrollo con mayor equilibrio territorial.

Energía, producción y empleo

Uno de los puntos centrales en las conversaciones compañeras es el rol de la energía en la economía provincial. Es uno de los ejes que el entorno de Soria viene planteando y con el que el peronismo en general coincide: Río Negro tiene una oportunidad estratégica con proyectos como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), pero ese desarrollo no puede limitarse únicamente a que los recursos "salgan por un caño".

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El peronismo de Río Negro celebra el VMOS, pero cuestiona que los recursos de vayan

El peronismo de Río Negro celebra el VMOS, pero cuestiona que los recursos de vayan "por un tubo" sin generar desarrollo local.

En este aspecto, la dirigencia justicialista cuestiona el discurso del oficialismo sobre el impacto laboral del sector hidrocarburífero y la discusión gira en torno a cómo lograr que ese crecimiento tenga impacto real en el territorio. La generación de empleo local y la incorporación de pymes rionegrinas en la cadena productiva aparecen como objetivos compartidos.

En la agenda partidaria también aparece con fuerza la necesidad de fortalecer sectores tradicionales de la provincia, como la producción frutihortícola del Alto Valle y del Valle Medio, además de consolidar al turismo como uno de los motores del desarrollo económico.

Puntos de encuentro

En el mapa interno del justicialismo aparece una coincidencia que empieza a consolidarse. Dirigentes de distintos sectores consideran que María Emilia Soria es la figura con mayor capacidad para ordenar al peronismo rionegrino.

La intendenta de Roca no sólo mantiene un perfil competitivo en términos electorales, sino que además sostiene desde hace tiempo la idea de construir un proyecto provincial con base productiva y desarrollo territorial. Aun así, algunos dirigentes consideran prematuro discutir candidaturas..

Las conversaciones incluyen mayoritariamente a dirigentes del sorismo, Patria Grande y referentes vinculados a Patria y Futuro, el espacio que se referencia en el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

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María Emilia Soria, Martín Soria y Adriana Serquis.

María Emilia Soria, Martín Soria y Adriana Serquis.

En Patria Grande destacan que la unidad que se consolidó en octubre de 2025 representa un punto de partida para 2027, aunque señalan que todavía no es momento de discutir candidaturas y que la prioridad debe ser acordar un programa político basado en la generación de empleo, la urbanización de barrios populares y una política energética que no perjudique a los rionegrinos en materia tarifaria.

Por ahora el Frente Renovador no participa formalmente en las discusiones del armado, aunque no descarta su incorporación cuando el proceso de construcción esté más avanzado. El espacio referenciado en Sergio Massa propone un modelo con más industria y generando mayor valor agregado a través de las pymes.

Alianzas y equilibrio territorial

El sorismo, en tanto, insiste en que el primer paso debe ser la unidad dentro del justicialismo y recién luego ampliar el armado hacia otros sectores políticos, sobre la base del programa productivo compartido, donde las pymes sean el motor del empleo y del desarrollo económico.

Otro de los puntos que circula en las discusiones es la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor equilibrio territorial. Desde Roca, que pierde 5% en el nuevo esquema de regalías petroleras que propone el gobierno, cuestionan que la distribución de recursos favorece a determinados municipios, como el oficialista Cipolletti.

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El Movimiento Patria y Futuro puso un pie en Río Negro con su lanzamiento en San Carlos de Bariloche.

El Movimiento Patria y Futuro puso un pie en Río Negro con su lanzamiento en San Carlos de Bariloche.

Movimientos en Bariloche

Mientras el debate se desarrolla en distintos frentes, el peronismo empieza a mostrar movimientos territoriales. En la última semana se presentó en Bariloche el espacio Patria y Futuro, que se encolumna detrás de Axel Kicillof, en un encuentro que reunió más de 150 militantes y referentes de distintos puntos de la provincia.

En la ciudad andina también pesa Patria Grande, el armado de Juan Grabois. Allí tuvo su mejor desempeño electoral la científica y actual diputada Adriana Serquis.

Estos movimientos reflejan que la discusión peronista trasciende el Alto Valle y busca consolidar presencia en distintos puntos del distrito.

El desafío de la unidad rumbo a 2027

El desafío que aparece en el horizonte del peronismo es doble: consolidar la unidad interna y ampliar la base política hacia otros sectores. La idea que circula en las conversaciones es conformar un frente amplio que discuta el rol de Río Negro en el escenario nacional, especialmente en torno a sus recursos naturales y su potencial productivo.

La dirigencia prefiere no hablar de candidaturas, aunque reconoce en María Emilia Soria a la referente con más posibilidades de convocar a los distintos sectores. La discusión sobre energía, producción, turismo y desarrollo territorial aparece como el punto de partida de ese proceso. La premisa peronista de hoy pasa por acordar primero qué modelo de provincia quiere ofrecer en 2027.

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