LA INTERNA BOINABLANCA

La UCR bonaerense selló la unidad: Emiliano Balbín será el nuevo presidente del partido

El exdiputado provincial responde a Maximiliano Abad. La vicepresidencia y la secretaría general quedaron para Evolución. Una silla para el possismo. Los díscolos, adentro.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Emiliano Balbín, nuevo presidente de la UCR bonaerense

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Juan Rubinacci

El espacio liderado por Alejandra Lordén, Miguel Fernández y Pablo Juliano, que llegó con intenciones de disputarle la conducción al sector mayoritario, finalmente quedará integrado en la nómina de unidad. Desde esa tribu informaron que una vez que asuman las nuevas autoridades, se creará una vicepresidencia para el ex intendente de Ayacucho Pablo Zubiaurre, que figura como quinto vocal.

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Emiliano Balbín será el nuevo presidente de la UCR.

Emiliano Balbín será el nuevo presidente de la UCR.

La distribución de poder en la nueva UCR

El reparto de los cuatro primeros lugares de conducción están referenciados en las corrientes internas que llegaron juntas al cierre: Adelante, Evolución, el possismo y el sector del exvicegobernador Daniel Salvador. Mientras que el sector disidente también quedó conforme con el reparto que le tocó. Allí cuentan siete vocales y 20 convencionales.

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Detrás de Balbín y Mendoza, estará el tandilense Civale que, como la exdiputada, juega alineado a Pablo Domenichini en Evolución, que será convencional nacional. El espacio que se referencia en Martín Lousteau conducirá la convención provincial. Se especula con que el reparto de sillas sea similar al del comité, donde Ginnóbili, del possismo, estará a cargo de la Tesorería. Lordén será delegada al comité nacional.

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Josefina Mendoza.

Josefina Mendoza.

Durante los últimos días había tomado volumen la idea de que Maximiliano Abad fuera el candidato, algo que fue perdiendo fuerza. Como contó Letra P, no era la intención del senador volver a asumir la función de presidente del comité (lo hizo durante dos períodos) y tampoco era una tesis que convenciera a los espacios aliados. Debía ser alguien que no hubiera conducido antes. La figura de Balbín no generó discordia: es un apellido histórico para el radicalismo de un dirigente alineado al sector mayoritario del partido.

La nómina completa

. Presidente: Emiliano Balbín
. Vice Presidente: Josefina Mendoza
. Secretario General: Matías Civale
. Tesorero: Adriana Ginnobili
. 1° Vocal Titular: Ariel Martínez Bordaisco
. 2° Vocal Titular: Valeria Sargiotti
. 3° Vocal Titular: Julio Pasqualin
. 4° Vocal Titular: Paula Canevello
. 5° Vocal Titular: Pablo Zubiaurre
. 6° Vocal Titular: Lourdes Zaccardi
. 7° Vocal Titular: Francisco Blefari
. 8° Vocal Titular: Lorena Prieto
. 9° Vocal Titular: Jorge Naddaf
. 10° Vocal Titular: Pamela Maya
. 11° Vocal Titular: Eduardo Jordan
. 12° Vocal Titular: Emilia Palomino
. 13° Vocal Titular: Rolando Moretto
. 14° Vocal Titular: María Eugenia Arena
. 15° Vocal Titular: Fabián Tobillas
. 16° Vocal Titular: María Pia Zorzolli
. 17° Vocal Titular: Roque Sabbattella
. 18° Vocal Titular: Laura Olgiati
. 19° Vocal Titular: Ezequiel Perez Naveiro
. 20° Vocal Titular: Graciela Andrada

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